Doktor koji je prije četrnaest godina predvidio koronu virus,u to vrijeme zvučalo je gotovo previše grozno da bi bilo ozbiljno

Epidemiolog Larry Brilliant je prije 14 godina, govoreći pred TED publikom, opisao kako će izgledati sljedeća pandemija. U to vrijeme zvučalo je gotovo previše grozno da bi bilo ozbiljno.

Milijarda ljudi će se razboljeti. Do 165 miliona ljudi moglo bi umrijeti. Doći će do globalne recesije i depresije, a troškovi za našu ekonomiju bit će od jednog do tri biliona dolara i pogodit će svakoga osim onih 100 umirućih. Toliko će ljudi izgubiti posao i zdravstveno osiguranje da će posljedice biti gotovo nezamislive, za Wired je Brilliantove riječi prenio Steven Levy.

Danas prolazimo kroz to nezamislivo, a Brilliant, predsjednik Upravnog odbora Ending Pandemicsa, dijeli svoju stručnost s onima koji se bore protiv pandemije. Daleko smo od 100.000.000 mrtvih zbog novog koronavirusa, ali naš se svijet preokrenuo naglavačke, piše Levy.

Brilliant se trudi ne izgovarati previše puta “a lijepo sam vam govorio”. Ali upravo nam to poručuje, ne samo u svojim govorima i tekstovima nego i kao viši tehnički savjetnik za pandemijski horor film Contagion (Zaraza), koji je ovih dana odličan izbor za gledanje kod kuće.

Osim što je radio s WHO u nastojanju da se iskorijene boginje, danas 75-godišnji Brilliant borio se i protiv gripe, dječje paralize i sljepoće. Nekad je vodio Googleovo neprofitno krilo Google.org, suosnivač je konferencijskog sistema Well, a svojedobno je na putovanjima pratio američki rock bend Grateful Dead.

Levy i Brilliant razgovarali su prošlog utorka telefonom. U tom trenutku, odgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa na krizu počeo se mijenjati. Prije nego što je njihov razgovor započeo, Brilliant je upravo završio telefonsku konverzaciju s nekim koga je opisao kao visokog vladinog dužnosnika i koji ga je pitao: “Kako smo, dovraga, dospjeli u ovakvu situaciju?” Levyja je zanimalo kako ćemo izaći iz ove situacije.

Steven Levy: Bio sam u prostoriji 2006. godine kad ste držali govor za TED. Zatražili ste da vam pomognemo da zaustavite pandemiju. Vaša želja nije ispunjena, zar ne?

Larry Brilliant: Ne, želja mi se uopće nije ispunila iako su sistemi oje sam predložio svakako ustrojeni i koriste se danas. Zanimljivo je da smo radili na filmu Contagion…

Danas svi gledamo taj film.

– Ljudi kažu da je Contagion bio vizionarski film. Mi smo jednostavno iznijeli znanost. Cijela je epidemiološka zajednica u posljednjih 10 ili 15 godina upozoravala da nije uopće upitno hoćemo li imati pandemiju poput ove. Bilo je samo pitanje kada. Zaista je teško natjerati ljude da slušaju. Trump je izbacio jednog admirala iz Vijeća za nacionalnu sigurnost koji je bio jedina osoba na tom nivou odgovorna za obranu od pandemije. S njim je otišao i niz njegovih saradnika i zaposlenika. A onda je Trump ukinuo financiranje ranog otkrivanja za zemlje širom svijeta.

Čuo sam kako govorite o značaju toga da je ovo “novi” (novel, eng. roman) virus.

– To ne znači izmišljeni virus. Ovo je novela ili roman.

Šteta.

– To znači da je ovo novo. Da na svijetu ne postoji nijedno ljudsko biće koje je imuno na temelju prijašnjih infekcija. To znači da ovaj virus može zaraziti 7,8 milijardi naše braće i sestara.

Budući da je virus nov, još uvijek o njemu učimo. Vjerujete li da osoba koja se zarazi i preboli Covid-19 nakon toga ima imunitet?

– Iako se radi o novom virusu, ne vidim u njemu ništa što bi bilo protivno tome. Postoje slučajevi u kojima ljudi misle da su se ponovno zarazili, ali mislim da je vjerovatnije da su testovi bili pogrešni. Ali još će se deseci ili stotine miliona nas zaraziti virusom prije nego što sve završi, a kod tako velikih brojeva, može se dogoditi sve ono što će vas nagnati da se zapitate je li moguće da nam se ovo događa. Pritom to ne znači da se radi o pitanjima javnozdravstvene ili epidemiološke važnosti.

