Ista sestra brinula o tati kad je bio Palčić i sada brine o njegovom Palčiću

Većina nas sjeća se svojih učiteljica i učitelja iz škole, neki se sjećaju i odgajateljica iz vrtića, ali liječnike i primalje koje su bile na našem porodu možemo znati samo iz priča naših mama ako ih se i one sjećaju. Isti slučaj je i s medicinskim sestrama koje su brinule o nama kad smo bili bebe i ležali na odjelu neonatologije.

Medicinska sestra Lissa McGowan iz New Brunswicka u New Jerseyu godinama brine o prijevremeno rođenim bebama, a nedavno je njezina zanimljiva priča postala viralna. Naime, novopečena mama Renata Freydin listala je radosnicu (knjigu uspomena o bebi) svog partnera Davida i na fotografijama vidjela medicinsku sestru koja je bila jako slična sestri koja je trenutno brinula o njihovom sinu Zayneu Caldwellu, rođenom deset tjedana ranije.

“Prošle nedjelje pronašao je svoju ‘radosnicu’, spomenar s uspomenama dok je bio beba. I kako sam ju listala, naišla sam na fotografiju njega kao bebe i žene koja ga je držala. Znala sam da poznajem tu ženu! Odmah sam ga pitala ko je ona i potvrdio mi je da je to medicinska sestra koja je brinula o njemu tijekom njegovog boravka na neonatologiji i njegova mama ju je toliko voljela da je htjela njihovu zajedničku fotku na dan kad je bio otpušten iz bolnice. Medicinska sestra otkrila tko je mali Palčić o kojem je brinula prije 28 godina A razlog zašto mi je bila poznata je da bih se mogla zakleti da je to ista sestra koja je brinula o našoj bebi zadnja tri dana! David mi nije vjerovao. Donijeli smo fotku u bolnicu gdje su tri sestre potvrdile da je to ona! Na Valentinovo se vratila na posao i brinula o našoj bebi pa smo morali ponovno napraviti istu fotku! Zadnja dva tjedna bila su nam ispunjena brigama i nesigurnošću, ali sada mogu odahnuti znajući da ista sestra brine o mojoj bebici koja je pomogla čovjeku kojeg volim kad je bio u istoj situaciji”, napisala je mama uz objavu na Facebooku. Mediji su prepoznali ovu nevjerojatnu priču i tako još jednom odali priznanje ljudima u ovom nevjerojatnom zanimanju – pomažu prerano rođenim bebama i njihovim obiteljima u tim teškim i intenzivnim trenucima na odjelu neonatologije, prenosi “24sata“.

