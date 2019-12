Veliki godišnji horoskop za iduću godinu: Kome će 2020. biti najsretnija

Ovan

U novu godinu ulazite pomalo napeti, ne znate šta vas sve čeka, a i niste sigurni da znate da li želite da znate šta vas čeka. Ipak, neke stvari morate da znate kako ne bi bili previše iznenađeni brojnim dešavanjima na koje nemate nikakvog uticaja. Samo polako i strpljivo, imat ćete šansu da sve stavite na svoje mjesto, vrlo uskoro.

Ljubav: Ukoliko ste slobodni, ovo je pravo vrijeme da to promijenite, ali samo ako to želite. Nemojte da padnete pod utjecaj prijatelja i porodice koji vam stalno govore da morate da se skrasite i da nađete sebi nekoga samo zato što su skoro svi drugi zauzeti. Nemojte da pristajete na kompromise, nije lako naći nekoga i to vrlo dobro znate, bolje je biti sam i zadovoljan, nego s nekim i nesretan. Ako ste već u vezi, imate dosta toga na čemu treba da poradite kako bi vam bilo ljepše u vezi.

Posao: Karijera vam neće toliko ići uzlaznom putanjom koliko ste željeli. Što se prije pomirite s tom činjenicom biće vam lakše da se fokusirate na neke nove radne zadatke. Budite strpljivi, ništa ne možete da dobijete preko noći koliko god da to želite. Ukoliko vam posao više ne pruža zadovoljstvo potrudite se da nađete nove izazove, nova zaduženja, pa čak i nove kolege koje će unijeti malo promjene u vaš svakodnevni život.

Zdravlje: U fizičkom smislu, nećete imati neke veće i ozbiljne probleme tokom godine ako i dalje budete pazili na ishranu i na redovnu fizičku aktivnost. Kada je reč o psihološkom stanju, potrudite se da smanjite stres što je više moguće, pa čak i da ga potpuno eliminišete iz svoje svakodnevnice.

Bik

Nova godina će vas biti puna izazova, promjena, dobrih i loših stvari koji će se smenjivati, i shvatite da je život takav i da nikada ne znate šta može da vam da, ali i da vam uzme. Mnogi prijatelji će otići iz vašeg života, neki slučajno, neki namjerno, ali ćete s druge strane upoznati nove ljude i steći neka nova vrijedna poznanstva. Posao će vam i dalje biti naporan i pomalo neizvjestan, ali tu ste već izgubili svaku nadu da će vam biti bolje.

Ljubav: Pružate partneru podršku šta god da odluči, i tako će biti tokom cijelog perioda ove godine. S druge strane, kada vama treba podrška i savjet, ne nalazite na razumijevanje voljene osobe. Zbog toga ćete se nekoliko puta razočarati u vašu ljubavnu vezu i razmišljat ćete često da je prekinete. Sredinom godine ćete imati šansu za jedno zajedničko putovanje, možda će to pomoći da se zbližite i da budete ponovo kao na početku veze.

Posao: Još uvek ne dobijate pravu priliku za zaposlenje, a kada bolje razmislite, ni ne tražite je. Nemate puno živaca da radite sa ljudima i zbog toga se često odlučite da se oprobate u nekim poslovima koji ne zahtijevaju direktan rad sa klijentima. Više uživate u tome da pričate sa onim ljudima koji se bave nekim potpuno različitim poslom.

Zdravlje: U prvoj četvrtini ove godine osećate se puni snage i energije. Kako vrijeme bude prolazilo biće vam sve teže da izvršavate nove radne obaveze a zapostavićete i fizičku aktivnost što će dovesti do slabljenja imuniteta i pada snage. Tokom srednjeg dijela godine morat ćete da se čuvate promjene vremena koja će negativno djelovati na vas i na vaše raspoloženje.

Blizanci

Od samog početka godine vi ste u prvom planu i sami ste sebi najbitniji. Dosta se trošili svoju energiju na druge, sada je red i na vas. Posvetite sebi barem prvih nekoliko mjeseci i riješite sve probleme, velike i male, koji do sada nisu stigli na red. Ipak, nemojte da zapostavljate prijatelje i porodicu, i oni traže vašu pomoć i pružite je kad god ste u prilici.

