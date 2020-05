Svaki znak horoskopa dijeli se na tri dekade, a svaka ima svoje značenje

Ovi dijelovi nazivaju se desetine ili dekade. Desetine su dodijeljene znacima istog elementa, kojem pripada onaj znak kojeg su dio. Tako su dekade u znaku Ovna povezane s Ovnom, Lavom i Strijelcem, dakle sve tri desetine predstavljaju vatrene znakove. Svakom dekadom vlada vladar onog znaka kojem je dodijeljena, pa će u prethodnom primjeru, prvom desetinom vladati Mars (Ovan), drugom Sunce (Lav), a trećem Jupiter (Strijelac). Svaka dekada ima svoje značenje i može dodatno pojasniti karakter čovjeka i njegove sklonosti.

Ovan

I. DEKADA (21.-30.3.)

Vladar Mars Puni ste energije, strasti i entuzijazma. Život vam je prepun uzbuđenja i pothvata koji bude adrenalin, a ono što vam nedostaje jesu strpljenje i samokontrola. U ljubavi ste nagli, brzo planete, ali se još brže osjećajno ugasite. Pripazite na glavu, zube, oči i uši.

II. DEKADA (31.3.-10.4.)

Vladar Sunce Rođeni ste vođa, težite dominantnim ulogama, hodate uzdignute glave, čuvate ponos i uživate u divljenju komplimentima okoline. Velikodušni ste i darežljivi. Imate mnogo prijatelja i aktivan društveni život. Posjedujete talent za zavođenje.

III. DEKADA (11.-20.4.)

Vladar Jupiter Aktivni ste i poduzetni. Težite visokim i uglednim pozicijama u društvu i na poslu. Velik ste pustolov i istraživač. Sposobni ste ostvariti svoje ideje. Na poslovnom putu čeka vas uspjeh i novac, a na intimnom brak iz ljubavi.

Bik

I. DEKADA (21. -29. 4)

Vladar Venera Obdareni ste ljepotom, šarmom i senzualnošću. Ima nešto u vama što privlači ljude u vašu blizinu. Volite glazbu, modu, ukusan zalogaj i probrano vino. Erotični ste, zavodljivi i ne možete zamisliti život bez partnera i ljubavi.

II. DEKADA (30.4.- 9.5.)

Vladar Merkur Komunikativni ste, elokventni, možete biti uspješni u pisanju, dizajnu, trgovini i odnosima s javnošću. Imate mnogo hobija. Rano počinjete zarađivati za život. Vaše veze uglavnom počinju iz prijateljstva i bitno vam je da s partnerom dijelite iste interese.

III. DEKADA (10.-20.5.)

Vladar Saturn Ambiciozni ste. Mnogo vam znače materijalna sigurnost i profesionalni uspjeh pa energiju ulažete u to. Vrlo ste uporni, tvrdoglavi i neprilagodljivi. Ne prepuštate se osjećajima.

Blizanci

I. DEKADA (21.-31.5.)

Vladar Merkur Komunikacija, obrazovne ustanove, zabavna industrija, rad u medijima neka su od područja u kojima biste mogli ostvariti uspjeh. Brbljavi ste, duhoviti, simpatični, volite da vam se dive zbog pameti, a i gestikulacija vam je živahna. Čuvajte živce.

II. DEKADA (1.-11.6.)

Vladar Venera Uživate u zavođenju, znate kako se svidjeti drugima, uvijek ste u centru zbivanja, imate mnogo poznanika, a malo pravih prijatelja. Slijedite modne trendove. Bivanje u dugoj vezi vam brzo dosadi.

III. DEKADA (12.-20.6.)

Vladar Uran Inteligentni ste, domišljati, privlače vas ljudi jakog karaktera i neobičnog načina razmišljanja. Imate mnogo talenata i možete raditi više stvari istodobno. Volite svoju slobodu i nije vas lako zadržati na mjestu. Veze su vam pune uspona i padova.

Rak

I. DEKADA (21.-30.6.)

Vladar Mjesec Romantični ste, osjećajni i intuitivni. Odani ste obitelji i tradicionalnim vrijednostima. Raspoloženje vam se u danu promijeni nekoliko puta. Sanjar ste i brižni prema onima koje volite. Krijete osjećaje, ranjivi ste i bojite se emocionalnih povreda.

II. DEKADA (1.-11.7.)

Vladari Mars i Pluton U djetinjstvu povučeni i stidljivi, u zreloj dobi pretvaraju se u samosvjesne ratnike, ne dopuštajući da ih vrijeđaju i omalovažavaju. Teško se nose s burom emocija i strasti koju kriju od drugih. Velikodušni su, osjetljivi, nekad arogantni i provokativni.

