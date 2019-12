Detaljan horoskop za narednu godinu: Ovnovima ugroženo zdravlje, pred Vagama težak period, ali zato ovom znaku ‘upada sjekira u med’

Astrološka analiza svake nove godine kreće posmatranjem aktivnosti daljih planeta, pre svega Jupitera i Saturna, jer su to dve planete koje ukazuju na globalne tokove i aktivnosti, na generalnu atmosferu te fokus interesovanja ljudi. Tako će ova godina pred nama biti obojena apsolutno najvećim brojem planeta u znaku Jarca. I Jupiter i Saturn, zajedno sa Plutonom ali i sa Južnim Mesečevim čvorom, a za novogodišnju noć i sa Suncem i Merkurom će se nalaziti u znaku Jarca. Ovo fokusira globalnu energiju i sva dešavanja na simboliku koju nosi ovaj znak. Pre svega Jarac je znak koji se odnosi na ograničenja, štedljivost, osamljivanje, starost, bolest, tugu ali i unosi ozbijnost, odgovornost, brigu i staranje.

Numerološki ova godina nosi broj četiri, koji takođe ukazuje na fokusiranje aktivnosti oko porodice, doma, brige oko starijih, teških karmičkih obrazaca iz porodičnog sistema. Dva puta ponavljanje dvojke, takođe može da se odnosi na ponavljanje lekcija u vezi odnosa.

Osim toga, ove godine će se, pored Merkura, koji tri puta tokom ove godine pravi svoj retrogradni hod ( od 18.2 do 10.3, od 18.6. do 10.7. i od 15.10 do 14.11.2020) u ovom hodu unatrag biti i Venera ( od 14.5. do 25.6.) i Mars ( od 10.9. do 14.11.2020.). Kako vidimo dve ljubavne, muško-ženske planete će ići unazad, što govori o raznim ljubavnim dešavanjima tokom leta, a znak Jarca, koji je zemljani znak i uglavnom se vezuje za vreme i to prošlost, moguće je da se kod nekih znakova pokrenu razne ljubavne priče, kako iz njihove prošlosti tako i iz prošlih života, uglavnom zbog toga da se uče lekcije koje nas Saturn u Jarcu tera da učimo, akoje zovemo karmičke lekcije.

Šta to ovoliko planeta u Jarcu želi da nas ponovo nauči (ovo je simbolika ponavljanja istorije) zavisi od znaka do znaka. Pa krenimo redom. Naravno na početku moram da vam obratim pažnju da je važno da znate i svoj podznak i da pročitate za oba znaka prognozu (i za vaš znak i za podznak), jer je to najuopštenija prognoza za vas u narednoj godini.

Natalna karta, karta vašeg rođenja je ono od čega uvek morate krenuti u analizi naredne godine za vas lično, a uopštene godišnje prognoze mogu samo da vam dočaraju sliku opšte globalne atmosfere i da daju obrise puteva kojim ide koji znak tokom narednog perioda.

OVNOVI su ove godine najviše opterećeni poslom i karijerom. Ugrožena je njihova deseta kuća, kuća koja im donosi status, ambicioznost, pojavljivanje u javnosti, pa naročito u periodu kad je njihov vladar Mars u retrogradnom hodu, tokom jeseni, ne bi trebalo da se previše aktiviraju i ginu za novi posao, jer mogu da sagore, mogu da osećaju da nisu vredni, da vreme ne radi za njih. Ipak, dobar period za njih može biti u proleće tj. od 23.3 do 1.7. kad Saturn, za trenutak uđe u znak Vodolije. Tada će imati šansu da koliko toliko udahnu vazduh i pokrenu nešto od željenih ciljeva. Vrlo je bitno da se previše ne forsiraju, da uporno ne pokušavaju nešto promeniti, jer neće moći, previše planeta ima u Jarcu te je potrebno više mirovanja, a ne akcije, na koje su oni navikli. Najugroženiji delova tela kod njih mogu biti leša, kičma, kosti, ali i mišići, te tetive, kolena i sva meka tkiva oko kostiju mogu da im se upale ili da imaju iščašenja. Dakle, smanjite fizičke aktivnosti, dragi Ovnovi, naročito ne iz inata, želje da se takmičite, Moguće su češće upale ili virusne infekcije upravo iz preterivanja sa fizičkim radom. Mogući su češći padovi imuniteta, te se Ovnovi mogu ove godine ozbiljnije zabrinuti za svoje zdravlje. Ipak, sve je samo prolazna faza, ukoliko poslušate savet – čekajte pravi trenutak i onda krećite u akciju, skupljajte snagu za taj trenutak, ne rasipajte je.

