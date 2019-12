Sedmični horoskop od 22. do 29. decembra 2019. godine

OVAN

U prilici ste da ostvarite mnoge profesionalne ciljeve. Možda ste razapeti na više strana jer smatrate da ništa ne treba prepustiti slučaju. Lep aspekt Marsa sa Plutonom daje obilje energije i čini vas dominantnim u mnogim situacijama. Uglavnom, predvodite sve važnije projekte, poslove od javnog i društvenog značaja. Sreća vas prati i na finansijskom planu, a druga polovina nedelje je povoljna za pregovore na tu temu. Oni u braku, baviće se decom i uživati u ispunjavanju njihovih želja. Prijateljstvo se lako može pretvoriti u ljubav ako ste mlađi. Izdržljivi ste.

BIK

Venera ima zanimljiv upliv na karijeru i poslovne odnose. Izazovan aspekt sa Uranom postepeno slabi, što podrazumeva rasterećenje od problema. Možda su vas pritiskale obaveze, rokovi, s obzirom na to da je kraj godine kada se podnose izveštaji, završavaju računi. Neki su se borili za popularnost u društvu ili prihvatanje u određenim krugovima. No, sada se okrećete novim temama i pravite planove za budućnost. Izbegavajte nepromišljene poteze i postupke kada je reč o emotivnim i ljubavnim odnosima. Nestabilnost je prolazna. Proverite rad hormona.

BLIZANCI

Merkur, krajem nedelje, napušta polje javnosti tako da će u narednom periodu akcenat biti na ozbiljnijim temema. Pre svega, na finansijama. Do tada, možete se pozabaviti intelektualnim poslovima, finansijskim transakcijama, razmenom informacija, potpisivanjem ugovora i važnih dokumenata. Nije isključeno kraće putovanje ako se bavite javnim poslom, medijima, predavanjem… Prilično ste opušteni kada je reč o emotivnim odnosima. Lako osvajate ali, trenutno, prednost dajete nezavisnosti i prijateljskim vezama. Skloni ste infekcijama disajnih puteva.

RAK

U četvrtak je pomračenje Sunca u opozitnom znaku. Bitno je da ne donosite važne odluke i da se ne upuštate u bilo šta što je rizično. Možete biti preosetljivi na utisak koji ostavljate na druge, naročito na javnost, ako ste na rukovodećoj poziciji, ili zavisite od medija, publike. Postoji sklonost ka uplitanju u grandiozne projekte i sve što je od opštedruštvenog značaja. Neki će se pozabaviti proširenjem ili kupovinom imovine. Sve ste prepustili bračnom partneru jer se na taj način osećate sigurno i zaštićeno. Neobičan susret ako ste slobodni. Sklonost problemima sa zglobovima.

LAV

Pomračenje Sunca je u četvrtak. Kako se radi o vladaru vašeg znaka, obratite pažnju na sve što se dešava u ovom periodu. Delovaće na oblast rada i zdravlja. Uglavnom se odnosi na aktivnosti koje podrazumevaju zajedništvo, ortakluk, ili se tiču porodičnog biznisa. Sve što radite ili delite sa ostalim članovima porodice, ostvarujete zajedničke prihode. Prilično ste omiljeni u javnosti i drugi vas rado pozivaju na promocije, kulturna dešavanja, sve što je zabavnog karaktera. Tenzija između vas i emotivnog partnera opada, pa se možete prepustiti uživanjima. Slabija cirkulacija.

DEVICA

U nedelju Merkur, vaš vladar, menja znak. Usmeriće vas na vedrije teme ali do tada je neophodno da se pozabavite privatnim stvarima.Pre svega, nekretninama, porodičnim biznisom, poslovima u okviru doma ili usaglašavanjem sa saradnicima. Ako ste pod utiskom da vas ne razumeju baš najbolje, potrudite se da otklonite barijere koje vas udaljavaju od cilja. Sreća vas prati u finansijskim špekulacijama i zanatskim poslovima. Društveno ste orijentisani i uvek spremni za izlazak, dobar provod i zabavu. Većina je emotivno ispunjena. Posvetite pažnju rekreaciji i sportu.