Ljubav: Iako vam sada sve odgovara u vezi, htjet ćete promjenu prije ili kasnije, a bolje je da dođe prije nego kasnije. Tokom ove godine odnos između partnera i vas će da varira, biće tu dosta trzavica, ali vi ste već navikli na to i smatrate da takav odnos unosi ono malo avanture što vam je potrebno. S druge strane, ako ste slobodni, imat ćete šansu za novom ljubavnom vezom tek sredinom godine, pa možda čak i kasnije.

Posao: Rokovi su vam relativno kratki, a pritisci od strane nadređenih su sve duži, i primorani ste da nađete rješenje što prije i da privedete poslove kraju kako znate i umijete. Ne ulažite u nešto novo i nesigurno, naročito ako vam ta materija nije toliko poznata. Od marta nove godine stvari će za vas krenuti uzlaznom putanjom.

Zdravlje: Svakog drugog dana će vam vaš organizam slati drugačije signale. Ni sami nećete da znate kako se osjećate. Ako vam umor zadaje problem obavite jedan sistematski pregled kako bi bili sigurni da sve funkcioniše besprijekorno i bez nekog nepotrebnog trošenja resursa.

Rak

Uspjet ćete da iskoristite maksimum iz svojih ambicija i, iako to neće biti tako lako u prvom periodu, kasnije ćete imati dosta toga da sredite, ali to su uglavnom neke manje sitnice koje ne zahtijevaju puno vaše pažnje i vremena. Rakovi na rukovodećim položajima moraju da donesi neke bitne odluke koje će uticati na živote mnogih zaposlenih, ali ti zaposleni moraju da shvate da u vašim odlukama nema ničeg ličnog.

Ljubav: Stalno radite na usavršavanju vašeg voljenog odnosa sa dragom osobom. Ljubavna veza treba da se njeguje i da se gradi stalno, i potrebno je stalno ulagati svoje emocije, svoje interese stavite po strani i nemojte da mislite samo na svoje potrebe. Ako ste slobodni, ovu godinu će obilježiti dobar provod i česti izlasci s vašim prijateljima koji su uvijek tu kada je najpotrebnije. Nikada vas neće iznevjeriti, čak i onda kada smatrate da niste zaslužili tako dobre osobe pored vas.

Posao: Saradnja s brojnim važnim osobama je pred vama, i čeka vas najvjerovatnije baš u ovoj novoj godini. Pokažite vaše najbolje rezultate i vaše impresivne performanse i svako će htjeti poslovnu saradnju sa vama. U oktobru je moguć važan poslovni događaj koji će uticati na dalji tok vaše karijere. Čekajte taj trenutak strpljivo i što je mirnije moguće.

Zdravlje: Zdravlje će vam biti “tananije” tokom parnih mjeseci. U ovom periodu se potrudite da budite zički aktivniji i s mnogo manje stresa nego inače. Unosite samo one namirnice koje vam prijaju, nemojte se prepustiti lošoj ishrani i nedovoljnom unosu vitamina.

Lav

Odmah na početku godine čeka vas prijatna saradnja s mnogim ljudima koji su poštovani u vašoj branši. Nikada ne bi ni sanjali da bi ti ljudi sarađivali sa vama, ali to je samo dokaz da je život nepredvidiv i da nikada ne znate šta vam donosi. S druge strane, imate poteškoća da nađete zajednički jezik sa dosadašnjim saradnicima. Kao da vas nešto koči i kao da ne umijete da iskažete u čemu je problem. Kao da ne govorite istim jezikom sa svojim poslovnim partnerima. Ipak, to će trajati samo jedan kraći period.

Ljubav: Nije vam ljubav na prvom mjestu i to je vaša novogodišnja odluka koju ćete poštovati. I sami znate koliko ste već živaca i suza potrošili na ljubav a nikada vam se ni pola nije vratilo. Odlučili ste da stavite svoj ljubavni život u drugi plan i da vidite kako će vam to uticati na svakodnevne obaveze.

