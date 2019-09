Sedmični horoskop od 23. do 29. septembra:

OVAN

Hrana

„Snaga na usta ulazi“, rekoše Ovnovi i smazaše sve pred sobom. No, u ovoj sedmici nije poenta u kvantitetu već u kvalitetu. Ukoliko želite da imate energije u ovim zahtjevnim danima, potrebni su vam proteini ali i „dopingovanje“ vitaminima i mineralima.

Ljubav

Teško će biti dogovoriti se sa voljenom osobom. Bit će zategnuta atmosfera, provlačit će se napetost – bilo sa razlogom, bilo bez njega. Možda je problem u nerazumijevanju, možda u tome što ne komunicirate dovoljno ili bar ne na pravi način… ma ko bi ga znao – svaka veza je različita… Poenta je da se ovo može prevazići, naravno ne preko noći i ne bez obostranog truda. A možda ćete se u ovoj sedmici samo mimoilaziti, svako od vas dvoje u nekoj svojoj frci i žurbi… i „naći“ se tek za vikend.. Slobodni – eto prošlosti da vam brčka po mislima i po glavi. Da vas podsjeća na sebe, da vam šapuće na uho. Ili – eto nekog sa kim imate razliku u godinama da vas mami a da u isto vrijeme – vi ne znate šta da uradite….

Posao

Smetat će vam neki ljudi u ovoj sedmici. Brkat će vam planove, svojim postupcima i riječima možda utjecati na to da počnete da se osjećate nesigurno. Vama će u oči pričati slatke priče, a onda ćete saznati da isto tako pričaju ali protiv vas – onima koji su vam poslovno važni. Čuvajte se tih slatkorečivaca, tih „političara“ koji su sa svima dobri a u stvari gledaju samo svoju korist. Gledajte da ono što ste dobili u zadatak završite – jer šefovi kao da samo čekaju da vam sole mozak i kritikuju vas.

Novac

Novca ima, ali opuštenosti nema. Dugovi vas kuckaju po ramenu….

Zdravlje

Ne osećate se baš najbolje, ali verovatno je u pitanju samo prolazna prehlada.

BIK

Hrana

U ovoj sedmici niste opušteni, relaksirani – već u nekoj vrsti grča, zabrinutosti, prisutno je osjećanje neispunjenosti. Često će vam zalogaji zastajati u grlu, neće vam biti do jela pa čak ni do omiljenih namirnica….

Ljubav

Rekli ste voljenoj osobi sve što ste imali i potrošili ste riječi. Ostalo vam je samo da čekate i vidite da li je druga strana shvatila i naravno – na koji način će odgovoriti. Nešto nisam sigurna da ćete reakciju koju očekujete dočekati u ovoj sedmici. Partner mi izgleda preokupiran svojim poslovnim problemima i trenutno ne pokazuje neku posebnu namjeru da se posveti vašem odnosu. Umjesto što čekate i nervirate se, bolje provedite vrijeme sa prijateljima – bar će brže proći.. Slobodni Bikovi nove ljude upoznaju preko porodice, prijatelja ili posla. A ima onih „starih“ – njih ste već upoznali (neko bi rekao kao zlu paru) ali ništa vas ne košta da utvrdite gradivo… to pričam za ove koji do sada nisu naučili lekcije iz ljubavi…

Posao

Birajte – ili naučite da kažete „ne“ ili pustite da vas zatrpaju i vašim i tuđim obavezama. Ako budete baš previše fini i na usluzi drugima, naći ćete se u poslu do guše….U ovoj sedmici dolazite u kontakt sa tvrdoglavcima i sa onima koji nisu razumni – insistirat će na svojim željama, prohtjevima, uslovima – i neće htjeti da čuju da je to neizvodljivo i nemoguće. Probajte diplomatski, a ako to „ne pije vodu“, onda pokažite koliko tek vi možete biti nezgodni, pogotovo kada znate da ste u pravu.