III. DEKADA (12.-22.7.)

Vladar Neptun Umjetnička ste duša i život vam je nezamisliv bez dobre knjige, plesa, glazbe. Volite more i vodu, to vas opušta. Skloni ste iluzijama, osobito kad se zaljubite. Ne plaši vas samoća, ali strahujete od gubitka ljubavi i voljene

Lav

I. DEKADA (23.7.- 2.8.)

Vladar Sunce Teatralni ste, znate se nametnuti, privući pažnju, zavesti, pokazati samosvijest i raskoš svog karaktera. Ne podnosite autoritete, iako svoj rado namećete drugima. Volite djecu, igru, zabavu, lijepe stvari i život na visokoj nozi. Čuvajte srce i krvožilni sustav.

II. DEKADA (3.-12.8.)

Vladar Jupiter Velikodušni ste, optimistični i zabavni. Znate rukovati novcem i u pravilu on lako dolazi u vaš život. Imate visoke moralne principe, cijenite istinu i iskrenost. Jedan dio života možete provesti u inozemstvu. Kroz života imate mnogo ljubavnih veza.

III. DEKADA (13.-22.8.)

Vladar Mars Energični ste, strastveni, aktivni i odlučni. Ne podnosite monotoniju i uvijek ste u potrazi za nekim novim iskustvom. Teško kontrolirate osjećaje, a ljubavni život vam je buran i nepredvidiv. Najveća opasnost zdravlju vam je suludi i stresni ritam života.

Djevica

I. DEKADA (od 23.8.-2.9.)

Vladar Merkur Mnogo razmišljate, dugotrajno analizirate, sve želite isplanirati i ništa ne prepustiti slučaju. Cijenite kvalitetu i izvrsnost. Trudite se dati najbolje od sebe. Veliki ste radoholičari. Susprežete osjećaje i nekad se ne znate zauzeti za sebe.

II. DEKADA (3.9.-12.9.)

Vladar Saturn Djelujete hladno i proračunato, kontrolirate emocije i često ste pretjerano sumnjičavi i oprezni. Skrivate osjećaje u strahu da ne budete povrijeđeni. Racionalno raspolažete novcem. Bitna vam je financijska stabilnost, a u emocije se ne pouzdajete previše.

III. DEKADA (13.-22.9)

Vladar Venera Pedantni ste, istančanog ukusa, uvijek lijepo odjeveni i pomno dotjerati. Imate smisla za diplomaciju, ne volite grubost i prema svima se trudite biti ljubazni. Dobri ste u svom poslu. Bježite od intenzivnih osjećaja, a partnera promatrate kritičkim okom.

Vaga

I. DEKADA (23.9.-2.10.)

Vladar Venera Imate čaroban osmijeh, neodoljiv šarm, a lijepim riječima otvarate sva vrata. Brak i ljubav su vam iznimno važni. Naprosto ne znate i ne možete biti sami. Po prirodi ste neodlučni i nesamostalni. Često se bavite poslovima koji su vezani uz ljepotu ili žene.

II. DEKADA (3.-12.10.)

Vladari Uran i Saturn Iza ljubazne prirode krije se snažan karakter. Koliko god vas život udarao, uvijek ćete ostati na nogama. Vi ste kao željezna šaka u baršunastoj rukavici. Kad vas naljute, znate biti opasni i nemilosrdni. Ambicija vas može odvesti na put poslovnih uspjeha.

III. DEKADA (13.-22.10.)

Vladar Merkur Možda vas život nije mazio, no inicirao vas je na put samoostvarenja i osobnog razvoja. Nadareni ste za glazbu, ples, glumu. Dugo zadržavate mladolikost i vitalnost.

Škorpion

I. DEKADA (23.10.-2.11.)

Vladar Mars Često imate iznimne sposobnosti, ponekad i nadnaravne. Snažna ste karaktera, strastveni ste i uvijek željni izazova i dokazivanja. Znate biti osvetoljubivi i ljubomorni. Možete se baviti vrlo stresnim ili rizičnim poslom. U ljubavi niste osobito vjerni.

II. DEKADA (3.-12.11.)

Vladar Neptun Koliko god teško proživljavali emocionalne bure i oluje, na vama to neće biti vidljivo. Imate veliku moć samokontrole, ali i karizmu. U jednoj životnoj fazi možete naginjati misticizmu. Duboko ste intuitivni, kreativni i inteligentni.

