Datum 11. 11. donosi promjene, evo šta trebate učiniti

Stigao je novembar u kojem se najviše ističe 11. dan u mjesecu. Četiri jedinice, ili dvije jedanaestice, koje se mogu tumačiti i kao 22. Ovaj datum predstavlja duhovno vodstvo i dualnost, koju označava broj dva i povezuje intuitivne kvalitete, piše “24sata“.

Visoke sveštenice s kreativnim vodstvom i snagom Velikog maga. Ljudi koji su rođeni na ovaj dan (dakle, 11. novembra) vrlo su duhovni i harizmatični te nezavisni.

Energija brojeva jedan i dva slična je energiji Jina i Janga u Taoizmu. Energija broja jedan je nezavisna i harizmatična, dok broj dva nosi intuitivnost i kreativnost.

Tako, zapravo, broj 11 ima dodatnu dozu energije, jer objedinjuje te dvije energije koje se mogu ‘izvući’ iz broja 11. To je dan kad postoje svi preduslovi da ostvarite sve svoje važne ciljeve.

Sam 11. novembar ima veliki potencijal u svijetu sinhroniciteta, pa ako želite da se nešto ostvari u vašem životu, pokušajte to ostvariti baš na taj dan. Ubrzajte sve ono što trebate napraviti da bi se stvari same posložile i ostvarile.

Dvije jedanaestice uopšteno nose veliki potencijal za okretanje prema sebi, radu na duhovnom i mentalnom rastu i duhovnom i mentalnom čišćenju. Na današnji dan puno ćete efikasnije moći razumjeti uzroke svojih problema i iznjedriti rješenja. Imate jako izraženo šesto čulo i dobar je dan za rad na važnim projektima.

Kod koji predstavljaju četiri jedinice, to zrcaljenje brojeva, naša je poveznica sa duhovnim svijetom, te podsjetnik da smo dio cjeline i da ne možemo stati onda kad se nama čini da smo postigli oni čime smo zadovoljni. To je dan koji nas tjera da obratimo više pažnje na stvari koje se događaju u našem životu i oko nas, te da držimo ego pod kontrolom. Na ovaj dan bićete skloniji tome da bolje razumijete sebe i da znate što trebate učiniti da biste postali bolja verzija sebe. Imaćete inspiraciju i raditi stvari koje inače ne biste radili. To može biti i pomalo zastrašujuće, ali u cjelini će prevladati ono pozitivno.

Ako imate osjećaj da ste tokom novembra dosad stalno vodili neke borbe, potreban je malo dublji uvid da stvari krenu. Ima puno promjena na koje se morate pripremiti i vaša duša će rasti na posve neočekivani način. Pustite da se sve samo posloži, te da se s vremenom samo pokaže kojim putem treba krenuti.