Je li ovog najgora epidemija koju ste ikad vidjeli?

– Ovo je najopasnija pandemija našeg doba.

Od nas se traži da radimo stvari koje se u mom životu nikad nisu događale, da ostanemo kod kuće, da se držimo dva metra od drugih ljudi, da se ne okupljamo u grupe. Dobivamo li prave savjete?

– Pa, dok ste pokušavali doći do mene, pretvarao sam se da sam u meditacijskoj osami, ali zapravo sam u polukaranteni u okrugu Marin. Da, to su dobri savjeti. No jesmo li od predsjednika SAD dobivali dobre savjete u prvih 12 tjedana. Ne… Govorio je da se radi o prevari, da je sve to podvala demokrata. I danas postoje ljudi koji u to vjeruju, na svoju štetu. Govoreći kao čovjek iz javnog zdravstva, nikad u životu nisam svjedočio neodgovornijem činu jednog izabranog dužnosnika. Ali ono što sad slušate o samoizolaciji, zatvaranju škola, otkazivanju događaja, ispravno je. Hoće li nas to potpuno zaštititi? Hoće li to svijet zauvijek učiniti sigurnim? Ne. To je sjajna stvar zato što želimo rastegnuti bolest kroz vrijeme.

Izravnati krivulju.

– Ako usporimo ili spljoštimo krivulju, nećemo smanjiti ukupan broj slučajeva, nego ćemo odgoditi mnoge slučajeve dok ne otkrijemo cjepivo. A to će se dogoditi jer u virologiji nema ništa što bi me plašilo da u sljedećih 12 do 18 mjeseci nećemo pronaći cjepivo. Naposljetku ćemo doći do epidemiološkog zlatnog prstena.

A to je?

– To znači da je A dovoljno veliki broj nas koji ćemo se razboljeti i postati imuni. Dok je B činjenica da imamo cjepivo. Kombinacija A plus B dovoljna je da stvori imunitet krda, koji iznosi 70 do 80%. Nadam se da ćemo dobiti cjepivo za Covid-19 koje je kurativno, dakle liječi, ali istodobno i profilaktičko, odnosno prevenira. Znam da je to nedokazano i kontroverzno i svakako se puno ljudi neće složiti sa mnom. Ali kao dokaz nudim dva rada iz 2005. godine, jedan iz časopisa Nature, a drugi iz časopisa Science. Oba su se bavila matematičkim modelima za gripu kako bismo ustanovili je li zasićenje Tamifluom u području oko slučaja gripe dovoljno da zaustavi epidemiju. U oba slučaja to je funkcioniralo. Kao dokaz također nudim činjenicu da smo u jednom trenutku mislili da je HIV/AIDS neizlječiv i da se radi o smrtnoj kazni. Onda su neki divni znanstvenici otkrili antivirusne lijekove i mi smo naučili da neki od tih lijekova djeluju i prije izlaganja i da mogu spriječiti bolest. Zbog intenzivnog interesa za pobjedu nad Covidom-19, upregnut ćemo znanstvene i financijske resurse na pronalaženje antivirusnih lijekova koji imaju profilaktičke ili preventivne karakteristike i koji se mogu koristiti kao dodatak cjepivu.

Kad ćemo moći napustiti kuće i vratiti se na posao?

– Imam vrlo dobar retrospektoskop, ali ono što je sada potrebno je prospektoskop, odnosno uvid u buduće događaje. Kad bi ovo bio teniski meč, rekao bih da je sada virus u prednosti. Ali iz Južne Koreje dolaze dobre vijesti, oni su danas imali manje 100 novih slučaja. Kina je danas imala više uvezenih slučajeva nego domaćih. Kineski model će biti vrlo teško slijediti. Mi nećemo moći natrpati ljude u njihove stanove i zaključati ih. Ali južnokorejski model mogli bismo slijediti. Nažalost, to zahtijeva obavljanje proporcionalno istog broja testova, a Korejci su proveli više od 250.000 testova. Zapravo, u trenutku kad je Južna Koreja obavila 200.000 testova, SAD ih je imao manje od 1.000.

Propustili smo priliku za rano testiranje, je li sada prekasno?

– Apsolutno ne. Testovi bi napravili primjetnu razliku. Trebali bismo napraviti stohastički uzorak šanse za cijelu zemlju kako bismo otkrili gdje se zapravo nalazi virus. Zato što mi to ne znamo. Možda Mississippi ima malo slučajeva zato što ih i ne traži. Zimbabve nema nijedan slučaj koronavirusa zato što nema mogućnost testiranja, a ne zato što nema virusa. Treba nam nešto poput kućnog testa na trudnoću koji možete obaviti u svom domu.

