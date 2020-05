Horoskop sujeverja: Makaze baksuzne za Škorpiju, slomljeno ogledalo donosi nesreću Lavovima

Sujevjerje ili praznovjerje predstavlja odbranu od straha od nepoznatog, ali sujeverjem stičemo unutrašnju vjeru i osjećaj kontrole, koji daju potpuno novi smisao životu. Vjerovanja su različita, ali astrologija nam pomaže da otkrijemo zašto je sujeverje zapravo veza između vjere i sigurnosti. Svako od nas možda ima svoju amajliju, ali horoskopski znaci su određena sujevjerja od posebnog značaja, piše “Lovesensa“.

Koja sujeverja mogu donijeti nesreću znakovima zodijaka, a šta ne bi trebalo da rade po njegovom značenju?

Ovan

Ovan je znak koji je željan avanture. On nije jedan od onih koji bi radije sjedio kod kuće, ali postoji jedan poseban dan kada bi Ovan trebalo da se udobno smjesti i opusti se – petak, trinaesti. Opšte je vjerovanje da se uvijek nešto loše dogodi na ovaj dan, ali je posebno Ovnovima najbolje da ostanu kod kuće zbog njihove specifične avanturističke prirode.

Bik

Za sve Bikove se dobrim znakom smatra pronalazak novčića. Ipak, najbolje je da ga ne dodirnete, jer će novčić koji leži uz trotoar na ulici oduzeti bogatstvo osobi koja ga je pokupila, a Bik sigurno ne tež tome.

Blizanci

Ne idite i ne prolazite ispod bilo kakvih stepenica, Blizanci. Prvo, opasno je, pogotovo ako neko stoji na stepenicama. Većina ljudi ne ide ispod stepenica zbog zdravog razuma, ali Blizanci vole da eksperimentišu i prolazak ispod stepenica se smatra lošim predznakom za njih.

Rak

Postoji prilično staro uvjerenje da ne možete izbjeći pukotine na asfaltu, što bi navodno moglo stvoriti probleme u rodbini. Rakovi, oduvijek ste bili brižni i privrženi porodici, zato ne hodajte po pukotinama – bar kako ne biste bili nervozni.

Lav

Razbijeno ogledalo je dobro poznat znak, a Lavovi su lijepi ljudi koji retko prolaze pored izloga prodavnica, a da ne pogledajuc svoj odraz. Zato je slomljeno ogledalo loš predznak za ovaj znak. Kažu da slomljeno ogledalo donosi sedam godina neuspjeha, ali glavna nesreća za Lava je ta što on više neće moći da se divi svojoj ljepoti.

Djevica

Cipele na stolu. Legenda kaže da su, kada su rudari umrli na poslu, njihova porodica je stavila radne čizme svojih najmilijih na sto. Da li je to istina ili ne, nije poznato, ali Djevica je posljednji znak koji će tolerisati cipele (čak i vrlo čiste) na stolu. Ovo se za njih smatra lošim znakom.

Vaga

Crne mačke često su povezane sa nekim moćima vještice. Vjeruje se da su, prelazeći put, crne mačke sposobne da zatvore put pravoj ljubavi, a ovo nikako ne odgovara Vagama.

Škorpija

Roditelji i nastavnici zabranjuju djeci da se igraju makazama, ali stari Egipćani su vjerovali da ovo može donijeti pravu lošu sreću. Škorpije su tvrdoglave i malo je vjerovatno da će obratiti pažnju na to što drugi kažu. Ipak, ostavite makaze, drage Škorpije.

Strijelac

Strijelčevi su zaista nespretni, ali imaju sjajan smisao za humor i lako se smiju sebi. Ipak, prosuta so prijeti svađama, a Strijelac mrzi so. Ako prosipate so, samo je bacite preko lijevog ramena i smijte se – to će otjerati loš predznak.

Jarac

Ne stavljajte praznu bocu na sto – kažu da neće biti novca.

Vodolija

Vodolija ne treba da otvara kišobran u zatvorenom prostoru. Sujevjerje oko otvaranja kišobrana na taj način počelo je u 18. vijeku. Ljudi su tada vjerovali da su metalne igle za pletenje opasne. Čini se da čak i ljudi koji nisu previše sujevjerni slijede pravilo kišobrana.

Ribe

Mnogi izbjegavaju ćošak stola zbog vjerovanja da se nikada neće udati. Ribe su po prirodi osjetljive i stidljive, pa možda bi trebalo da se vode ovim sujejverjem.