Novac

Bit ćete zadovoljni, pa onda malo nećete… pa opet hoćete i tako u krug….

Zdravlje

Bolovi u lumbalnom dijelu kičme, problemi sa bubrezima i žlijezdama.

BLIZANCI

Hrana

Bit će vam potrebno više energije u ovom periodu jer ćete i sami često primijetiti da se osjećate „ispuhano“, malaksalo, teško. Da, mesni obroci vam brzo mogu vratiti snagu, ali ne smijete svoju ishranu zasnivati samo na njima. Ubacite i više povrća, žitarica, jaja.

Ljubav

Prvo će vas malo nervirati i voljena osoba i sve ono što je vezano za nju – i njen posao i njena porodica i njeni prijatelji i to kako govori, hoda, kako se ponaša… a poslije ćete shvatiti da vas u stvari nije nervirala ona, nego neke vaše situacije koje su vam istumbale živce. Poslije ćete da je volite kao da ništa nije bilo. Iskreno, mogla bi ova sedmica da prođe i bez ovog prvog dijela (sa nerviranjem i manjkom komunikacije)… pa gledajte da se potrudite… Ako ste slobodni – prošlost će vas zvati, ali ćete vi samo gledati da što prije i što dalje zbrišete od nje. Postoji tu neko drugi, neko potpuno nov – dašak friškog vazduha i uzbuđenja u vašem životu – e, vi ćete na tu stranu….

Posao

Bit će vam mnogo teško. I to najprije zato što bi vama sada baš odgovaralo da sve ide lako – a neće biti tako (vidi, rima!) Vi biste dogovor, a neko se inati. Vi hoćete kompromis, a neko zategao situaciju i ne popušta ni malo. I taman ćete biti u fazonu da dignete ruke od svega i kažete „piši propalo“, kad gle čuda – situacije će se pred vama ipak otvoriti. Doduše, možda ne baš baš baš onako kako biste vi željeli i kako ste planirali – ali neće biti ni onoliko loše koliko ste u prvom cugu mislili.

Novac

Trebat će vam svaki dinar – zato ne trošite na svakom koraku i u svakoj prilici.

Zdravlje

Prehlada kao vrata ukoliko ne povedete nešto više računa.

RAK

Hrana

Opadajući Mjesec koji će biti prisutan sve do kraja ove sedmice (a onda nas čeka mlad Mjesec u znaku Vage) nije dobar momenat za početak dijete ili nekog drugačijeg režima ishrane. Apetit vam može biti slabiji ali gledajte da ne preskačete obroke, pogotovo ne doručak.

Ljubav

Stvarno, ali stvarno je potrebno da nešto uradite po pitanju komunikacije sa osobom koju volite. Ovo je jedna od onih sedmica u kojima se ne kopčate ni malo (a ni ne trudite se nešto naročito ako ćemo pravo) i u kojoj se oboje toliko čvrsto držite svojih stavova kao da vam život od toga zavisi. Sestre i braćo Rakovi, dajte popustite malo – ako ne prije, a onda makar oko vikenda – ne dozvolite da ova sedmica prođe baš tako, bezveze. Slobodni – vi biste, a onda ne biste a onda ne znate ni sami šta hoćete. Željeli biste da nešto pokrenete, a onda se uplašite od sopstvene hrabrosti i povučete se. Znate, prvo morate priznati sami sebi da vam se neko zaista dopada….a odatle ćemo polako, korak po korak.

Posao

Ako emotivni dio ne funkcioniše savršeno – najbolje je „pobjeći“ u posao – tamo se bar ne nervirate toliko… Hmmm…u stvari – nervirate se, ali vas to ne dotiče kao ono vezano za emocije. Tu već možete da budete i odlučni i odgovorni i prilagodljivi – sve ono što je potrebno da bi posao funkcionisao kako treba. I iako će i ovdje biti napetih situacija i teških ljudi i problema – sve ćete vi to lijepo riješiti i izgurati. I još će vam ostati vremena da napravite po koji, prilično solidan dogovor.

