Horoskop za majke i kćerke: Najbolje i najgore kombinacije

Najbolje i najgore kombinacije! Porodični odnosi sami po sebi su “zamršeni” i složeni, a tokom života poprimaju različite faze i oblike. Međutim, postoji onaj poseban odnos, često intenzivan, a to je onaj između majke i kćerke.

Koji to horoskopski znaci u kombinacijama prave probleme jedni drugima, a koji savršeno funkcionišu zajedno kada su majke i kćerke u pitanju, pročitajte u nastavku…

Ova relacija obilježena je uglavnom velikom ljubavi, ali sa njom dolaze i brojne prepreke. U svemu tome i kombinacija horoskopskih znakova igra važnu ulogu. Naime, postoje kombinacije parova kako u ljubavnom, tako i u porodičnom odnosu koji odlično zajedno funkcionišu, ali i oni koji gotovo svakodnevno dolaze u konflikt.

Majke i kćerke – Odlične kombinacije

Lav i Vodolija

Majka Lavica sigurno će sjediti u roditeljskom vijeću i boriti se za prava svog djeteta. Ali isto tako ona može biti i jako zabavna. Uopšte ne bi bilo čudilo da kćerku Vodoliju na prvi rok koncert odvede upravo ona, koja će oduševljeno plesati u publici. Mama Lavica uvijek želi najbolje za svoje dijete, ali je i pušta da ima sopstveni slobodni prostor, piše “24sata“.



Rak i Rak

Mame Rakovi su vrlo društvene, sa obe noge stoje čvrsto na zemlji, pa sa lakoćom obavljaju svoje poslove. Dok god to ne djeluje (previše) zastrašujuće na kćerku, onda je ova kombinacija idealna.



Jarac i Škorpija

Škorpija je perfekcionista tako da čim dete ugleda svjetlost dana, one osjete snažnu ljubav koja ih potpuno preplavi. Zbog toga svojim kćerkama opraštaju manje i veće greške koje sebi nikada ne bi dopustile. Za Jarca je to idealna mješavina sigurnosti i slobode, koja im jako treba.

Majke i kćerke – Između ovih kombinacija često može biti problema

Lav i Riba

Osobe rođene u znaku Lava traže puno pažnje, a zbog toga se Ribe, koje vole svoj mir, osjećaju prestravljeno. Kako bi se zadovoljile potrebe majke i kćerke treba mnogo strpljenja. Premda duboko u sebi osjećaju ljubav jedna za drugu, njihov odnos isprepleten je mnogim konfliktima, piše pomenuti portal.

Ovan i Djevica

Problem Djevice i Ovna nastaje zbog toga što djevica razmisli pre nego što djeluje i promisli o prednostima i manama, a Ovan ide glavom kroz zid. To je jako naporno ako je majka rođena u znaku Ovna. Potrebno je puno, puno, puno razgovora i razumijevanja.

Rak i Strijelac

Osobe rođene u znaku Strijelca imaju potrebu za svojim slobodnim prostorom više nego drugi znakovi. Kad im neko uzme vazduh za disanje, strijelci postanu nemirni i povlače se. S tim se emotivni Rak teško može nositi: treba mu puno ljubavi i pažnje, jer svaki odmak smatra vrlo lično. U toj konstelaciji oboje moraju pristati na kompromise kako bi odnos bio koliko toliko okej.

Ovan i Strijelac

Dva vatrena znaka znači eksplozija. Ono što se u kasnijem dobu može razviti u duboko prijateljstvo majke i kćerke, u djetinjstvu je prepuno izliva bijesa i razilaženja u mišljenjima.

