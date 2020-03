Horoskop za vladavine ovna do 20. Aprila 2020

OVAN (21. 3 – 20. 4)

Trenutak je da svoju brzopletost i dinamičnost svedete na minimum i ovo vreme iskoristite za odmor. Očekuje vas mnogo komunikacije i interakcije s ljudima iz okruženja, a najpre sa prijateljima s kojima sarađujete.

Možda ćete doći u iskušenje da se upletete u neke zakulisne radnje, verujući da je to jedini način da dosegnete cilj koji ste zacrtali. Budite oprezni i dvaput proverite svaku informaciju kako ne biste skliznuli izvan zakona. Nekima od vas, u ovom periodu, prete kazne i problemi sa zvaničnim licima, a možda i iskušenje da se izložite bespotrebnom riziku misleći da se sve dešava nekom drugom.

Odnosi u porodici su napeti. Glavni razlog tome je to što ste primorani da čekate, a najgore od svega je što ne znate do kada i šta.

Da biste izdržali ovaj drastični pad životnog tempa i izbegli napade nervoze i besa neophodno je da osmislite na koji način ćete fizički izbacivati višak energije, pa makar to bilo udaranje pesnicama u jastuk.

Pojačajte imunitet redovnim i kvalitetnim snom.

BIK (21. 4 – 21. 5)

Situacija u kojoj ste se našli navodi vas da sve intenzivnije razmišljate o tome da li je za vas bolje da život uzmete u svoje ruke i da karijeru nastavite samostalno.

Ovo je period kada ćete dospeti u centar pažnje i najverovatnije ćete se veoma ponositi svojom pozicijom. Bez obzira na to na kom ste položaju, da li ste primorani da radite ili ste se povukli u izolaciju, postoje obaveze koje samo na vas čekaju. Možda imate u okruženju stare ljude kojima ste neophodni ili nekog ko je iznemogao.

Povoljna astrološka slika ukazuje na to da ovih dana imate dara da s osmehom na licu delite ne samo pomoć, već i optimizam, i to svakome kome je neophodan.

Sve ovo ne znači da je preporučljivo da se nesmotreno izložite zdravstvenom riziku. Doduše, vi i niste neracionalna osoba, pa je ovakav savet za vas važan samo u smislu da iz najboljih namera, nehotice, ne ugrozite osetljive ljude iz okruženja.

Imunitet vam je na zavidnom nivou, naročito ako ste psihološki spokojni, a to je sigurno jedino ako su frižider i novčanik puni.

BLIZANCI (22. 5 – 21. 6)

Za vas situacija u kojoj smo se našli postaje nesnosna. Pod velikim ste pritiskom, osećate se preopterećeno. Obuzima vas velika pospanost i malaksalost, pa vas to plaši.

Vodite računa, nalazite se u periodu koji je za vas prilično rizičan, ali ne samo na zdravstvenom planu. Prvenstveno je neophodno da se usporite, primirite i kvalitetno odmorite.

Brzopletost može da vas košta, naročito ako se prepustite mračnim mislima i pesimizmu. Ukoliko ste u izolaciji, vreme ćete najlakše “ubiti” čitanjem laganih sadržaja i komunikacijom preko društvenih mreža.

Ipak, sačuvajte zdrav razum, jer vas teorije o zakulisnim radnjama i velikim zaverama mogu značajno poremetiti. Drugim rečima, skloni ste iluzijama i pogrešnom zaključivanju, pa je za vas najpametnije da ovaj period na neki način prespavate i pažljivo izaberete s kakvim ćete osobama kontaktirati.

Što se tiče zdravlja i imuniteta, pored vitamina, ishrane i suplemenata, neophodno je da vam je duša socijalno uključena i nikako usamljena.

RAK (22. 6 – 22. 7)

Vi tekuća dešavanja doživljavate dramtično, skoro kao apokalipsu.

Vaši strahovi mogu biti preuveličani, naročito ako su vam ruke vezane. Ukoliko se nalazite u izolaciji, u krugu porodice, moguće je da ćete sve svoje oscilacije raspoloženja lečiti kuhinjom, hranom i besomučnim ribanjem.

Vaša priroda je takva da želite da pomognete ljudima, a nemogućnost da uradite nešto više može da proizvede ozbiljne zdravstvene tegobe, kako na psihičkom, tako i na fizičkom planu.

To za rezultat može da ima pad imuniteta, a zna se da je to uvek, a naročito u ovom periodu, veoma nepoželjno.

Ako ste od onih Rakova čiji je životni poziv vezan za negu i pomoć ljudima, ovo je vreme tokom koga se nekritički možete angažovati i sebe žrtvovati.

Svoju empatiju morate da kontrolišete i da jasno odredite prioritete. Možda ćete doći u situaciju da procenjujete šta vam je važnije, lični život ili opšti interes. Da biste sačuvali punu kondiciju, neophodno je da unosite što više tečnosti i koliko-toliko sebi obezbedite kvalitetan san.

LAV (23. 7 – 22. 8)

Frustrira vas nemogućnost kontrole. To vas navodi na potrebu da preduzmete nešto konkretno i na brži način se oslobodite svih ograničenja u kojima smo se kolektivno našli. Morate da budete razumni.

Prihvatite činjenicu da postoji nešto što se zove viša sila i da je ovo vreme kada se učite samodisciplini, strpljenju i krotkosti.