Novac

Malkice ste se zaletjeli u nekim investicijama i sada razmišljate kako da to riješite…

Zdravlje

Ukoliko ste imali problema sa grlom ili plućima – oni polako prolaze. Sve ostalo je uglavnom ok.

LAV

Hrana

Ulazak Sunca u znak Vage otvara period u kojem Lavovi moraju više pažnje da posvete svojoj ishrani. Ovo je uvijek vrijeme u kojem ste vi nekako klonuli, u padu, u kojem je imunitet slabiji – iz tog razloga savjetujemo vam redovne obroke u kojima bi trebalo da budu prisutne sve grupe namirnica.

Ljubav

Ili ne pronalazite prave riječi ili je voljena osoba zatvorena za komunikaciju sa vama. Možda joj je dosadilo da sluša jedne te iste priče iza kojih ne stoje nikakva djela? Možda joj je previše malo onoga što joj dajete – pažnje, prisustva, vremena? A možda je jednostavno zaokupljena svojim problemima i ne uspijeva da se uklopi sa vama. Šta god da je – rješenje postoji. Naravno, ne preko noći. Voljena osoba vam je potrebna, kao i vi njoj – zato gledajte da se uklopite. Slobodni Lavovi bi otpočeli nešto, jer evidentno je da postoji osoba koja vam se dopada, ali nešto vas koči. Možda su to neke neuobičajene okolnosti, možda vaša nesigurnost, a možda i udaljenost ili razlika u godinama….Pa, razmislite i odlučite šta ćete….

Posao

Pred vama je zahtjevna, ali plodonosna sedmica. Zahtjevna jer ćete zaista morati da angažujete sve svoje snage da biste je izgurali na pravi način. Plodonosna jer ćete biti zadovoljni krajnjim rezultatom i ciljevima koje jeste uspeli da postignete. Bit će u ovoj sedmici i nekih prijedloga i ponuda za koje niste sigurni da li su baš za vas. Ne žurite sa odlukama, jer svaka žurba bi se sada mogla pokazati kao kontraproduktivna. Idite mozgom i racijom, ne željom, nadom i snovima.

Novac

Nije povoljno vreme za investicije niti za trošenje bez reda i smisla.

Zdravlje

Premoreni ste.

DJEVICA

Hrana

Ova sedmica neće baš ići na ruku vašem apetitu. On će biti promjenjiv i nestabilan, sa velikim oscilacijama. Baš iz tog razloga – trudite se da ne preskačete obroke i da imate ujednačenu i zdravu ishranu.

Ljubav

Neke situacije vas jesu pomalo oneraspoložile, zakočile – ali to nema nikakve veze sa osobom koju volite, u pitanju su druge životne okolnosti i situacije. Da, hoćete tokom ove sedmice povremeno biti nezadovoljni i sa osjećajem da vam ništa ne ide na ruku, ali nećete dozvoliti da to na bilo koji način utiče na odnos sa partnerom. Slobodne Djevice – komunikacija sa osobom koja vam se dopada se odvija promenjivo i sa oscilacijama. Iako uživate u onome što se dešava, povremeno upadnete u preispitivanja i nesigurnost i počnete da se pitate da li ste drugoj strani zanimljivi toliko koliko je ona vama. Samo polako, do kraja sedmice možete dobiti pravu potvrdu zainteresovanosti druge strane.

Posao

Čekaju vas neki komplikovani odabiri i odluke koje biste najradije odložili, ali to je trenutno nemoguće. Na trenutak se možete osjetiti sputano u okolnostima, čak razočarano u neke osobe od kojih ste očekivali veću pomoć i podršku. Iako na prvi pogled djeluje da nećete ostvariti baš ono što ste planirali, dani koji su pred vama pokazat će da sve ide nekim svojim tokom, a bitno je da ide – naprijed. Budite strpljivi, vaš trud se hoće isplatiti, samo je potrebno vrijeme da vam to i pokaže…

Novac

Malo ćete se „stisnuti“ u ovoj sedmici – očekuju vas obaveze koje morate isplatiti.

