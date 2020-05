Šta najviše mrze horoskopski znakovi: Provokacija, kritika ili neslane šale

Ovan

Ovnovi nikako ne vole provokacije, a budući da im je fitilj poprilično kratak, često reaguju agresivno i impulsivno. Osim toga, uvijek su u dobroj formi i fizički su snažni pa s njima definitivno treba znati kada povući kočnicu.

Bik

Ostavite njihovu hranu na miru. Bikovi će rado s vama podijeliti svoj zalogaj, a posebno ako su ga sami pripremili, ali neka vam ne pada na pamet njihovu hranu dirati bez pitanja. Time ćete ih uvrijediti i izgubiti njihovo poštovanje te im pasti u očima, piše “Cosmopolitan“.

Blizanci

Ako postoji jedna stvar koju Blizanci mrze, onda je to kada ih neko prekine dok nešto govore. Oni jako vole pričati i kada im neko uskrati to zadvoljstvo ili ih naprasito prekine, to im je kao da im je neko oteo zrak potreban za disanje. Oni imaju mišljenje o svakoj mogućoj temi i žele ga izreći!

Rak

Kritika je nešto što rakovi nikako ne podnose, budući da su po prirodi dosta nesigurni. Čak i ako je kritika konstruktivna, oni će ju doživjeti kao udarac u trbuh. Štaviše, vjerojatno bi ih udarac u trbuh bolio puno manje od same kritike.

Lav

Ni slučajno im ne otimajte centar pažnje. Oni su rođeni vođe, svijet je tu zbog njih i želite li im oteti centar svemira i/ili se takmičiti s njima, automatski za njih prestajete postojati. Teoretski, možete Lava uvjeriti da vam oprosti, ali to najčešće zaista i ostaje samo u teoriji.

Djevica

Djevice ne vole kompetitivnost. Kažete li da nešto što je Djevica napravila ili rekla nije bilo u redu ili tačno, on će upotrijebiti sve svoje analitičke supermoći ne bi li vas uvjerila da je doista bila u pravu. Potpuno im je nebitno koliko će vremena potrošiti – važno je samo dokazati da je uvijek u pravu.

Vaga

Vage mrze forsiranje i ne vole kada ih netko suoči s nečim i tjera na raspravu te donošenje odluke istog trena. Vage kada polude mogu izazvati popriličnu zbrku i kaos i ne želite ih izazvati ovakvim ponašanjem.

Škorpion

Oni mrze laži. Po prirodi su jako intenzivne i strastvene osobe kojima ne nedostaje iskrenosti pa laži i prevarante preziru i odbijaju tolerirati. Ako želite izbjeći da vam se život pretvori u pravi pakao, nikada ne lažite Škorpionu!

Strijelac

Oni se vole osjećati slobodnima u svakom mogućem pogledu, kako fizički, tako i emocionalno, zbog čega im jako teško pada svaki pokušaj da ih se ukroti i zauzda. Ako netko od njih ima prevelika očekivanja ili ih redovito ograničava u njihovoj slobodi, pobjeći će iz takvog odnosa glavom bez obzira.

Jarac

Jarci mrze nedostatak iskrenosti jer su oni sami iznimno iskreni i direktni. Ne vole kada im netko nešto glumi i kada se pretvara da im je prijatelj. Ako u odnosu s njima niste uvijek potpuno iskreni, izgubit će svaku želju da vrijeme provode s vama.

Vodenjak

Uglavnom su u pitanju jedinstvene i ekscentrične osobe koje mrze kada ih netko pokušava promijeniti. Oni plešu samo onako kako svira glazba u njihovoj glavi i pokušate li ju promijeniti, gadno ćete im se zamjeriti.

Ribe

Ribe mrze neslane šale pa im ni crni humor nije omiljeni način zabave. Jako su osjetljive i ukoliko zbijate šale na račun njih ili nečega do čega im je stalo, izazvat ćete u njima pravu lavinu emocija s kojima ćete se teško nositi kada jednom izbiju na površinu.