Posao: Vaša poslovna karijera trpi samo zato što imate previše neriješenih pitanja na privatnom planu. Jednostavno ne možete da se koncentrišete na posao onoliko koliko bi trebalo, svjesni ste toga, ali ne možete da idete protiv svog srca i protiv svojih moralnih načela.

Zdravlje: Pazite se osoba koji su poznati kao kliconoše, oni rijetko kada oboljevaju, a vrlo lako i vrlo brzo zaraze sve one koji su u njihovoj blizini. U drugom dijelu godine ćete imati priliku da ojačate svoj imunitet na jedan potpuno prirodan i zdrav način.

Djevica

Godina vam donosi dosta nedoumica, pitanja na koje još uvijek nemate odgovor i odluka koje treba da donesete, a nemate dovoljno informacija o svim aspektima navedenog rješenja. Iz mjeseca u mjesec neke stvari će vam se činiti sve težim, i biće vam teško da sve držite pod kontrolom, ali kada jednom stvari dođu na svoje mjesto smatraćete da ste konačno uspjeli u životu na svim poljima. Iako stalno radite na tome da steknete nova poslovna prijateljstva, isto tako morate da održite na kvalitetnom nivou i poslovne odnose sa dosadašnjim saradnicima.

Ljubav: Vaš partner će se već s početka godine čudno ponašati. Jednostavno ćete osjećati da ste u vezi s nekom nepoznatom osobom, s nekim koga ne znate dovoljno i s nekim ko iz dana u dan pokazuje svoje čudno lice, lice koje je do sada ostalo skriveno. Krajem godine će doći do tačke preloma, desit će se nešto što će vas natjerati da se odlučite u vezi zajedničke budućnosti.

Posao: Osjetit ćete da ste dio revolucije, da ste dio nečeg novog i netradicionalnog, ali nećete biti sigurni kuda ova revolucija vodi. Potreban vam je vođa, potreban vam je neko ko će vas uputiti u nepoznato, neko ko će vam reći šta i kako da radite kada neprijatelji nastupe, ali za sada te osobe nema na vidiku.

Zdravlje: Imate neočekivani priliv energije još od početka godine. Voljena osoba će vam dati snagu kada vam to bude bilo najpotrebnije. Vaš lični pristup svakom problemu štiti vaše zdravlje, odlučili ste se da se ne nervirate zbog sitnica i to vam niko ne može promijeniti.

Vaga

Ako ste željeli da steknete poslovno usavršavanje, ova godina je prava prilika za to. Sredinom godine će vas neki birokratski problemi dovesti u nepovoljnu situaciju, ali ćete uz par telefonskih poziva uspeti sve da riješite u vrlo kratkom roku. Sada nije pravo vrijeme ni za kakve rizične investicije, nemojte da padnete na priču poznanika koji tvrde da su zaradili ogromne pare ulažući novac u neke nestabilne nansijske transakcije.

Ljubav: Neki novi vjetrovi dovešće vas u neke nove ljubavne frontove. Bitke se vode da bi se pobjede izvojevale, ali vi vodite bitku samo da dokažete neke svoje principe. Ove godine ćete se ipak malo umoriti od toga. Ako planirate zajedničku blisku ili daleku budućnost s nekim, morate tu osobu upoznati maksimalno moguće. S druge strane, ako ste sami, morate se potruditi puno kako bi našli idealnu osobu za vas.

Posao: Još uvijek ima dosta faktora koji mogu da promijene tok vaše karijere, ali vi na te faktore ne možete puno da utičete. Ono što možete je da se trudite da se maksimalno zalažete za svoje rezultate, i da budete što je moguće ekasniji. To je ono što će vam dovesti napredak i što će vam napraviti željene rezultate.

Zdravlje: Zdravlje će vas oidlično služiti tokom cijele godine. Biće možda dva ili tri perioda kada će vam imunitet opasti, kada će vam biti potrebno malo dodatnih vitamina i minerala, zato nemojte da prekinete sa unosom voća i povrća, na dnevnom nivou. Isto tako, smanjite unos nekvalitetnih masti i povećajte fizičku aktivnost.