Zdravlje

Problemi sa kičmom starijim pripadnicima znaka.

VAGA

Hrana

U nekim situacijama ćete imati kontrolu, u drugima – ne. No, kada je apetit u pitanju sada možete biti vrlo odgovorni ne samo prema svom izgledu, već najprije prema zdravlju. Napravit ćete dobar raspored i što je još važnije – pridržavat ćete ga se.

Ljubav

Odnos sa voljenom osobom u isto vrijeme donosi i zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Realno gledano – u vašem odnosu nema potresa, sve funkcioniše nekim svojim normalnim tokom i bez ikakvih trzavica. Postoje dogovori, postoji razumijevanje, postoji jedinstvo. Pa zašto onda nezadovoljstvo? Možda iz razloga što imate sigurnost, ali nemate onaj pravi podsticaj, nema leptirića u stomaku i imate osjećaj da zadovoljstvo dobijate na kašičicu. Slobodne Vage – postoji osoba koja vam je u mislima, ali je tu situacija nekako zakočila i odvija se ili previše sporo ili čak bez ikakvih dešavanja. Možete na kratko postati zbunjeni, nesigurni i u nedoumici šta da uradite. Sačekajte, brzo će se sve opet pokrenuti…

Posao

Naporna sedmica za vas. Mogući su problemi sa papirima, u dogovorima. Neke situacije će se prolongirati, što će vas onespokojiti i baciti u razmišljanja. Iz svega ovoga možete izaći bez problema, uz strpljivost, dobru organizaciju i promišljenost – a bar nje imate na izvoz. Komunikacija sa saradnicima će se polako popraviti i vi ćete do kraja nedelje imati rešenja koja su vam potrebna. Šta više – može ovde biti i lepih vesti i novih kontakata od kojih ćete u narednom periodu solidno zaraditi.

Novac

Trenutno osnova vaše sigurnosti i mirne glave jeste novac. Bit će ga, ne nervirajte se.

Zdravlje

Sitnije zdravstvene tegobe.

ŠKORPIJA

Hrana

Ishranu ste jednim dobrim dijelom doveli u red – sada je samo potrebno da ne pokleknete pod iskušenjima, ali i da nešto više poradite na fizičkoj aktivnosti. I bit ćete tip – top. Odgovara vam piletina, ćuretina, riba. Potrebno je nešto više voća u ishrani.

Ljubav

U odnosu sa partnerom se ne dešava ništa. Sve je mirno. U nekim momentima vam ovo prija, ali u drugim nemate osjećaj da vaš odnos bilo gdje ide, već da je zapao u neku kolotečinu, mrtvilo. Škorpije će se na različite načine boriti sa ovim osjećajem – neko će se zakopati u posao, neko će vrijeme provoditi sa prijateljima, neko će početi da čačka po prošlosti, a neko će u tajnosti flertovati.. Slobodni – nešto je krenulo da se dešava, pa stalo. Sada uopšte niste sigurni da li se od vas očekuje da povučete neki potez ili da sačekate razvoj događaja. Sačekajte, iako će vam to teško pasti. Moguće je javljanje nekoga iz prošlosti ovih dana, ali to će vam donijeti samo sentimentalnost na kratko, ništa više…

Posao

Povremeno imate talase nesigurnosti kada je poslovna budućnost u pitanju. Osjećaj da ste zablokirani u ovoj sedmici s vremena na vrijeme može biti toliko jak da može utjecati na obavljanje vaših dnevnih aktivnosti. Najgora je varijanta da pod ovim unutrašnjim pritiskom stanete – neophodno je da se usredsredite na dnevne obaveze i završavate ih na vrijeme. Neke situacije se hoće raspetljati u ovoj sedmici i malo vam olakšati, malo vam dati nadu da ipak jeste na pravom putu.

