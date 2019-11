Horoskop – u ovom periodu se lovi snažna ljubav: Šta nam donosi Venera u znaku Strijelca (do 26. novembra 2019.)

Očekuje nas pravi ljubavni rolerkoster od 1. do 26. novembra 2019. godine!

Horoskop – Od 1. do 26. novembra Venera će poprimiti primjese Strijelca.

Privlače nas daljine i širine. Sve što je novo, neistraženo i egzotično.

Zbog ljubavi pakiramo kofere i idemo na put.

Zadovoljstvo i sreću pronalazimo na putovanju i u kontaktu sa udaljenim osobama, sa strancima.

Imamo mnogo širu perspektivu kada su u pitanju odnosi i novac. Pomaže nam uvjerenje da imamo izbora. Težimo avanturi, slobodi, ne podnosimo stege i okove.

Uživamo u odnosima koji nam omogućavaju da doživimo nešto novo i uzbudljivo. Uživamo u društvu ljudi uz koje se možemo smejati, zabavljati, osjećati opušteno, ali i naučiti nešto što će unaprijediti kvalitet našeg života.

Ova Venera se ne da vezati i zadržati duže vrijeme na jednom mjestu. Zato bilo kakva ljubomora ili posesivnost mogu narušiti odnose ili dovesti do prekida. Sloboda je ključna. Dopustiti ju sebi, ali i partneru.

Ima tu i mnogo idealizma. Tražimo nešto posebno i lutamo od jedne osobe do druge, dok to ne pronađemo. A onda se dogodi onaj presudan “klik” i znamo da smo pronašli to što tražimo.

Tokom ovog tranzita Venere češće se mogu pojaviti i paralelni odnosi, odnosno dvije opcije koje nam se čine jednako dobre, pa zašto se mučiti sa izborom. Neka bude spontano, uzbudljivo, pa će vrijeme pokazati. Lov nam je često privlačniji od boravka u vezi.

Iskrenost je ključna. Tražimo otvoreno i iskreno povezivanje i ne postavljamo sami sebi ograde i ograničenja.

Samci bi mogli pronaći ljubav u inostranstvu, drugom gradu, možda i sa osobom koja ima slične religijske i moralne vrijednosti kao i oni.

Uživajte u istraživanju ljubavi i odnosa sa ovom Venerom i dopustite da mislite, osjećate da je moguće ono što želite ostvariti u svom intimnom životu.

Astrolog: Julijana Oremović