Škorpija

Važno je da početak godine počne dobro organizovano i bez ikakvih neriješenih pitanja. Vaš status na radnom mjestu je krajem prošle godine bio upitan, ali je sada ta stvar riješena i nemate više poslovnih problema. S te strane možete da budete mirni tokom cijele godine, ali će vas sa druge strane mučiti neki privatni problemi, problemi koji se tiču vašeg odnosa s voljenom osobom i sa bliskim prijateljima. Nemojte uzimati prijateljstva zdravo za gotovo, neki vaši prijatelji su dosta puta bili razočarani sa vaše strane i potrudite se da ove godine to ne bude slučaj.

Ljubav: Niste sposobni da kontrolišete vaše emocije u najvažnijim situacijama i to će vam se ove godine obiti o glavu. Morate da budete zreliji i da reagujete nepristrasno, naročito kada ste u većem društvu i kada mnogi ljudi koji vas ne znaju mogu da dođu do nekih pogrešnih zaključaka.

Posao: Nemojte da pravite pogrešne procjene, imaćete priliku da svima dokažete ko ste i šta ste i koliko stvari zapravo znate i umijete. Morate da postavite stvari na pravo mjesto, ovako više ne ide i to vam je jasno. Iskustvo koje ste gradili godinama nema puno utjecaja na ono što ćete ove godine da ostvarite. Uz podršku pravih osoba, moćićete da napravite veliki korak naprijed.

Zdravlje: Prolazite kroz neku fazu depresivnih misli koje vam na dozvoljavaju da vodite normalan život. Sve to na vašu sreću neće dugo trajati i uskoro ćete ponovo biti ona srećna i nasmejana osoba koja voli duge razgovore sa svojim prijateljima i izlaske do jutra.

Strijelac

Od samog početka godine brojna su vam vrata otvorena, poslovni pregovori i razgovori će se nizati jedan za drugim, a samo je na vama odluka u kom pravcu će vaša karijera da napreduje. Bez obzira kojim poslom se bavite očekujte napredak. Isto tako, napredak vas čeka i na polju ljubavi. Ako ste u vezi, ili ako ste slobodni, ljubav će biti vaša zvijezda vodilja ove godine, imaćete motivacije da se borite za sve ono što poželite, a, s druge strane, imat ćete volje da radite na sebi. Trudit ćete se tokom cijele godine da budete bolja osoba.

Ljubav: Ne vjerujete u iluzije, ne želite da živite u zabludi, ali ponekad vam je jednostavno tako lakše, nadate se nečemu što znate da se neće desiti. Prije nego što se ovo loše odrazi na vaše zdravstveno stanje, potrudite se da promenite to kod sebe. Drugi kvartal ove godine je idealan za rješavanje brojnih nedoumica kada je riječ o vašim emocijama.

Posao: Tražit ćete onaj posao koji vas ispunjava i na taj način ćete doći do odgovora na koji način želite da dalje gradite svoju karijeru. Ova godina će za vas biti prepuna izazova.

Zdravlje: Nalazite se na raskrsnici između dva puta. Jedan vas vodi u nezdravi život i situaciju gdje ćete imati problema sa zdravljem, a drugi put vas vodi na put zdrave zičke aktivnosti, gdje ćete paziti na ishranu i gdje nećete konzumirati ništa štetno. Na vama je da donesete odluku.

Jarac

Budite vrlo pažljivi pri svakom svom javnom obraćanju. Ova godina ima negativan utjecaj na vaše polje komunikativnosti koje nije baš na najvišem nivou. Neke planove nećete biti u prilici da završite do kraja, tako je bolje da ih odložite za neko drugo vrijeme. Nemojte da trošite svoje resurse uzalud, fokusirajte se na prave stvari ako želite da budete uspješni i poštovani. Volite izazove i rado odgovarate na svaki poziv da učinite nešto novo i originalno, ali vam je ipak s vremena na vrijeme potrebno da uplovite i u mirnu luku, da malo odmorite i da se relaksirate.

Ljubav: Pred vama je period promjena, promjena od kojih neke neće biti tako prijatne, ali će s druge strane donijeti sa sobom neke neočekivane i prijatne stvari. Ako ste slobodni, upoznat ćete osobu koja će vas privući i fizički i intelektualno, ali nećete biti sigurni sve do kraja godine u kom pravcu će napredovati vaša priča.