Svojim ponašanjem možete prouzrokovati nesuglasice ili čak i sukobe sa okruženjem, pa je, zaista, najvažniji savet da spustite loptu i svoju ljutnju zbog neprijatne situacije kanališete na manje štetan način.

Što se tiče zdravstvene situacije, morate biti svesni toga da vi, osim što ste kao i svi iz vašeg okruženja izloženi riziku gripa, možete sebe ugroziti visokim krvnim pritiskom, kardiološkim problemima i reumatskim kočenjima.

Dakle, bez obzira na svu snagu koju posedujete, važno je da u ovom periodu nađete način da sebe nadigrate. Najviše vam prijaju sunčevi zraci, makar ih hvatali s prozora, terase ili bilo gde na otvorenom gde nema rizika.

DEVICA (23. 8 – 22. 9)

Da li bilo ko od predstavnika astroloških znakova ima veći strah od virusa, bakterija, zaraza i prljavštine? Vi, uopšteno, niste neko ko se lako nosi sa zdravstvenim rizicima. Dobra strana je u tome što ste disciplinovani, precizni i savršeni za obavljanje svih zadataka kada je reč o bilo kom segmentu zdravstva. To je vaša uopštena karakteristika.

Ipak, Merkur, planeta koja je vaš vladar, u ovom periodu nije baš najracionalniji, pa stoga obratite pažnju na svoje ponašanje i odluke. Imate tendenciju da sve pogrešno shvatate ili da se, nekim čudom, hvatate za pogrešne vesti i ljude koji vas mogu lagati.

Dakle, bez obzira na svu vašu racionalnost i pamet, ostavljate sebi prostora za mogućnost pogrešnog prosuđivanja iz koga mogu nastati ozbiljne psihičke oscilacije u vidu paničnih napada, nesanice i nervoze.

Što se imuniteta tiče, pored onog što važi za sve, vama će biti od koristi vrući napici, naročito čajevi.

VAGA (23. 9 – 22. 10)

Početak ovog perioda je za vas frustrirajući, jer vas muči beskrajna zbunjenost. Vi ste i tako osoba koja se dosta koleba, pa nedoumice u kojima smo se svi našli, za vas poprimaju veličinu ozbiljne frustracije koja može da izbija iz vas u vidu impulsivnih reakcija.

Jasno, na udaru vašeg kolebanja su najbliži, bilo da su saradnici ili članovi porodice. Možete da budete toliko eksplozivni pa da sebi napravite više štete nego što vam preti od gripa. Spustite loptu i u ovaj period uplovite mirno, jer nije vreme ni za kakve odluke.

Što se zdravlja tiče, imunitet možete znatno oboriti ukoliko se bacite na slatkiše, čokolade i, uopšteno, prejedanje.

Da biste sebi pomogli i održali duhovnu i fizičku formu pustite omiljenu muziku, izbegavajte informativne programe i bilo kakve filmove u kojima ima scena nasilja. Eventualno loše raspoloženje najlakše ćete prevazići ukoliko izbegnete samoću, okružite se makar i ljudima koji u vašem životu ne igraju značajnu ulogu.

ŠKORPIJA (23. 10 – 22. 11)

Možete osetiti da ste previše izloženi rizicima. Ako je tako, poslušajte svoju intuiciju, ona je često nepogrešiva. Ako vas, ovih dana, neko procenjuje, to ne mora obavezno da znači i da ćete biti kritikovani.

Ovo je period kada učite nešto novo, ali računajte da će vas to koštati. S obzirom na to da je vaše treće polje horoskopa prilično napeto, budite oprezni i pokušajte da na svaki način izbegnete grip koji se širi. Dobra vest za vas je da, bez obzira na to koliko su neki planetarni tranziti teški, istovremeno vas prati ogromna moć regeneracije.

Dakle, nema potrebe da padate u mračno raspoloženje, budite ono što uvek i jeste, intuitivni i spremni na sve što je potrebno da uradite kako biste sebe i svoje okruženje zaštitili.

Imunitet ćete sačuvati i još pojačati redovnim vežbanjem i kardio vežbama. Zbog položaja tranzitnog Marsa neophodno je da iz sebe izbacite bes i ljutnju, kako se višak negativne vibracije ne bi okrenuo ka vama, iznutra, i izazvao zapaljenske procese.

STRELAC (23. 11 – 21. 12)

Komunikacija sa drugim ljudima će u narednom periodu ići veoma dobro. Možete učestvovati u važnim diskusijama i iznenaditi sebe time koliko ste u stanju da parirate svima, čak i osobama koje su kvalifikovanije od vas. Međutim, popularnost vas ne štiti od velikog pritiska kojem ste izloženi. Možda baš vaš veliki optimizam privlači ljude da sa vama razmenjuju misli. Spremite se na to da ćete narednih dana biti glavni savetodavac, jer iz svake vaše reči izvire nada.

Pošto će ovakav ambijent potrajati, tenzija preti da izazove potrebu za promenom, a to je zasad nedostižan cilj. Kako god se budete postavili, pred vama je energetski pad izazvan nemogućnošću da nešto konkretno preduzmete i čarobnim štapićem sve u sebi, ali i oko sebe, vratite na pređašnje stanje.

Svoju psihofizičku stabilnost sačuvajte gledanjem filmova i zabavnih sadržaja na televiziji. Osim toga, kvalitetne knjige, ali i stručna literatura, mogu biti najbolji prijatelji tokom ovih izazovnih nedelja.

