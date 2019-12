Horoskop: Koji dani su rizični u 2020. godini

Astrološki, 2020. biće godina velikog rasta, promjena i promišljanja. Biće ovo sjajna godina za razvoj karijere i sticanje bogatstva, ali i veoma teška kada su u pitanju veze, a naročito ljubavne veze, koje bi mogle biti opterećene brzim tempom promjena u životu oba partnera. Ove godine takođe počinje novo Doba Vodolije, koje će okončati eru teške energije elementa zemlje, koja je vladala posljednjih 20 godina, i započeti novu epohu kojom dominira element vazduha.

Da bismo se pripremili za sve nevjerovatne promjene i izazove koje će nam 2020. godina doneti, evo nekoliko astroloških događaja koje treba imati na umu, od sva tri retrogradna Merkura do konjunkcije Jupitera i Saturna u decembru.

RETROGRADNI MERKUR U 2020. GODINI

Hajde da se prvo riješimo ovoga. Dobri stari Merkur biće sljedeće godine retrogradan:

od 17. februra do 10. marta

od 18. juna do 12. jula

od 14. oktobra do 3. novembra

Ovo će donijeti uobičajene nevolje u vezi sa tehnologijom i komunikacijom, tako da će tokom ovih perioda biti neophodno da obratite dodatnu pažnju na vaše veze, koje već mogu biti napete zbog drugih promjena koje će 2020. doneti.

Ostala retrogradna kretanja na koje treba obratiti pažnju tokom 2020. godine

Pored Merkura, Venera će biti retrogradna od 13. maja do 25. juna, a Pluton od 24. aprila do 4. oktobra.

Retrogradna Venera mogla bi da donese puno problema parovima, čineći ih manje sposobnim za izražavanja ljubavi i tjerajući ih da osjećaju krivicu i kada to nije potrebno.

Tokom retrogradnosti Plutona, nagle brze promjene mogu dovesti do perioda povlačenja u sebe, čak i za većinu znakova koji su inače društveni. To bi moglo da dovede do prekida nekih veza, što će biti bolno, ali će vam donijeti duhovni rast koji će vam pomoći da prevaziđete gubitak.

POMRAČENJA MJESECA 2020. GODINE

Ove godine očekuju nas četiri lunarna pomračenja:

10. januara

5. juna

5. jula

30. novembra

Ova pomračenja služe kao periodi samorefleksije i traže od nas da preispitamo svoj život. U suštini, oni su astrološki kontrolni punktovi i biće posebno snažni u 2020. godini, kada se širom svijeta mogu očekivati veći rast i značajne promjene.

JUPITER U JARCU 2020. GODINE

Jupiter se ove godine seli u znak Jarca, uvodeći nas u vrijeme povećane marljivosti, discipline i odgovornosti. Uticaj Jupitera osjetit će se posebno prilikom kreiranja i ponovnog vrednovanja dugoročnih ciljeva, jer nam on pomaže da sa sigurnošću i ambicijom otvorimo um za buduće mogućnosti.

KONjUKCIJA JUPITERA I SATURNA

Jedan od najuticajnijih astroloških događaja 2020. godine dogodiće se 21. decembra, kada se Jupiter i Saturn spajaju prvi put poslije 20 godina. Ovo će biti vrijeme kada će se sav naporan rad i poteškoće sa kojima ste se tokom godine suočavali isplatiti i otvoriti nov period plodnosti i rasta. Biće to vrijeme da iza sebe ostavite stvari koje vam nisu koristile tokom ove godine, što znači da možete da se fokusirate na nove avanture i mogućnosti. Budući da će Jupiter i Saturn tokom čitave ove godine putovati ka ovoj konjukciji, 2020. godina biće prožeta osjećajem velikih iščekivanja i uzbuđenja, dok svi zajedno budemo čekali da započne novo Doba Vodolije, piše “Telegraf“.

Loading..

loading...

Facebook komentari