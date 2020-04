Nikako ih ne možete držati za riječ: Horoskopski znaci koji nikad ne ispunjavaju obećanja

Ako ste se prepoznali u ovom drugom, moguće je da je za to kriv horoskop.

Čak šest horoskopskih znakova poznato je po tome da često ne ispunjavaju svoja obećanja. Neki to rade namjerno, a drugi slučajno, piše Your Tango, a evo i o kojima je ijreč:

Blizanci

Kad Blizanci nešto obećaju, oni namjeravaju da to ispune. Međutim, Blizanci stalno pokušavaju da urade više no što mogu, pa većinu obaveza ne stignu ili zaborave da obave.

Takođe, boje se neodobravanja, pa će obećavaju i nešto samo da bi obećali, a zbog svega navedenog njihova obećanja nerijetko ostanu neostvarena.

Vodolija

Vodolija može da obeća nešto samo da bi dobila ono što želi. Ona koristi obećanja kao valutu i ​​nema jemstva da će održati svoju riječ. Može biti manipulativna i sposobna da to opravda kao viši interes.

Ponekad su Vodolije nedosljednije nego što bi iko želio, posebno kada su u pitanju obećanja. Ako su pod pritiskom da ispune svoje obećanje, veća je vjerovatnoća da neće to učiniti.

Vaga

Vage imaju potrebu da udovolje i žele da sve usreće. Osobe rođene u ovom znaku žele da ih drugi dožive kao nekoga kome se može vjerovati i nekoga ko je pouzdan, pa će dati i obećanja koja vjerovatno neće održati.

Za Vage bi bilo mnogo bolje da budu iskrene i priznaju da ne mogu nešto da urade, jer ovako često iznevjere ljude.

Ribe

Ribe su jako ljubazne i žele da pomognu svima, a problem je upravo u tome što teško kažu ne. One pristaju na sve dogovore i dijele obećanja šakom i kapom, ali kada dođe vrijeme za njihovo ostvarivanje, Ribe su preopterećene i prezauzete da bi ih sve ispunile.

Ribe su idealisti i žele da ih smatraju osobama koje drže do svojih obećanja, ali na kraju sve se svodi na to da bi samo Supermen bio u stanju da učini sve to.

Strijelac

Kod Strijelaca je problem to što su često neoprezni u svojim obećanjima i mogu da ih zaborave čim ih daju.

Strijelci nisu zlonamjerni, samo su malo više okrenuti sebi. Ne može se reći da nisu velikodušni ili časni, već da su mnogo više fokusirani na svoje potrebe nego na ičije druge. Ono što žele da učine sa svojim vremenom važnije im je od održavanja obećanja.

Ovan

Kad Ovan nešto obeća, on je siguran da će to moći i da uradi. Ali čim se pojave nove obaveze, Ovnovi zanemare prethodne.

Ovnovi će pristati na nešto ne razmišljajući o ostvarivosti toga, a s obzirom na to da dobra organizacija nije jedna od njihovih prednosti, lako se pogube u obavezama pa ne stignu da urade sve što su obećali, prenosi “Index“.

