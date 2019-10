Iza svakog uspješnog muškarca stoji jaka žena

Prve dame su uvek u žiži interesovanja. Uvek doterane, nasmejane, treba da budu dobar uzor drugima: od socijalnih okupljanja do modnih izbora. One najbolje su šarmantne, vickaste, imaju stila, i izražen karakter.To su one koje su našle put do srca milionima ljudi širom planete.

Žaklina Kenedi, Sjedinjenje Američke Države: “Moj zadatak je da pokažem svetu da Amerika nije zemlja lošeg ukusa,” rekla je Džeki, supruga predsednika Džona Kenedija. I ona je naravno u tome i uspela: Modna ikona,koja i dalje inspiriše modne dizajnere i filmske reditelje.

“Haljina treba da bude dovoljno uska da pokaže da ste žena i dovoljno komotna da pokaže da ste dama.” Džeki jet akođe zasenjivala ljude svojom nežnošću, sjajnim smislom za humor, bila je poznata po vickastim šalama i naravno, neverovatnoj ljubavi prema svom suprugu.

Mišel Obama, Sjedinjene Američke Države: Živahna i prirodna, Mišel Obama je zaslužila svako poštovanje. U gojaznoj Americi, Mišel se bavila programom “Let's Move!” i napravila baštu u okviru imanja Bele kuće,postavljajućo dobar primer zdravog načina gajenja hrane i ishrane,piše Pult

Njen smisao za stil je takođe vredan pomena: ženstvena i moderna. U javnim govorima, mnogi kažu da je uspela da zaseni svog supruga. Melanija Tramp, Sjedinjene Američke Države: Trampovi izazivaju različita mišljenja, ali jedno je sigurno: Niko je ostaje imun kada se Melanija pojavi da li na ekranu ili u prirodi.

Ona je započela karijeru u 16-oj godini kao model. Nastupala je na modnim revijama u Parizu i Milanu. 1999. godine, upoznaje Donalda Trampa. Na njegovo udvaranje nije odgovarala, čak ga je odbijala. Tramp je bio jako uporan i na kraju, po običaju, dobio je šta je želeo. Melanije je žena od stila, neko ko stoji iza svog supruga tokom njegove uspešne karijere.

