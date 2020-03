Detaljan ljubavni horoskop za april

OVAN Nakon napornijeg perioda za pojedine Ovnove, većina rođenih u ovom znaku tokom meseca aprila može da očekuje jednu sasvim novu pokretačku energiju. Ono što je veoma važno jeste da vi ne propustite da pokažete inicijativu za akcijom, je u tom slučaju se stvari neće odvijati u najboljem smeru za vas. Šanse koje bi vam se mogle ukazati će u tom slučaju ostati neiskorišćene.

Najvažnije je da verujete u sebe, da budete optimistični – to je imperativ, i da radite na ostvarenju ciljeva koji su vam važni. Kada je ljubav u pitanju, pravo je vreme da izgladite sve ono što ste duže vreme gurali pod tepih, bez obzira da li se radi o manjim ili o krupnijim nesporazumima. Oni koji su slobodni bi mogli da se zbliže sa nekim koga već duže vreme poznaju i da tako ostvare ljubavnu vezu.

BIK Vaš ljubavni život biće vrlo stastven, bilo da ste zauzeti ili ste slobodni. Uticaj Marsa će učiniti da budete skloni burnim emotivnim izlivima, i teško ćete se suzdržati od nekih situacija u kojima biste mogli da se nađete. Na primer, ukoliko ste u dugoj vezi, moguća su iskušenja, koja bi se mogla završiti i ljubavnom aferom. Problem može nastati kada pređete granicu i ukoliko vas obuzmu te nove emocije. U svakom slučaju spremite se na turbulentan i emotivno intezivan period u ljubavi.

BLIZANCI Na ljubavnom planu će kod rođenih u ovom znaku do izražaja doći njihova blizanačka priroda. To znači da je vrlo moguće da se zaljubite u ne samo jednu osobu, već da vam se dopadne više njih. Ono što ne bi trebalo da dozvolite, to je da zbog obaveza na poslu, potpuno isključite ljubavni život tokom aprila – to se ne bi dobro odrazilo ni na one koji su u vezi ili u braku, ni na one koji su singl – jer bi baš tokom ovog meseca mogli upoznati nekog ko će im biti važan. Ili, ako ništa drugo, ludo se zaljubiti

RAK Rakovima u aprilu neće biti lako, pre svega da se usaglase sa energijama – svojom sa jedne strane, i ona koja im dolazi od Ovna, u kom je znaku mesec koji je pred nama. Vrlo je moguće da će dobiti više nego što mogu da iznesu, pa se može desiti da reaguju naglo, da postanu zatvoreni i teški za komunikaciju, što za njih nije svojstveno. U svakom slučaju, svi rođeni u ovom znaku treba unapred da se pripreme na mesec koji će im biti napet.

U vaš odnos sa partnerom se može useliti nepoverenje i sumnjičavost. Pokušajte to da izbegnete u samom startu, otvoreno razgovarajte sa partnerom o tome šta vas muči, ili o tome šta njega muči, ako ste primetili da se čudno ponaša. Ukoliko primetite da vas partner suviše opterećuje, pokušajte privremeno da se distancirate i da pronađete vremena i prostora za sebe, kako vam ne bi oduzeo svu energiju.

LAV Lav će u mesecu aprilu blistati u svom punom sjaju. Mesec koji je pred nama je fantastičan trenutak da rođeni u ovom znaku pokažu svu svoju energiju, spremnost da se uhvate u koštac sa bilo kojim izazovom, spremnost na akciju, i pre svega će ovo biti pogodan trenutak da ispolje svoj takmičarski duh. Zavodljivost Lava doći će do izražaja i na ljubavnom planu.

Svi rođeni u ovom znaku imaće potrebu da zadive sve oko sebe, što će sve vreme biti na granici sa flertom, kada je u pitanju neko ko bi mogao i da im se dopadne. Sva njihova šarmantnost doći će do izražaja. Ipak, oprezno, moglo bi se desiti da vas taj neko koga želite da zadivite doživi nadmenima, i da ga tako zapravo odbijete od sebe. U drugoj polovini meseca, ukoliko ste u vezi, stvari će između vas i partnera funkcionisati baš onako kako ste priželjkivali.

DEVICA Poznato je da Device uvek planiraju sve unapred, i da su vrlo disciplinovane. Trebalo bi da su od početka godine već razvile strategiju za sve što žele da ostvare tokom narednih meseci u godini. I sada je vreme za pauzu! Dakle, Device treba da se opuste i uživaju. Za opuštenost će doprineti da se i na ljubavnom planu osećaju bolje, da imaju više vremena za svog partnera, ako su zauzete, ili pak da sretnu nekog ko bi bio vredan njihove pažnje.