Kad biste na jedan dan bili predsjednik, šta biste rekli na dnevnom brifingu s novinarima?

– Konferenciju za novinare bih započeo ovim riječima: “Dame i gospodo, dopustite mi da predstavim Rona Klaina, koji je za predsjednika Obame bio šef za ebolu, a sad smo ga pozvali natrag i postavili za šefa Covida-19. Sve će biti centralizirano pod jednim čovjekom koji uživa respekt javnozdravstvene zajednice i političke zajednice”. Trenutno je zemlja podijeljena. Najbliže tome sada je Tony Fauci, direktor Nacionalnog zavoda za alergije i infektivne bolesti.

Jeste li uplašeni?

– Ja sam u dobnoj skupini koja ima stopu smrtnosti od 15 posto. Ako niste zabrinuti, niste obratili dovoljno pažnje. Ali ne bojim se. Čvrsto vjerujem da će koraci koje poduzimamo produžiti vrijeme potrebno da se virus proširi. Mislim da će to povećati šansu da ćemo pronaći cjepivo ili da ćemo na vrijeme otkriti profilaktički antivirusni lijek kako bismo prekinuli, smanjili i suzbili širenje. Treba imati na umu da ovo nije zombi apokalipsa, ovo je nije masovno izumiranje.

Trebamo li nositi maske?

– Maska N95 je odlična. Pore na maski široke su tri mikrona, a virus je promjera jednog mikrona. Zato ljudi kažu da maska neće funkcionirati. Ali ako trojica ogromnih sportista pokušaju odjednom proći kroz ista vrata, neće uspjeti. Posljednji podaci pokazuju da maska pruža pet puta bolju zaštitu. To je zaista dobro. Ali moramo misliti na rad bolnica i zaštititi zdravstvene profesionalce kako bi mogli doći na posao i raditi. Dakle, maske trebaju otići tamo gdje su najpotrebnije – u brigu nad pacijentima.

Kako ćemo znati da je ovo završeno?

– Svijet neće početi izgledati normalno dok se ne dogode tri stvari. Prvo, moramo otkriti izgleda li distribucija virusa poput sante leda, čijih je šest sedmina uvijek ispod vode, ili poput piramide, koju vidimo cijelu. Ako vidimo samo jednu sedminu stvarnih slučajeva zato što ne testiramo dovoljno, onda smo jednostavno slijepi i živimo u svijetu patnje. Drugo, moramo imati tretman koji je djelotvoran, cjepivo ili antivirusni lijek. I treće, možda najvažnije, morati imati veći broj ljudi, posebno medicinskog osoblja, policajaca, vatrogasaca i učitelja, koji su imuni i za koje smo testiranjem ustanovili da više nisu zarazni. Moramo imati sistem koji će ih moći prepoznati, bilo narukvicom ili karticom s fotografijom i nekakvim pečatom. Kad budemo znali da učitelji nisu zaraženi, moći ćemo ponovno slobodno slati djecu u škole. Umjesto da spriječimo posjete staračkim domovima, moramo imati grupu ljudi za koju je potvrđeno da može raditi sa starijim i nemoćnima, moramo imati medicinske sestre koje se mogu vratiti u bolnice i stomatologe koji mogu raditi na našim zubima, a da nas pritom ne zaraze. Kad vidimo da se to događa, onda se vraćamo u normalu.

Postoji li u ovoj situaciji svjetlija strana?

– Pa, ja sam i osoba koja vjeruje. I ne mogu se ne zapitati postoji li neka viša sila koja će nam pomoći da budemo najbolja moguća verzija sebe. Mislio sam da ćemo se udaljiti jedni od drugih, ali građanski angažman veći je nego što sam ikad vidio. Mladi ljudi, milenijalci, dobrovoljno nose namirnice starijim ljudima u njihove kuće. Priljev herojskih medicinskih sestara je nevjerovatan, one rade više sati nego ikad. Tu su i doktori koji bez straha dolaze na posao u bolnicu. Nikad nisam svjedočio takvom entuzijazmu. Neću se pretvarati da je ovo vježba koji vrijedi provesti da bismo došli na određeni nivo. Ovo je zaista bez presedana, ovo je vrijeme teškog iskušenja. Kad to prođemo, kao kad smo prošli Drugi svjetski rat, preispitat ćemo šta je izazvalo frakcijske podjele koje postoje u Americi. Virus je podjednako zarazan za svakoga. I vjerovatno i sami sebe trebamo gledati na taj način, dakle da smo više jednaki, a manje različiti,piše Index

