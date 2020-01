3 znaka Zodijaka više troše nego što zarađuju

Ovo su horoskopski znaci koji spadaju među najveće potrošače.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka jako puno rade, pa im nije teško zaraditi novac, ali uvijek imaju problema sa čuvanjem novca. Ako osjete da im je potrebna avantura ili iznenadno putovanje, neće pitati za troškove, već će to učiniti. Iako uvijek pokušavaju da prate stanje na računu, nerijetko se neprijatno iznenade kada vide koliko su stvarno potrošili.

Strijelci nikada ne razmišljaju o dugovima, mjesečnim računima i obaveznim troškovima i zato ih računi i potraživanja stalno hvataju nespremne. Ipak, oni su izabrali – prije će imati bezbroj avantura, nego veliki broj cifara na bankovnom računu.

Ribe

Osobe rođene u znaku Ribe će posljednji dinar dati beskućniku ili nekome za koga smatraju da im je novac potrebniji nego njima samima, pa makar to značilo da će narednih par dana ići praznog novčanika. Ribe su jako nesebične i uvijek su im druge osobe na prvom mjestu. One će uvijek dati donacije humanitarnim organizacijama, beskućnicima, prihvatilištima ili platiti ili platiti izlet drugom djetetu u vrtiću, ako znaju da njegovi roditelji to ne mogu priuštiti.

Ribe vole imati novca jer žele da ga podijele sa svima kojima je to neohodno. Na kraju, sav novac koji im ostane, Ribe će potrošiti na kupovinu knjiga ili odlazak na koncert.

Vodolija

Vodolije prosto ne mogu odoljeti novoj tehnologiji. Oni pripadaju onoj grupi ljudi koja cijelu noć čeka u redu ispred prodavnice, kako bi kupili najnoviji telefon ili laptop. Oni su već obavili istraživanje, odlučili šta žele i samo čekaju početak prodaje.

