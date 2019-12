Horoskopski znaci koji su pravi košmar za žene

Rak opstaje na emocijama. Okružen elementarnim znakom vode, Rak je uvijek preplavljen osjećanjima. Doživljava toliko emocija s kojima ne umije da se nosi, i to ga dovodi u stanje zbunjenosti.

Budući da Mjesec najviše utiče na njega, faze mjesečevog ciklusa povećavaju njegove unutrašnje misterije, a time i emocionalne poremećaje koje znaju da izmaknu kontroli.

Sretni ste ako je zaljubljen u vas. Šta god da se dogodi, budite sigurni da vas neće ostaviti.

Ali ako on nije siguran u svoja osjećanja prema vama, onda bi trebalo da počnete da razmišljate o drugim mogućnostima. Ne zaboravite da niste privatni psiholog vašeg partnera. Niste u vezi sa njim kako biste riješavali njegove emocionalne probleme koji se stalno pojavljuju. Bježite!

Jarcem vlada Saturn, on će vas natjerati da predugo ostanete uz njega. Jarac je zauzet dugotrajnim pokušajima nametanja ograničenja u njegovom životu.

Ako ga volite, on će jako dugo testirati vaše strpljenje i toleranciju, pa ćete kroz neko vrijeme shvatiti kako vam je sve to ipak previše. Ako ga ostavite nakon toga, on će se utapati u tuzi.

Bol je uvijek posljednja varijanta za Jarca i zašto bi prolazio kroz to kad ima toliko mnogo stvari sa kojima treba da se bori? Bolje je pustiti Jarca da kuka nekom drugom.

Nemojte se oduševiti činjenicom što Bikom vlada Venera. Bik je vrlo tvrdoglav, s potencijalom da isisa svu vašu emocionalnu energiju. Izuzetno pragmatičan, ovaj zemljani znak nema pojma kako da se nosi s emocijama.

Može biti romantičan, ali za to mora biti dobro raspoložen. Kada to nije, njegove će vas riječi toliko pogađati da ćete se osjećati kao da ste najgora osoba na ovoj zemlji. Biku je lakše da vas uvrijedi, nego da izrazi svoju ljubav prema vama.

Zašto onda dopustiti da vas svlada depresija zbog toga što vaš Bik ne zna da razgovara sa vama? Dopustite mu da umjesto toga razgovara sa svojim rogovima, piše “Noizz“.

Loading..

loading...

Facebook komentari