Opet su bili u pravu: Simpsonovi predvidjeli da će nafta pasti na 0 dolara

Animirana američka TV serija “Simpsonovi” poznata je po svojoj neobičnoj sposobnosti da predvidi velike svjetske događaje, od izbora američkog predsjednika Donalda Trampa, prepirke sa mašinom za glasanje u SAD-u, i krize ebole, a sada i cijene nafte

Još jedno predviđanje ispostavilo se kao ispravno. Simpsonovi su “predvidjeli” da će se cijena nafte srušiti na 0 dolar za barel.

Poslije predviđanja da će Donlad Tramp postati predsjednik SAD, ili onog oko pojave virusa nalik koroni, posljednje u nizu, da će nafta pasti na nula dolara, emitovano je u 31. sezoni popularne serije, prenosi “Hayat“.

The simpsons on course for another prediction 👀😂 #OilCrash pic.twitter.com/848gIhi5bv

— 𝕯𝖆𝖓𝖌𝖔𝖗 (@SaadDeez) April 20, 2020