Posao: Ne prati vas sreća u poslu ni ove godine i vi jednostavno ne razumijete zašto je to tako. Činite sve što je u vašoj moći da budete uspješni i profesionalni, ali drugi to jednostavno ne vide i smatraju da treba još uvijek da učite i da se usavršavate.

Zdravlje: Osjetljivi ste na svaku kritiku čak i ako je ona dobronamjerna. Ipak, i sami ste svjesni da neke stvari kod vas moraju da se promijene. Neke loše navike izbacite iz svakodnevne upotrebe, neke nezdrave namirnice konzumirajte samo povremeno ako baš ne možete bez njih, i stvari će polako da dođu na svoje mjesto.

Vodolija

Izbjegavajte one osobe koje vas sputavaju i koji žele da vas povuku na dno. Jači ste od njih, recite sebi da se niste trudili godinama da sad ponovo pokleknete pred nekim svojim ranijim porocima koji vam nisu dozvoljavali da vodite normalan život. Kada je reč o poslu, tu nema mnogo burnih promjena, samo nastavite svojim tempom i biće sve u redu. Ako vam se ukaže prilika, napredujte polako ili sigurno, nemojte da vjerujete tuđim obećanjima bez ikakvog dokaza.

Ljubav: Planete će vas gledati i smatraće da ste zaslužili da vam se konačno desi nešto lijepo. Ono što ste oduvek željeli je da vas neko voli zbog onoga kakvi jeste, a ne zbog onoga što imate. Možda će vas ove godine, posle toliko godina čekanja, ljubav i sreća pogledati i podariti vam nešto najljepše, nešto o čemu ste oduvijek maštali.

Posao: Profesionalnost je vaše srednje ime, i ova godina će vam konačno dati šansu i priliku da zablistate u svom punom sjaju. Vaša karijera će konstantno da napreduje, da ide uzlaznom putanjom, a to će pozitivno uticati i na vaš društveni život. Svi će željeti da budete dio njihovih poslovnih događaja, svi će željeti da razgovaraju s vama i da vas bolje upoznaju.

Zdravlje: Otporniji ste na viruse i bakterije više nego ranije ali to ipak ne znači da možete da istrpite baš sve. U neparnim mjesecima vaša snaga će da oscilira, padaće pa će opet da raste i očekujte takvu liniju kretanja tokom cijele godine.

Ribe

Motivisani ste od samog starta i maksimalno dajete sebe bez obzira da li je reč o poslu ili o privatnim stvarima. Kada nešto želite, to i uzimate, ne pitate za cijenu i ne zanima vas kojim sredstvima ćete ostvariti svoje ciljeve. Ali, nikada ne idete protiv svojih principa i moralnih načela, to nikada nećete sebi da dopustite.

Ljubav: Početak godine nije pravo vrijeme za ozbiljne veze, dajte sebi oduška i uživajte u flertu sa zanimljivim osobama. Ranije ste što pre moguće tražili vezu na dugoročne staze ali tek tada vidite da ste pogriješili. Jedna osoba će vam se naročito dopasti, ali nemojte prerano otkrivati svoje emocije, to ostavite za kasnije kada se budete bolje upoznali.

Posao: Nemojte da se upuštate ni u kakve rizične investicije, ova godina nije pravo vrijeme za to. Pitanje je koliko su te investicije isplative, a ne smijete sebi dopustiti nikakav finansijski dobitak, nemate toliko sredstava na raspolaganju i morate paziti na svaki poslovni korak u svakom periodu ove godine. Kraj godine će pokazati koliko ste sposobni da zaradite.

Zdravlje: Dobro će vam doći promjena ishrane i izbacivanje onih namirnica koje vam smetaju. To je trebalo da uradite mnogo ranije, ali nikada nije kasno. U trećem kvartalu je moguća pojava hronične prehlade koja će nadovezati na vašu alergiju. To nikako ne ide u prilog vašem opštem zdravstvenom stanju, ali izborit ćete se lako sa tim, prenosi “Hayat“.