BIKOVI ove godine imaju šansu da se stabilizuju po pitanju ciljeva koje su postavili u prošoj godini, po pitanju određenih puteva i inostranstva. Moguće je da uđu tokom ove godine u ozbiljnije i odgovornije poslove sa inostranstvom, poslove koji se odnose na dugoročnije projekte. Ono što Bikove može najviše izbaciti iz njihove dugogodišnje uljuljkanosti i komfora jeste tranzit Urana, koji će ove godine najviše aktivirati Bikove iz prve dekade (aprilske Bikove). Takođe, njihov vladar ove godine tokom proleća, Venera, pravi retrogradan hod. Za njih to može biti povezano sa novcem i finansijskim transakcijama, jer Venera kreće retrogradno kroz znak Blizanaca. Dragi Bikovi ne ulažite ove godine, naročito ne u prvoj polovini godine veći novac u nešto, jer je moguće da se predomislite ili se desi neka bolja ponuda, pa vam bude krivo što niste sačekali. U ljubavnom smislu kad Venera ide retrogradno, moguće je da se pojavi neka interesantna osoba u vašem životu ili da se javi neka iz prošosti. Venera u Blizancima, dok ide unazad uglavnom govori o komunikaciji sa nekim iz prošlosti, što ne mora da znači i ljubavnu avanturu. Ukoliko ste u stabilnoj vezi, ovaj period možete iskoristiti da odete na zajedničko putovanje, da obnovite vašu emotivnu povezanost, da uživate zajedno i da se setite kako je bilo i kako je još uvek lepo. Bikovi tokom ove godine mogu biti podložniji stresu, mogu imati problema sa nervno-vegetativnim sistemom, proširenim venama ili pritiskom, naročito ako se predaju hedonističkim uživanjima, po čemu su poznati. Dobra godina za odlazak u inostranstvo, drugi brak, upis na fakultet, učenje neke duhovne tehnike ili nečega što vas odavno vuče da naučite.

BLIZANCIMA većina planeta ulazi u kuću promena, transformacija ali i razvoda. Ova godina za njih može biti dosta teška, ali svakako najteži delovi godine su tokom retrogradnog hoda njihovog vladara Merkura. Od sredine februara do sredine marta, od sredine juna do sredine jula, kao i od sredine oktobra do 5. novembra Merkur ide unazad, pa naročito u tim periodima mogu da osećaju tegobe, nerazumevanje od drugih, defokusiranost, da budu skloniji svađama, nervozi ali i da budu žrtve raznih mahinacija pa i krađa. Naime, već duže vreme Neptun im pravi napet aspekt sa njihovim znakom, pa naročito Blizanci zadnje dekade mogu izgubiti parnice na sudu, na neke čudne načine da budu pokradeni ili u kandžama pokvarenih ljudi a naročito lažnih prijatelja. Neiskrenost, lažni ljudi mogu biti otkriveni uskoro pod uticajem Urana koji ulazi u njihovo polje podsvesnog, pa će biti dosta turbulencija po ovim pitanjima. Blizanci moraju tokom ove godine da pripaze donji deo leđa, rep kičme, ali ako osete neke problema sa varenjem, crevima, naročito sa debelim crevom, da odu na rutinsku kontrolu.

RAKOVIMA stelijum planeta iz znaka Jarca direktno pada nasuprot njih, a to znači u njihovu kuću partnerstva, braka, odnosa, javnosti. Rakovi mogu biti od osobe do osobe dosta različiti po svojim osobinama, ali jedno im je zajedničko, vrlo su emotivni i teško vare velika i mučna dešavanja, pa često se učaure u svoj dom, stan, ljušturu i ne izlaze sve dok opasnot ne prođe. Ova godina za njih može biti teška upravo po tom pitanju, moraće da se suoče sa svojom drugom stranom ali u javnosti, pa neće baš imati vremena da se sakriju. Velike oscilacije u raspoloženju zavise direktno od njihove natalne postavke Meseca, njihovog vladara. Ove godine pomračenja koja takođe veoma utiču na ovaj znak padaju na samom početku godine, ali i u junu i julu, te u novembru. Ova pomračenja naročito julska eklipsa, može da utiče na emotivni život Rakova kao i da ti meseci ove godine budu burniji za njih te da važni događaji padnu u ove mesece. Rakovi mogu biti ove godine skloniji upalama donjih delova stomaka, mokraćnim mehurom, ali i bubrezima. Godina suočavanja sa svim javnim poslovima, sudom, partnerstvom za Rakove. Teško se snalaze u javnosti, pa za njih nije baš dobra godina.