Novac

Iako će novca biti, osjećaj nesigurnosti će ipak postojati.

Zdravlje

Budite oprezniji u saobraćaju. Mogućnost padova i povreda.

STRIJELAC

Hrana

Manjak vremena tokom ove sedmice utjecat će na vas. Nećete mnogo obraćati pažnju na pripremu obroka – više će vam odgovarati da uzmete neko gotovo jelo, svratite u restoran ili „pokupite“ nešto sa kioska brze hrane…

Ljubav

Odnos sa voljenom osobom je povremeno zategnut u ovoj sedmici i to najprije zbog novčanih pitanja ili zbog različitih pogleda na neke životne situacije. Iako je početni momenat napet, do kompromisa se može doći ali to umnogome zavisi od vas i od toga koliko budete spremni da čujete i drugu stranu i njene argumente. Ne zaboravite – sve je rješivo, ukoliko se sjedne, popriča i dogovori. Slobodni pripadnici ovog znaka imaju zaista lijepe kontakte sa suprotnim polom, kao i mnogobrojne izlaske i druženja. Da li će nešto od ovoga krenuti u ozbiljnijem pravcu, to je već pitanje. Mogućnosti postoje, mada se mora priznati da je veliki broj ovih kontakata vrlo površan…..

Posao

Opterećeni ste dešavanjima u poslovnom segmentu. Trpite pritisak sa više strana i u takvim okolnostima ne možete da date ono najbolje od sebe. Povremeno teška komunikacija sa osobama sa kojima sarađujete, a može doći i do toga da druga strane ne poštuje dogovore ili odlaže ono što vam je obećala. Drugi dio sedmice hoće malo popraviti situaciju i pogurati je naprijed. Iako vam tako nije izgledalo u početku – shvatit ćete da ipak imate podršku osoba koje su vam poslovno bitne.

Novac

Opterećenost i briga zbog finansija.

Zdravlje

Dobra zdravstvena situacija.

JARAC

Hrana

Dani pred vama neće vam ostaviti mnogo prostora za opuštanje, a ni dovoljno vremena da sebi ugodite i da u domaćoj atmosferi uživate u obrocima. Sada će vam samo biti bitno da imate dovoljno „goriva“ za svakodnevne aktivnosti.

Ljubav

Voljena osoba sa pravom smatra da je zapostavljena, pogotovo što vi za sve drugo što je vama važno uspijevate da pronađete dovoljno vremena i prostora. Ispada da vas partner ima za sebe samo na trenutke, na momente – koji drugoj strani definitivno nisu dovoljni. Uložite nešto više napora da u ovoj sedmici više vremena provedete sa osobom koju volite. I da – nemojte probleme sa poslom ili novcem pustiti da remete vaše svakodnevno funkcionisanje sa partnerom. Slobodni pripadnici ovog znaka – prošlost, osobe koje su daleko od vas ili oni sa kojima imate razliku u godinama – sve je to aktuelno u ovoj sedmici. Na koju ćete vi stranu? E to je već nešto što samo vi sebi možete odgovoriti….

Posao

Poslovni segment se zakuvava. Odjednom su na dnevni red došla pitanja koja vi odavno potežete, a sada izgleda da rešenja jesu blizu. Problem je u tome što stvari ne idu u onom pravcu ili na onaj način koji ste vi očekivali, što će vam na kratko donijeti uznemirenost, nestrpljivost, spremnost za raspravu. Sačekajte – iako nešto ide na vama nepredvidljiv način, poenta je u tome da ide. Kroz vrijeme će sve to doći na svoje mjesto, nemojte brinuti bez razloga.

Novac

Pred kraj sedmice dolaze vijesti o novcu….

Zdravlje

Mogući su problemi sa kičmom.