VAGA Vagama neće biti lako tokom aprila, pre svega jer će biti rastrzane na sto strana, i može se desiti da što se više trude da drže sve pod kontrolom, sve će im biti teže da u tome uspeju. Na ljubavnom planu se može svašta desiti – od idiličnih odnosa sa partnerom koji će dominirati prvih desetak dana aprila, pa sve do mogućih raskida, ali i odluka za razvodom braka, i to u drugoj polovini aprila, što će biti posledica opozicije Venere sa Saturnom. Dalje, moguće je da će vam se vratiti neka ljubav iz prošlosti sa kojom ćete ponovo otpočeti vezu, ili ćete upoznati nekog sa kojim ćete za vrlo kratko vreme poželeti da otpočnete zajednički život. Uglavnom, sve to može da vas sačeka u aprilu kada je ljubav u pitanju. Neće vam biti lako da balansirate između poslovnih i ljubavnih promena, ali setite se da ako taj balans uspostavite, na kraju će sve biti baš onako kako treba, i najbolje po vas.

ŠKORPIJA April sa sobom nosi potencijal da kod svih rođenih u ovom znaku podstakne onu pravu škorpijsku prirodu – destruktivnu, a ponekad i autodestruktivnu, koja ne pristaje na ograničenja. Što se ljubavi tiče, u aprilu će Škorpije biti na testu. Pred sobom samimima, ali i pred svojim partnerima. Vreme je da Škorpije bar na trenutak odlože svoj destruktivizam, i da se otvore prema svom partneru, ukoliko im je stalo. U suprotnom, taj neko bi mogao da odustane od borbe sa vetrenjačama, kako često izgleda veza sa Škorpijama. Ukoliko uspete da obuzdate svoje strasti i negativne emocije, konačno biste mogli da budete zadovoljni, srećni, i da pronađete optimizam u sebi. Sada je pravi trenutak da to učinite.

STRELAC Zamka vas čeka na ljubavnom planu – raspored planeta je takav da biste u aprilu mogli da sretnete svoju srodnu dušu. Međutim, u isto vreme ćete upoznati više osoba, i to će vas poprilično zbuniti. Savet je da ne brzate, jer možda se na kraju ispostaviti da je pravi izbor onaj koji vam je na početku delovao najmanje verovatan. U isto vreme će vas preplaviti različite emocije i bićete zbunjeni. Samo je važno da ne donosite nagle odluke i da se strpite do samog kraja meseca, kada bi stvari trebalo već same po sebi da se iskristališu.

JARAC Ono što za Jarčeve nije svojstveno, a što tokom aprila može da se desi, jeste da izgube svoju stamenost i odlučnost, i da postanu veoma neodlučni, i to u situacijama koje su im bitne i u kojima se od njih očekuje da budu donosioci odluka. To će se dešavati zbog retrogradnog hoda Saturna, što i te kako remeti energiju Jarčeva. I da stvar bude još komplikovanija, takođe će se susretati i sa nekim nerazmršenim odnosima i problemima iz prošlosti. Gubitak kontole je moguć i na ljubavnom planu, i to zbog mešanja uticaja Marsa i Urana sa Venerom. Jarčevi bi se tokom narednog meseca mogli osetiti nesigurno po pitanju statusa svojih ljubavnih veza, a iz te nesigurnosti bi mogla da proizađe i ljubomora usmerena ka partneru. To opet sa sobom nosi potencijal za svađe i razmirice. Slobodne Jarčeve sa druge strane čeka poprilično ne samo miran, već i dosadan period.

VODOLIJA Planete su u dobrom položaju prema Suncu za rođene u znaku Vodolije, što je izuzetno povoljno i april definitivno može biti njihov mesec. Vodolije bi mogle osetiti nalet samopouzdanja, energije, a što je najvažnije, tokom meseca koji sledi će im biti mnogo lakše da uspostave fokus, što im inače često predstavlja problem. U poslednje vreme ste dosta tajanstveni u odnosu sa partnerom. Ili jednostavno nezainteresovani za komunikaciju. I iako vi to ne doživljavate problemom, već ste samo u takvoj fazi, u narednom periodu bi to vašem partneru moglo da počne i te kao da smeta, što može dovesti do svađa. Opasnost je u tome ukoliko se vi ne potrudite da razumete drugo stanovište i da se stavite na mesto tog drugog. April bi na ljubavnom polju mogao da protekne u znaku burnih svađa, a postoji mogućnost i raskida. Ipak, ako pokažete volju da razgovarate, na kraju se sve može okončati na najbolji mogući način po vas i po vašu ljubavnu vezu.

RIBE Ribe će iza sebe ostaviti težak period. Iako im je bilo teško da pronađu fokus i da se organizuju, postoji mogućnost da će konačno uspeti da krenu ka tome da pronađu svoj put. Ljubavni život bi mogao da vam bude poprilično interesantan idućeg meseca. Prvo što treba sami sa sobom da razjasnite jeste da li želite da budete sa osobom koja vam se stalno vraća iz vaše prošlosti. Ukoliko se odlučite na tako nešto, onda tog nekog morate da prihvatite u potpunosti takvim kakav jeste. Sa druge strane, ukoliko konačno stavite tačku na taj odnos, tokom aprila će vam se sigurno otvoriti različite mogućnosti, i upoznaćete nekoliko osoba koje bi mogle da privuku vašu pažnju. Ipak, polako i bez zaletanja,piše Infpult

