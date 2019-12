Šta te čeka 2020: Ljubavni horoskop za tvoj znak za godinu koja nam stiže

Sljedeće godine očekuje nas veliko planetarno poravnanje – to će biti jedinstvena pojava, odnosno nešto što će znatno utjecati na sve nas. Naime, Saturn i Pluton će biti u konjunkciji na 22 stupnja znaka jarca, kažu astrolozi. Naime, to je poseban planetarni ples – ples koji donosi promjene u našim životima. Stoga se nemoj bojati ili boriti protiv promjena. Ona će se dogoditi bez obzira želiš li to ili ne. Dakle, 2020. bit će općenito godina velikih promjena. Budi spremna – pogledaj što ti sljedeća godina donosi među plahtama…