III. DEKADA (13.-21.11.)

Vladar Mjesec Samozatajni ste, ali i vrlo maštoviti i osjetljivi. Zračite seksepilom, zavodite pogledom kojem je nemoguće odoljeti. Iako znate biti autodestruktivni i možete proći kroz teže životne krize, imate veliku sposobnost regeneracije. Neuništivi ste.

Strijelac

I. DEKADA (22.11.-1.12.)

Vladar Jupiter Krasi vas velik optimizam, žeđ za znanjem, interes za daleka putovanja i druge kulture. Imate nos za biznis. Znate uživati, a omiljeni moto vam je “živi i pusti druge da žive”. Sreća vas često čeka daleko od mjesta u kojem ste rođeni.

II. DEKADA (2.-11.11.)

Vladar Mars Možete doći u posjed tajnih znanja, izučavati prošlost i drevne narode te se baviti poslom koji će u drugim ljudima buditi svijest o njihovoj ulozi u životu. Ne podnosite kad vam netko nameće autoritet ili vas sputava. Rano odlazite od roditelja.

III. DEKADA (12.-21.12.)

Vladar Sunce Težite uspjehu. Morate postići nešto više, biti iznad prosjeka. Tašti ste. Iako imate mnogo prijatelja, važniji vam je vaš slobodan prostor. Volite prirodu, putovanja, zanimaju vas filozofija, istraživački poslovi.

Jarac

I. DEKADA (23.-31.12.)

Vladar Saturn U vašem životu je sve pohod, i koliko god tisuća kilometara morali prijeći, nećete odustati dok ne dođete do cilja. Uporni ste, dosljedni, ozbiljni i odgovorni. Rano u životu se suočavate s odricanjem, no to je samo vaš uspon do vrhunaca.

II. DEKADA (1.-10.1.)

Vladar Venera Rano sazrijevate, ugodno se osjećate u društvu zrelijih ljudi. Racionalni ste, štedljivi, no moguće je da vas zaslijepi raskoš, pa i pohlepa. Dobro se snalazite u organizaciji posla i radu s ljudima. U ljubavi ste vjerni.

III. DEKADA (11.-19./20.1.)

Vladar Merkur Imate visoko mišljenje o sebi, mnogo ulažete u obrazovanje i karijeru. U zrelijoj dobi uživate u postignućima. Težite duhovnom razvoju, no ni materijalna zadovoljstva nisu vam strana. Volite crni humor.

Vodenjak

I. DEKADA (20.-29.1.)

Vladar Uran Društveni ste, duhoviti, gladni naprednih ideja i neobičnih iskustava. Volite ljude, originalni ste, neposredni i za većinu teško dokučivi. Duhom ste ispred svog vremena, volite znanost, znanstvenu fantastiku i sve što može uzbuditi i zaintrigirati vaš um.

II. DEKADA (30.-8.2.)

Vladar Merkur Vrlo ste komunikativni, neposredni, mnogo razmišljate i brzo pričate. Najbolje vam leže kreativni poslovi i timski rad. Volite društvo mlađih osoba, znate nasmijati i zabaviti sugovornike. Na intimnom planu ćete često pomiješati ljubav i prijateljstvo.

III. DEKADA (9.-18/19.2.)

Vladar Venera U vama se odvija sukob između starog i novog, između želje da krenete dalje i ostanete tu gdje jeste. Možete mnogo postići u poslovima vezanim uz modu, dizajn, nove tehnologije. Koliko god da ste skeptični, ne prestajete istraživati sve što je novo i nepoznato.

Ribe

I. DEKADA (19.-28.2.)

Vladar Neptun Maštoviti ste, kreativni, možete biti nadareni za skladanje glazbe, pisanje stihova, za ples, književnost i glumu. Iznimno ste intuitivni, skloni idealiziranju i platonskim ljubavima. Nemate mnogo smisla za praktično, vjerujete prvom dojmu i svojoj intuiciji.

II. DEKADA (29.2.-9.3.)

Vladar Mjesec Romantični ste, ranjivi i emotivno nesigurni. Volite djecu, držite do obitelji i onih koje volite. Pomažete slabijima i nemoćnima. Teško odlazite iz roditeljskog doma. Majka ima posebnu ulogu u vašem životu. Zaljubljive ste prirode i vječitoj potrazi za srodnom dušom.

III. DEKADA (10.-19.3.)

Vladari Mars i Pluton Obdareni ste seksepilom i vrlo ste vješti u zavođenju. Posesivni ste prema voljenoj osobi i često je pritišćete velikim očekivanjima. Intuicija je vaš vodič kroz život. Za vas je bitno da imate jasan cilj u životu te razrađenu strategiju njegove ostvarenja, pišu “24sata“.