VAGA

U ovom periodu možete ostvariti konstruktivne dogovore, partnerstva, profit od konsultacija, zajedničkog rada i regulisanja finansijskih dokumenata, svega što je povezano sa advokatima, pravnicima. Većina planeta tranzitira poljem privatnosti što je povoljno za biznismene, sve koji se bave nekretninama ili obavljaju zanatske poslove. S druge strane, naginjete ekscentričnosti, neuobičajenim postupcima i delovanju. Idealno ako se bavite umetnošću i stvaralaštvom. Neizvenost i promenljivost u ljubavi je prolaznog karaktera. Psihosomatske smetnje.

ŠKORPIJA

U ovom periodu se mogu realizovati susreti i dogovori sa pretpostavljenima, starijima, autoritetima. Dobrom organizacijom ostvarujete ciljeve vezane za transport, putovanja, trgovinu, registraciju dokumenata, dobijanja informacija.. Još uvek je aktuelan snažan aspekt Marsa i Plutona koji je idealan za sportiste, sve koji se takmiče ili bave militantnim poslovima. Odličan je za preduzetnike, industrijalce, hirurge. Većina je okrenuta porodici ili dosta vremena provodi sa ukućanima. Ostali uživaju u slobodi i nezavisnosti. Kanališite energiju kroz sport.

STRELAC

Do kraja nedelje Merkur ostaje u vašem znaku a potom prelazi u polje novca. Većina planeta stavlja naglasak na poslove, bavljenje finansijama, računima, ekonomijom i praktičnim pitanjima. U prilici ste da započnete nešto novo ili napravite zaokret na poslovnom planu. Sposobnost za rekordna dostignuća pruža dobar aspekt Jupitera sa Suncem. Ukazuje na veći dobitak, napredovanje, dobijanje priznanja za uloženi trud. Biće promena na emotivnom planu, manjih stresova ako ste od nedavno u vezi. Odlaganje susreta ili prepreke zbog putovanja. Opustite se.

JARAC

U četvrtak je pomračenje Sunca u vašem znaku. Kako je povezano sa južnim lunarnim čvorom, nagoveštava neku vrstu gubitka ili otpuštanja energije, svega što vas povezuje sa prošlošću. Može se pojačati uticaj porodičnih i društvenih odgovornosti. Izbegavajte donošenje radikalnih odluka, posebno kada je reč o politici i javnom delovanju. Ovaj aspekt se manifestuje obično mnogo ranije, pa ste ga već, najverovatnije, osetili. Emotivni život je prilično buran ako ste bez stalnog partnera. Od nedelje očekujte pozitivne promene. Nesanica.

VODOLIJA

Sve što radite privlači pažnju okoline i javnosti jer odudara od ustaljenih tokova. Na poslu ste neumoljivi, uvek na visini zadatka, bez premca u rešavanju krupnih problema. Nema predaha do kraja godine, ali ste i sami svesni da je to jedini način da stignete do cilja. Mogući su konstruktivni razgovori, konsultacije sa autoritetima iza zatvorenih vrata, krajem nedelje. Biće i dobitaka, poklona, ako ste na rukovodećoj poziciji. U ljubavi ne pristajete na kompromise a to podrazumeva kolebanja i nepredviđene reakcije partnera. Proverite rad štitne žlezde.

RIBE

Stelijum planeta u polju prijatelja stavlja akcenat na odnose, uspostavljanje veza, saradnje. Takođe na timsko delovanje, društveni angažman, povezivanje sa klubovima, udruženjima, političkim strankama, asocijacijama. Ukazuje na velike planove i mogućnost njihove realizacije uz podršku sponzora, pomoć ili pokroviteljstvo važnih ustanova. Finansijska situacija je sve bolja ali se čuvajte nepredviđenih troškova. Pomalo ste nepredvidivi kada je reč o ljubavi. Venera u polju tajni vas čini misterioznim i privlačnim. Prija vam kretanje,piše Ilovezenjanin