LAVOVI imaju od sredine prošle godine turbulenciju oko posla i karijere. Najviše oni Lavovi prve dekade, ali i svi koji na neki način rade za državu ili za poslodavce. Kako znamo, Lavovi vole da rade za sebe, pa im leže privatni poslovi, oni u kojima je izražena njihova sposobnost oko organizacije, reklame, menadžerstva, pa i svih poslova gde je potrebna prezentacija. Zato je bitno za Lavove da tokom ove godine nađu posao koji će isticati upravo ove njihove talente. Ova godina je za njih godina prilagođavanja, mogući prelazi sa jednog položaja na drugi i to dosta stresno može biti. Pomračenja Sunca za njih tokom letnjih meseci mogu pojačati ovu potrebu – za nekim privatnim poslom, samostalnošću ili da naprave radiklani korak – otkaz, te krenu da rade iz kuće. Moguće su takođe kupovine neke nekretnine, radnog prostora. Lavovima ova godina donosi promenu posla, a što se tiče zdravstvene prognoze i dosta stresa koji može da im donese nesanicu, aritmiju ili anksioznost. Ukoliko već neko vreme imaju zdravstvene probleme ova je godina dobra da se naprave kompletne pretrage, naročito srca. U ljubavnom smislu Lavovi nemaju toliko trzavica, koliko mogu imati njihovi partneri sa njima!

DEVICAMA već duže vreme ide sve podmazano i pozicija planeta na nebu im ide na ruku, jer ovo je ženski zemljani znak, kojeg upravo puno planeta u Jarcu podržava u ozbiljnim poduhvatima, vezama i u životu uopšte, a kako sad i Jupiter ulazi u znak Jarca, ova planeta sreće i blagostanja će im dodatno donositi i novac i mudrost kako dobro uložiti i uduplati te dobitke. Neptun je već duže vreme u znaku Riba, te je ova pozicija za njih nepovoljna, jer pada u njihovu kuću partnerstva, ali Device su se već navikle na emotivne promene svojih partnera, pa je ovaj promenljivi znak vrlo adaptibilan i snalažljiv, te zna naći rešenje za ovakve ispade svojih partnera. Device podržava i planeta Uran od kada je ušao u znaka Bika i po pitanju mogućih selidbi, putovanja, finansija. Ipak, tokom Venerinog retrogradnog hoda kroz znak Blizanaca, može doći do trzavica u partnerskom smislu, a što se tiče zdravlja mogući problem sa zglobovima, ramenima ili rukama. Takodje moguća nervoza ali prolaznog karaktera. U toku Mekrurovog hoda i Device, kao i Blizanci mogu da osete nemire, defokusiranost, pa za njih naročito nije dobro da potpisuju neke poslovne ugovore u to vreme niti da se bave trgovinskim, kupoprodajnim ugovorima ( da tada ne kupuju ili prodaju nekretnine, automobile i slično ) ili da donose važne odluke u vezi svog života.

VAGAMA je dosta težak period od kada je Saturn ušao u znak Jarca, a sad i Jupiter ulazi u njihovu kuću doma i porodice te svakako imaju dosta težine u svakodnevnici i izazovnih situacija po pitanju roditelja, porodičnih obaveza, stana, kuće i slično. Vage se moraju fokusirati na razrešavanja najintimnijih pitanja, pre svega potreba njihove duše i mira koje traže ali unutar sebe. Ovo je zahtevna godina upravo po tom pitanju za njih, da se smire, stabilizuju po pitanju doma, pa mladje Vage moguće je da će uzeti kredit i krenuti u samostalni život, koji neće biti lagan, a starije Vage da pokušaju da redefinišu svoje emocije i emotivne potrebe, te da naprave čistku svih teških odnosa i ljudi oko sebe, što je svakako vrlo težak zadatak za neodlučne Vage. Što se tiče zdravlja, ovo može takođe biti izazovna godina za njih, po pitanju vitalnih organa, srca, kičme, kostiju, ali i očiju. Naročito težak za njih po pitanju odnosa može biti period kad Mars bude išao retrogradno i to po njihovoj kući odnosa tokom jeseni, kad može doći do ozbiljnijih kriza i emotivnih razočarenja pa i ozbiljnijih konflikata.

