Staromodna ljubavna pravila kojih se rijetki danas drže

1. Muškarci bi trebali napraviti prvi potez U današnje doba i dalje postoje ljudi koji više vole da muškarci naprave prvi potez – ali isto tako ima puno žena koje se ne boje i ne stide ići za muškarcem koji ih zanima. Suvremene žene sve više preuzimaju inicijativu te bez problema rade taj prvi korak. Za to čak i postoji aplikacija koja se zove Bumble, a ona zahtijeva da žene naprave prvi korak.

2. Muškarci bi uvijek trebali plaćati na spoju Naravno, uvijek je lijepa gesta kad vam netko drugi plati piće ili večeru, ali pravilo da muškarci plaćaju datira još iz arhaičnih vremena kada ženama zapravo nije bilo dopušteno da rade. Osoba koja drugu osobu pita za spoj trebala bi preuzeti odgovornost i platiti večeru, piće ili slično.U modernom dobu više nije da muškarac mora sve platiti. Naravno nekad će platiti on ali ne uvijek.

3. Vaš partner bi vas trebao skupiti doma U prošlosti bi žene s nestrpljenjem čekale da njihov partner dođe ispred kuće i izvede ih vani. No sada je to drugačije. Sad se većinom nalaze na nekom javnom mjestu ili kafiću.

Za svoj prvi spoj trebali biste se susresti negdje na javnom mjestu

4. Žena ne bi trebala prva nazvati ili poslati poruku Naravno, lijepo je kada netko nakon spoja prvi nazove ili pošalje poruku. To pokazuje da se oni istinski brinu za vas. Ali zastarjelo pravilo da žene nikada ne bi trebale prve zvati nego čekati poziv od muškarca, sada više ne vrijedi.Ako želite razgovarati s nekim, učinite to. Nema ništa loše u tome što nekome dajete do znanja da razmišljate o njima. S druge strane, ako primijetite da ste uvijek prvi koji zove ili šalje poruke, to bi mogao biti znak većeg problema.

5. Pričekajte tri dana prije nego kontaktirate novog partnera Pravilo da morate pričekati tri dana prije nego što nekoga kontaktirate nakon spoja, kako ne biste izgledali previše nestrpljivi, drevna je povijest. Ovih dana kada biste čekali druga osoba bi vjerojatno odustala od vas i prešla na sljedeću osobu.

6. Uvijek pružite nekom šansu čak iako niste zainteresirani U prošlosti se nad ženama vršio pritisak da prihvate bilo kakav poziv od muškarca. Kao što kaže stara poslovica, ‘morate poljubiti puno žaba prije nego što nađete svog princa’. Slušajte sebe. I ako mislite da netko nije za vas i ako niste zainteresirani iskreno mu to recite. Nemojte misliti da imate određeno vrijeme u kojem morate nekoga upoznati. To više ne postoji.

7. Neka muškarac isplanira izlaske Iako je olakšanje dopustiti da netko preuzme vodstvo nad izlascima, moderne žene znaju što rade i što ne žele, a ne žele se ograničiti na čekanje da netko drugi isplanira stvari za njih. Uvijek treba postojati kompromis tako da nekada vi iznesete gdje želite ići i što želite raditi, a nekada trebate ugoditi partneru. Zadovoljstvo će biti obostrano,piše Infpult

