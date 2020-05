Kako bi mogla izgledati putovanja avionom nakon korona virusa

Dobro došli na putovanje zrakoplovima po svijetu nakon koronavirusa.

Ne možemo sa sigurnošću znati što će se događati u zrakoplovstvu no znamo da, kada se ukinu mjere uvedene zbog pandemije covida-19, vaše putovanje avionom vjerojatno neće sličiti posljednjem, prenosi njemačka novinska agencija.

Promjene uključuju i prestanak posluživanja hrane kod nekih aviokompanija, što znači da će ti obroci koji su se uspjeli vratiti nakon velike recesije ponovno nestati. Zbogom vafli, štrudli i ostalo.

U zrakoplovnoj industriji jedina je stalna promjena tako da se trebate pripremiti za nova pravila, još “novih normi” i razlike u cijenama avionskih karata.

Vežite pojaseve za potpuno drugačiji, nevjerojatno turbulentni let u industriji koja ove godine očekuje da će na putnim kartama izgubiti 314 milijarde dolara, po Međunarodnom udruženju za zračni prijevoz (IATA).



U kabini

Vaša stjuardesa ili stjuard vjerojatno će nositi masku pa tako i vi, obvezno ili po izboru.

Kompanije United, American, Frontier i JetBlue od svojih će stjuardesa tražiti da nose maske. Delta nalaže nošenje maske ako stjuardi neće moći držati socijalnu distancu, a na nošenje maski ih potiču i druge kompanije. JetBlue traži maske i za putnike, no i ako to vaš prijevoznik ne zahtjeva vi bi ih ionako možda htjeli nositi.

Kod nekih prijevoznika, uključujući, American, Delta i Spirit, vidjet ćete upražnjena sjedala u sredini kako bi se držao razmak između putnika. Sada je to lakše ostvariti jer su sjedala ionako prazna, rekao je Seth Kaplan, analitičar zrakoplovstva iz Washingtona.

No, pita Kaplan, “što će se dogoditi ako nekorištenje srednjih sjedala znači i gubitak znatnog dijela prihoda? Postoji korelacija između kompanija koje su ugurale koliko god se može mjesta u zrakoplov i cijena aviokarata koje su pale na najnižu razinu svih vremena kada su uračuna inflacija”.

Ako smanjenje popunjenosti neće biti ekonomski održivo talijanska tvrtka Aviointeriors ima nekoliko prijedloga.

Jedan je drugačija postavljena sjedala nazvana Janus, u kojima je središnje u redu od tri sjedala obrnuto u odnosu na druga uz prozirne pregrade kako ne bi dijelili zrak sa suputnicima.

Drugi je nazvan Glassafe i sliči na okomite pregrade među sjedalima kakve se postavljaju kao zaštita na vitrinama sa salatom.

Je li to više površina za čišćenje? Je, ali bi se za to mogla naći još jedna osoba u avionu.

Zamislite avionske čistače i čistačice, kaže Shashank Nigam, direktor savjetodavne tvrtke za marketing u zrakoplovstvu SimpliFlying i autor izvješća “Dolazak dezinfinciranog putovanja”. Ta bi osoba, kaže Nigam, bila odgovorna za stalno čišćenje “često dodirivanih površina u zrakoplovu”.



Uništavanje virusa

SimpliFlying u svom izvješću sugerira i dezinfekciije prije leta, uključujući dezinfekciju posuda na traci za sigurnosni pregled te vaše torbe.

To su neke od 70 sugestija u izvješću. Neke su vrlo jednostavne i ne zahtijevaju bilo kakvu tehnologiju, poput uklanjanja časopisa iz pretinaca sjedala u zrakoplovu, no predlaže se i stvaranje Zdravstvene agencije za promet koja bi od zračnih luka stalno tražila da “pošutju zdrasstvene i sanitarne upute”, rekao je Nigam. ta agencija bi bila slična onoj za sigurnost u prometu (TSA) stvorenoj nakon napada 11. rujna.

Neki stručnjaci predlažu uvođenje “zdravstvene putovnice” koja bi bilo nešto poput potvrde o cijepljenju koju su putnici nekada morali nositi. Ona bi mogla potvrđivati da ste preboljeli covid-19, bolest koju izaziva novi koronavirus, ili da ste cijepljeni.

Ako vam ovo zvuči previše, uzmite u obzir da kompanija Emirates testira uzorke krvi svih putnika prije ukrcaja, po medijskoj kući U.S. News and World Report, a rezultati se dobiju u 10 minuta. Testiranjem krvi se utvrđuje ima li ta osoba antitijela na koronavirus a ne ima li covid-19, napominje U.S. News.

A koja je cijena?

Strahoviti gubici koje će aviokompanije pretrpjeti ove godine vode logičnom pitanju: hoće li viša cijena avio-karte biti dio strategije oporavka zrakoplovstva?

Možda ne odmah, kaže Kaplan.

Niže cijene se često pokažu kao sirenski zov kojemu ne mogu odoljeti ni kompanije koje se najviše oko toga predomišljaju.

“Vjerojatnije je da će biti jeftine jer smo očito u recesiji” a kompanije će možda trebati privući natrag putnike, rekao je.

No ono što je putovanje avionom učinilo tako neugodnim učinilo ga je i dostupnim po jednadžbi: više ljudi i više sjedala jednako niže cijene, rekao je Kaplan.

Ako će socijalno distanciranje biti obvezno “to bi moglo imati golem utjecaj na cijene”, rekao je Brett Snyder, bivši zaposlenik jedne aviokompanije i utemeljitelj tvrtke “Cranky Flier and Cranky Concierge”.

Koliko velik? To je nepoznato jer je popunjenost samo jedan čimbenik u jednadžbi avio-karte. Oko četvrtine cijene je gorivo, koje se nedavno prodavalo za manje od nule, tako da kristalna kugla cijenu još uvijek drži u magli.

Osim možda u ovoj stvari: ako nađete kompaniju s popustljivom politikom otkazivanja i refundiranja i želite letjeti za, recimo, Božić, ovo je možda trenutak da kupite te karte, kaže George Zeng, direktor Moonfisha servisa za analizu podataka u zrakoplovstvu koji se nada postati i servis za nalaženje najnižih cijena.

Cijene za praznike će biti povoljnije sada nego kasnije. “Mislim da će cijene nastaviti rasti”, rekao je Zeng i napomenuo da su cijene letove u SAD-u iz Los Angelesa prošlog mjeseca porasle za 24 posto.

Samo provjerite da su politike otkazivanja fleksibilne, upozorava. “Ako osjećate da nije sigurno odletjeti na neko mjesto, u redu je da ne odete u studenom već, na primjer, idućeg ljeta”.