ŠKORPIONI mogu da malo odahnu od januara, kad i Jupiter uđe u znak Jarca, pa će lakše donositi neke važne odluke. Tokom ove godine poslovi ali i novac mogu da idu kao podmazani, ali je bitno da nađu dobar pravac i cilj svog delovanja. Najviše izazova tokom ove godine može da ih čeka po pitanju odnosa i emotivnog partnera. Naime, Uran je ušao u znak Bika prošle godine te tokom ove godine kretaće se do desetog stepena, što znači da će naročito Škorpioni prve dekade imati turbulencije po pitanju odnosa i veza. Njihov vladar Pluton, praviće na početku godine, tj. u toku marta konjukciju sa Jupiterom ali i Saturnom, pa na redu je definisanje ovog pitanja, koje može biti krucijalno za njihov dugorčni ljubavni život. Pitanje ili ili može da se reši baš tokom ranog proleća. Ukoliko se to ne desi, svakako će cela godina biti u oscilacijama po pitanju ove odluke, ali je bitno da do kraja godine ovo pitanje reše, da bi mogli da se fokusiraju na ostale stvari koja su takodje životno bitna, a u čemu ih Univerzum i zvezde podržavaju. Pluton je već duže vreme u Jarcu, ali će sad još dve važne planete, one koje donose sudbonosne događaje u život, takođe biti u konjukciji sa njim, pa će mnogi Škorpioni imati mogućnost, kao nikada, da spoje ugodno sa korisnim, da vreme i prostor usklade, da otputuju, da dobiju dobar posao u inostranstvu. Moguće je da će se takođe, suočiti i sa odlaskom dragih ljudi iz njihovih života, onih koji su im bili bliski. Ove godine slabe tačke mogu da im budu pluća, ramena i ruke, pa i nervni sistem. Skloniji su kočenjima vrata, problemima sa gornjim delom leđa.

STRELČEVSKA uspešna prošla godina je iza njih, jer je njihov vladar Jupiter boravio u svom sedištu, znaku Strelca, pa im je doneo vrlo plodnosan period, naročito na ličnom planu, pa sad svu svoju energiju mogu da usmere na ulaganja, finansije i okrenu se materijalnim vrednostima. Ovo za njih može biti važna godina u smislu ozbiljnijeg koraka po pitanju odnosa, ulaganja ili seldibi. Veoma povoljna godina za ulazak u brak za njih, takođe. Jupiter, njihov vladar, svake godine menja znak, te ulaskom u novu godinu će biti na samom početku znaka Jarca, a krajem ove godine već menja znak u Vodoliju. Do tada svakako je bitno da svoje velike apetite i širokogrudnost malo smanje, jer ih znak Jarca tera da se ograniče, konkretizuju, uozbilje, te da smire svoja avanturističko-egzotična putovanja, kao i grandiozne ideje, te da ostave malo novca tj. uštede za konkretna ulaganja koja im ove godine mogu doneti veću zaradu. Postoji mogućnost da uđu u brze privatne poslove, projekte sa rođacima ili bliskim prijateljima, pa i odatle je moguća dobit. Kako u materijalnom smisu treba da smanje apetite, potrebno je da se posvete svojoj liniji i da uvedu dobru dijetu ili detoksikaciju organizma, da smanje unos hrane, da se posvete postu ili jednostavnijoj kuhinji, iako je to za njih, kako svi znamo vrlo teško. Ova godina je dakle dobra da se fokusiraju na finansije, da se skoncentrišu na jedan ozbijniji posao, da smire svoje želje za dalekim putovanjima, raskalašnim večerama i megalomanskim kupovinama. Potrebno je da smanje trošenje, da se pozabave svojim telom, redovnim vežbama i dijetom jer će ih na to milom ili silom Saturn u Jarcu ali i njihov vladar ulaskom u ovaj znak naterati.

