Moramo pokazati strogu disciplinu da već sredinom maja pijemo kafu negdje na suncu

Dalida Azinović diplomirala je astrologiju u Beogradu prije 11 godina. Za “Avaz” se osvrnula na trenutnu situaciju vezanu uz koronavirus koji je počeo harati od decembra 2019. godine.

Napomena čovječanstvu

– Prethodne dvije godine, tačnije od decembra 2017. pa sve do 22. marta 2020., svjedoci smo kretanja Saturna kroz svoj domicilni znak Jarca gdje mu je bio pridružen i moćni Pluton. Kada se dvije ovako moćne planete nađu u uzvišenom Jarcu, one za zadatak imaju da poruše svaki sistem koji više ne obavlja svoju najbolju funkciju, kako na ličnom tako i na svjetskom nivou. S obzirom na to da krajem godine ulazimo u eru Vodolije, i cijeli taj događaj morao je napomenuti čovječanstvo na najbitniju stvar, koju smo zaboravili, a to je upravo čovjek kao bit društva bez obzira na materijalne posjede. I kud će vam očekivaniji događaj od toga nego trenutna situacija ili bilo koja situacija koja bi svojim izgledom podsjećala na rat – pojasnila je Azinović.

Kako kaže Azinović, trebalo se prekinuti skoro 200 godina čistog konzumerizma i vratiti se osnovnim ljudskim vrijednostima.

– Odgovor na pitanje zašto je događaj ovako brutalan, leži u činjenici da stotinama godina nismo imali ovakvu konjunkciju kao ovu koja se dogodila 12. januara 2020., kao i u činjenici da ćemo poslije oko 200 godina iz zemljanog elementa, što je status, konzumerizam, kapitalizam, krajem godine ući u eru vazduha/Vodolije, koja će naglasiti kapital ljudskosti i ljudskih vrijednosti bez obzira na posjed. Ući ćemo u novo doba, dugo očekivano, ali svaki novi energetski level planete ima za posljedicu određenu kolateralnu štetu, nažalost – kazala je Azinović.

Put ka boljem svijetu

Prema njenim riječima, bit će mnogo događaja koje ćemo percipirati kao neprijatne, poput zemljotresa koji se desio u Zagrebu, erupcija vulkana, društvenih pobuna, ali da je najbitnije da naredna dva mjeseca moramo pokazati strogu disciplinu.

– Ja sam inače neko ko je veoma optimistične prirode i na stvari nikad ne gledam s površine, tako da je ova godina u svojoj suštini put ka boljem svijetu, pa bismo se trebali na to fokusirati. Međutim, s obzirom na to da je godina satkana od mnogo jakih konjunkcija, susreta jakih planeta, biće još mnogo događaja koje ćemo percipirati kao neprijatne u vidu zemljotresa, erupcija vulkana, društvene pobune, građanske neposlušnosti itd. Sada je bitno da razumijemo činjenicu da u hodu Saturna kroz Vodoliju, a posebno su krucijalna naredna dva mjeseca, moramo pokazati strogu disciplinu, jer ako je ne pokažemo, onda ćemo biti svjedoci skoro istog ili goreg događaja od jula pa do kraja godine. Ako sada pokažemo da možemo, imamo jednu lijepu priliku da već sredinom maja pijemo kafu negdje na suncu. Sad je sve do nas – pojasnila je Azinović.

Astrologija je nauka, a ne tehnika proricanja

Prema njenim riječima, treba shvatiti i da je astrologija nauka o kretanju i utjecaju planeta, i da to nije tehnika proricanja sudbine.

– Budući da je to prije svega nauka, u nju se ne vjeruje ili vjeruje, jer nije nikakav religijski koncept, nego se njenim alatima služimo da bismo bolje razumjeli sebe, kao i određene stvari i pojave u vremenu i prostoru u kojem živimo. S tim u vezi, i mogu objasniti događaje kroz koje upravo prolazimo i koji, vjerovali ili ne, nemaju nikakvu lošu namjeru u konačnici – kazala je Azinović za “Avaz“.

Dalida Azinović na svom Instagram profilu dalidaazinović_astrohealing u ovim teškim danima panike i globalne depresije daje savjete kako sve ovo na lakši način prebroditi.

