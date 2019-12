Ova četiri horoskopska znaka pronaći će veliku ljubav u 2020.

Ako težite tome, 2020. bi mogla biti vaša godina.

“Postoji nekoliko različitih stvari koje možemo sagledati u sferi odnosa – Venera je planet ljubavnih odnosa, a Mars planet seksualnosti, i oni ukazuju na ​​romantična osvajanja, dok Jupiter ukazuje na avanturizam – kaže astrologinja Molly Cardinal.

Za ova četiri horoskopska znaka rekla je kako će pronaći ljubav u novoj godini.

1. Ovan (21. maj- 19. april)

“Ovnovi će imati priliku omekšati i ponuditi svoje emocije i ranjivost partneru koji ih želi čuti i pronaći čvrstinu i sigurnost”, kaže astrologinja.

Ovan se obično kreće brzim tempom usredotočujući se na vlastite ciljeve i dnevni red. Rijetko usporavaju dovoljno dugo da bi pronašli partnera ili razmišljali o sigurnosti.

“Takvi pridjevi obično nisu dio Ovnovog rječnika”, kaže Cardinal, “pa to neće biti uspjeh bez napora, ali ako se budu voljni pomaknuti i izaći iz svoje zone komfora, imat će koristi.

Da bi to učinili, Ovan se može pokušati više otvoriti prema osobi koja se zainteresirala za njih. Ako inače izbjegavaju voditi teške razgovore, veza koju će uspostaviti mogla bi ih iznenaditi, jer će s novim partnerom će jako otvoreno pričati i lako ga upoznati.

2. Djevica (23. avgusta- 22. septembar)

Djevica će pronaći sreću, uzbuđenje, i avanturu u novoj vezi.

“Pronalazak partnera mogao bi biti jednako jednostavan kao i započinjanje razgovora sa strancem. Ipak, Djevica si može pomoći u pronalasku sreće namjernim isprobavanjem novih stvari kako bi izašla iz svoje zone komfora i kako bi vidjela što se događa”, kazala je astrologinja.

Ako do nove veze ipak dođe lako, Djevica ne bi trebala nužno pretpostaviti da će trajati zauvijek. Oni bi trebali biti oprezni da ne očekuju ispunjenje svih svojih očekivanja o sreći u novoj osobi, jer će vjerojatno biti iznevjereni i razočarani. Ipak, sve što se dogodi još uvijek može biti vrlo zabavno.

3. Strijelac (22. novembar- 21. decembar)

3. januara Mars će ući u znak Strijelca, što će sa sobom donijeti dodatnu vatru koja će ostaviti tim ljudima još veću uzbuđenost i avanturističku atmosferu nego inače.

“Strijelac po prirodi želi uživati u svemu što život može ponuditi”, kaže astrologinja, “i ulaskom Marsa osjećaju se živahnije, živopisnije i sposobnije potražiti neke seksi i koketirajuće situacije.”

To može rezultirati kratkotrajnom zabavom ili vezom koja traje.

“S obzirom na to da je njihov vladar Jupiter upravo ušao u ozbiljnijeg i predanijeg Jarca, kad bi upoznali nekoga posebnog, mogli bi naći dugovječnost”, kaže Cardinal.

Sve će se svoditi na ono što traže i trud koji su spremni uložiti u održavanje veze nakon početnog žara. Ako Strijelac osjeća da je to to, prema partneru bi trebali biti otvoreni i to mu priznati, te se potruditi da im veza bude zabavna, kako bi opstala.

4. Vodolija (20. januar- 18. februar)

“Kad uđemo u 2020. godinu, planet ljubavi Venera naći će se točno usred svog tranzita kroz Vodenjaka, pokazujući onima s ovim znakom kako ne samo da više vole sebe i druge, već i kako da kroz receptivnu energiju Venere omoguće novu vezu u svom životu”, kaže Cardinal.

Ovo može biti novo iskustvo za Vodenjaka, jer oni obično žele raditi samo po svom, no ako je izlazak nešto o čemu razmišljaju, Nova godina možda je najbolje vrijeme da to napokon prođu.

“Trebali bi razmotriti iskorištavanje ove energije Venere na početku godine”, kaže Cardinal.

Nova godina može biti sjajno vrijeme da se svatko vidi koga može upoznati. Ali zahvaljujući astrološkim događanjima u četiri znaka, proces će biti sve lakši.