JARČEVIMA definitivno dolazi njihova godina. Ali u zavisnosti od toga koliko su radili i ulagali u prethodnim godinama, sada dolazi naplata, u vidu nagrade ili pak lekcija. Naime, u njihovom znaku će se tokom cele godine nalaziti tri važne planete, a Uran koji se nalazi u BIku i Neptun koji je već duže vreme u Ribama, daju podršku ovom znaku. Za Jarčeve dolazi godina sabiranja svega što su predano radili, u šta su ulagali, podvlačenje crte te zaokruživanje jednog životnog ciklusa. Vrlo je važno da svoje zdravstvene tegobe oslušnu, da odu na rutinske preglede, jer ako su se trošili previše u toku zadnjih godina, doći će neka bolest, hronična najverovatnije, kao omiljena lekcija njihovog vladara Saturna – kako si sejao tako sad žanješ. Ono što je sigurno za njih, da planeta Jupiter, koja ulazi u njihov znak daje mogućnost da se otvore ka svetu, prostorno prošire ili pak da u inostranstvu dobiju potvrdu, nagradu ili novi projekat u poslovnom smislu, pa i da zarada, naročito kad planeta sreće Jupiter, bude pravila kontakt sa Plutonom, može duplo da se uveća. Najviše su aktivirani Jarčevi poslednje dekade, dakle oni koji su rođeni sredinom januara, a tokom perioda kad Saturn uđe u znak Vodolije, od 23.3. do 2.7. moguće da dobiju inovativnije poslove, sprovedu naprednije ideje, uspostave konkretnije kontakte sa širom javnosti, ali i da osete radost u proširenju porodice. Ova godina će, najverovatnije biti godina stupanja u brak najviše ljudi u znaku Jarca, a stariji pripadnici ovog znaka će dobiti potvrdu od javnosti o uspešnosti svog rada, poštovanja i priznanja njihovog dugogodišnjeg napornog istraživanja, rada u vidu nagrade, moguće i novčane, ukoliko su sami bili predani istom. Tokom perioda kad Mars bude išao retrogradno, tokom jeseni, može biti jedini lošiji period za njih, kad mogu biti iscrpljeni, skloni agresivnosti, u konfliktu sa mlađim ljudima, skoni nezgodama.

VODOLIJAMA može da smeta puno planeta u znaku Jarca, jer su se sve smestile u njihovu poslednju kuću, onu koja vlada psihom i podsvesnim delom. Vodolijama ne ide još od kada je njihov vladar Uran, od prošle godine, ušao u znak Bika, pa mogu da se osećaju sputano, da ne mogu u najboljoj snazi i najboljem svetlu da pokažu svoje sposobnosti, da im smetaju ljudi, naročito u poslovnom smislu. Takođe, aktivirana je njihova i četvrta kuća, koja se odnosi na porodicu, pa mogu da imaju velike turbulencije i stresove po pitanju najbližih, njihovih života, da dolazi velika promena za koju oni još nisu spremni. Psihička stabilnost im je sad vrlo važna, pa u periodima kad Uran pravi napete aspekte sa njihovim ličnim planetama, a naročito kad Venera bude retrogradna (april i maj ove godine), mogu da dođu do kriznih psihičkih ispada, pojačane potrebe za oslobođenjem, samoćom, pa su mogući raskidi, razvodi, a u finansijskom smislu rizična ulaganja koja se neće dobro završiti po njih. Oni znaju da dolaze promene, naročito kad Saturn od početka 2021. godine, zajedno sa Jupiterom, uđe u znak Vodolije, ali ovo je godina priprema za te promene. Najviše problema mogu imati u toku godine sa pojačanom nervozom, nervnovegetativnim sistemom, glavoboljama, grčevima, kočenjima.

RIBAMA je stelijum planeta u znaku Jarca pao u njihovu kuću prijatelja, ali i kuću promena. Generalno to nije tako loše, jer one plivaju i kad su najveći zemljotresi i turbulencije u toku, a kako njihov vladar Jupiter dolazi u kontakt sa Saturnom i Plutonom to njima može doneti iznenadne odgovornije poslove, ozbiljnije ponude, naročito od humanitarnih organizacija, ali i svih poslova koji se rade preko mreža, pa i preko interneta. Ribe tokom ove godine mogu dosta stvari da konkretizuju i u svoj svakodnevni kreativni nered od života uvedu red. Zapravo će morati jer na to ih tera ovoliko planeta u znaku Jarca ali na konstruktivan način. Takođe dobra godina za donošenje radikalnih rešenja i odluka po svim pitanjima, naročito poslovnim ali i prijateljskim dešavanjima. Ribe mogu imati emotivnu krizu tokom retrogradnog hoda Venere kroz znak Blizanaca, pa će to u njima izazvati nestabilnost i nesigurnost, ukoliko je veza u kojoj su još uvek na početku. Moguća je briga i za decu ili neke mlađe osobe u njihovom životu koje su im bliske, u tom periodu. Ipak, Mars svojim retrogradnim hodom kroz znak Ovna tokom jeseni njih fokusira na novčane teme i finsaijka ulaganja i transakcije, te kako godina bude prolazila, stabilnost u odnosima sa drugim se poboljšava. Problemi sa pritiskom, preterana briga koja može uzrokovati pojačanu potrebu za hranom, kao i problem sa unutrašnjim venama tokom ove godine mogu biti najveći zdravsteni problemi Riba,prenosi Oslobođenje.

