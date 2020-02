Lavovi će u 2020. godini povući najvažnije životne poteze

Lavovi će biti ispunjeni vitalnošću i energičnošću da ove godine ostvare svoje snove. Ali takođe će biti razboriti i znat će kada treba povući crtu. Bićete otvoreni za isprobavanje nove hrane, nove vježbe za vašu kondiciju i nove veze. Promjena posla ili novi posao mogu vas dosta zanimati.

Sveukupno, 2020. će biti lijepa godina za Lavove, piše portal “Lepa i srećna“.

Posao

Zvijezde vam za 2020. godinu predviđaju da ćete ove godine na poslu biti koncentrisaniji nego ikad do sad. Iako ćete se možda morati baviti većinom dosadnih kancelarijskih stvari, većim dijelom, vaš posao bi vam trebao biti lak. Međutim, vjerovatno ćete imati i više posla. Pokušajte da se sprijateljite sa svojim kolegama i nadređenima. Ovo može stvoriti stabilnost u vašem poslu i čak vam pomoći da se istaknete.

Pazite da ne napravite suprotno i stvorite sukob na vašem radnom mjestu. To neće biti dobro. Lavovi će ove godine osjetiti sklonost da štede svoj novac, radije nego da ga troše. Zbog toga ćete se više usredsrediti na svoj budžet i brinućete se o njemu bolje nego što ste to radili proteklih godina. Iskoristite priliku da zaradite više novca, investirajući u 2020. godini.

2020. dolazi s obrtima i zaokretima kao i bilo koje druge godine, ali to ne znači da će vam biti teško. Većim dijelom godine vjerovatno će vam biti lako i ugodno. Iskoristite mogućnosti koje će vam poboljšati život, a propustite one loše. Ove godine susrešćete se sa izazovima u oblastima upravljanja, koordinacije, usmjeravanja i saradnje. To je vrijeme testiranja. Vjerovatno nećete vidjeti neko napredovanje u karijeri 2020. godine, ali ovaj put izgradnja solidnih temelja koju preduzmete ove godine isplatiće vam se izuzetno sredinom 2021. godine.

Bićete odgovorni i imaćete osjećaj odgovornosti za rad i saradnju sa kolegama na poslu. Kasnije u godini, vjerovatno ćete privući, lično i profesionalno, one koji će biti u vašem životu da vam pomognu u dugoročnim ciljevima. Imate sukobljene potrebe u 2020. godini. Vaša prirodna potreba za razmetanjem i pretjerivanjem biće suzdržana vašim osjećajem odgovornosti. Osjećaj odgovornosti narašće do sredine leta, ali nemojte biti samopouzdani.

Ovo je vrijeme da svoje finansije dovedete u red. O tome zavisi vaša dugoročna budućnost. Vaš fokus biće na kući, zemljištu, vašim korijenima, proširenju porodice ove godine. Ako se budete razmetali ove godine, onda će najbolje mjesto za to biti obnova ili uređenje vašeg doma. Ova godina je takođe vrijeme da investirate u svoju dugoročnu budućnost. Loše rukovanje novcem u prošlosti može se i sad desiti i to morate riješiti ove godine.

Ljubav

Za Lavove je 2020. godina promjena kada su u pitanju odnosi, bili oni romantični ili ne. Mogu postojati neki problemi u vašem romantičnom životu, ako niste sa pravom osobom ili čak ako ste vi ta pogrešna osoba. Kada se to dogodi, možete učiniti dvije stvari: pokušajte da riješite stvari ili da ih odbacite. Ove godine ćete vjerovatno željeti da znate više o vašem partneru, što bi moglo učiniti da stvari budu više uzbudljive ili grozne, u zavisnosti od toga šta saznate o njima.

Ako tražite novu vezu, vjerovatno ćete biti sretniji sa nekom vezom bez obaveza nego nekom ozbiljnom. Možda je veza bez žice ono što vam treba ove godine. Nemojte izlaziti sa prijateljima ove godine. To će samo dovesti do problema. Kad su u pitanju vaši odnosi sa porodicom ili prijateljima možda ćete morati da napravite mnoge kompromise ove godine.

Ova 2020. godina neće donijeti jednostavne veze. Vi imate potrebu da budete voljeni, cijenjeni i obožavani ali čini se da niko to neće činiti ove godine. Kasnit ćete na sastanke i druženja i platit ćete cijenu za to. Sve do proljeća, nije vrijeme za dugoročne obaveze. Na kraja ljeta ponovo ćete se vratite na put za ljubav i poboljšane životne uslove sa vašim partnerom ili bračnim drugom. Odnosi će dobiti ton ozbiljnosti i težine na kakav vi niste navikli. To je lekcija o zrelim vezama koju vi treba da naučite. Nije lako lekciju naučiti, međutim, ona će vas osnažiti.

Zdravlje

Lavovi će se 2020. godine osjećati impulsivnije nego inače ovih godina. Željet ćete isprobati nove stvari. Iako je ovo sjajno za vaš um, takođe je odlično i za vaše tijelo. Vjerovatno ćete naći zadovoljstvo ako isprobate nove vježbe ili promijenite ishranu. Ove je godine posebno važno jesti dobro kako bi se spriječili problemi. A čest problem kod Lavova je njihov nedostatak sna, pa pokušajte da radite na tome, da biste izbjegli generalno umor i zdravstvene probleme koji zbog toga mogu da nastanu.

Vaše zdravlje bi moglo biti testirano ove godine, uvodeći vas u neki prinudni režim discipline kada je u pitanju vježbanje kod kuće. Ova godina je dobra za ulaganje u opremu za vježbanje i da je koristite onda što više. Tokom ovog vremena testiranja, potrebna vam je sva energija, izdržljivost i dobrobit koju možete privući.

Otkrit ćete da ste više zabrinuti za nedostatak smislenih odnosa, karijeru i nedostatak napredovanja, ali sada je vrijeme da se doda disciplina kada je zdravlje u pitanju i to dugoročno. Povećan nivo zrelosti će rezultirati i donijeti vam veliku nagradu. Trebaće vam ovo optimalno zdravlje sve do sredine 2020. godine kada će se stvari olakšati u svim oblastima vašeg života.

