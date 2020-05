Jasni znakovi da vas muškarac ne voli, već jednostavno koristi

U zdravom razumu niko ne želi stupiti u vezu s egoistom, s osobom koja govori i misli samo na sebe. Zar nije tako? Ali to se događa kada vaš život prekriže sebični i izdajnički muškarci. Ne možete odoljeti njihovom šarmu, ali oni igraju igre s vama. I to rade tako majstorski da u početku ništa ne sumnjate.

Ne pokazuje status vaše veze; Nikad ne kaže da ste par. Odbija nekako navesti vašu vezu i ne predstavlja vas kao svoju djevojku drugima. Ne zanima ga kako se osjećate; Nije ga briga za vaše emocionalno i fizičko blagostanje. Čak i ako ste slomljeni iznutra i muče vas neki problemi, to mu nimalo ne smeta.Za vrijeme intimnosti, on brine samo o vlastitom zadovoljstvu; Tokom intimnosti brine isključivo o svom zadovoljstvu. On čini sve kako bi se osjećao dobro, ali ne pita se o tome kako se osjećate i šta biste željeli.

On vas koristi kao financijski izvor; Ovaj čovjek očekuje da platite njegove račune. Prisiljava vas da kupujete skupe poklone, očekuje da ćete platiti račun u restoranu … Takva osoba pretpostavlja da ćete ga uvijek financijski podržati.Ne govori ništa o svom životu; Takav se čovjek čak ne pokušava otvoriti pred vama, ne govori o svojoj prošlosti, svojim mislima, osjećajima i planovima. Ne dozvoljava vam da se zatvorite oko sebe i ne da ključ vrata, iza kojih se krije njegova duša,piše Infpult