VODOLIJA

Hrana

Jedino u društvu ili okruženi onima koje volite – imat ćete apetit i uživati u obrocima. U svim drugim momentima, kada ste sami – suviše ćete biti okupirani situacijama koje su vam bitne i povremeno čak zaboraviti da jedete. Nemojte ionako neredovne obroke zamjenjivati slatkišima i grickalicama.

Ljubav

Neprijatna i teška pitanja stoje u vašim mislima u ovoj sedmici. Odjednom ste se stegnuli, ukočili – odjednom više ne možete da funkcionišete lagano u odnosu sa voljenom osobom. Možda ćete spolja djelovati kao da je sve u redu ali iznutra – djelujete kao da vas je neko polio hladnom vodom. Nešto ste priželjkivali, a sada kada već postoji mogućnost realizacije – pitate se da li ćete to moći. Na primjer – ukoliko ste u dužoj vezi, ako je partner počeo da priča o zajedničkom životu ili braku – s jedne strane se radujete, ali s druge – nije vam dobro, ni malo. Slobodne Vodolije – baš ste zapeli da hoćete nekog, za koga vrlo dobro znate da će vam samo doneti pometnju u srcu i mislima. Pa kad već hoćete – hajdete…

Posao

Slična situacija kao sa emocijama. Spolja gledano – vi radite kao satić i reklo bi se da ni jedne brige na ovom svijetu nemate. No, kada malo zagrebemo površinu – vidimo da ste prilično opterećeni poslovnim segmentom i da se jako brinete kako će to funkcionisati na dalje. Nemojte zaboraviti da je strah uvijek kočničar, i da vrlo lako može da se dogodi da je bezrazložan. Jednim dijelom ćete to uvidjeti pred kraj sedmice, kada shvatite koliku podršku imate od onih sa kojima ste poslovno vezani.

Novac

Bit će i lijepih vijesti o novcu, ali i novca tokom ove sedmice.

Zdravlje

Hronične tegobe, meteoropatske reakcije. Najprije kičma i problemi sa glavoboljama.

RIBE

Hrana

Bolji apetit je evidentan tokom ove sedmice a redovniji obroci svakako će utjecati i na to da se osjećate dobro, poletno, raspoloženo. Do sredine sedmice će vas još uvijek mučiti po koja brigica pa ćete utjehu tražiti u slatkišima, ali nakon toga – slijedi vam normalno funkcionisanje.

Ljubav

Promjenjiva sedmica sa voljenom osobom. Čini mi se da će odnos kao odnos biti dobar, ali da će neke druge situacije vama donositi da se ne osjećate povremeno baš kako treba. Na primjer – partner može biti težak za komunikaciju i dogovor, ili ćete morati nešto vječito da ga čekate, ili pak – neće biti dovoljno prostora i vremena za vas dvoje. No, sve će to nekako otići u drugi plan kada se vidite i opustite. Ne nervirajte se – iako situacija klacka i ide sporo, ipak ćete vi dobiti ono što vam je potrebno. Slobodne Ribe – neko će željeti da vam se približi, a u vama će proraditi stari strahovi i podići ćete barikade. No, postoji velika šansa da ipak pustite ovu osobu da vam priđe. Jer – bit će uporna i neće odustati….

Posao

Doći će vam teški ljudi i teški razgovori. Rastezaće vam živce kao konopce, ali sve ćete vi to nekako fino uspeti da „ispeglate“. I izvučete najbolje za sebe. Takođe – u ovoj sedmici vam može doći poslovna ponuda ili predlog za koji ćete u prvom mahu biti u velikom iskušenju da momentalno odbijete. No, posle razmišljanja i razgovora sa onima kojima verujete – shvatićete da to možda i nije toliko loše, naprotiv. Poenta je u tome da vam nešto novo, što je dobro – može doći u ovom periodu.

Novac

Zabrinutost zbog novca i troškova koje niste planirali.

Zdravlje

Kičma vam šalje signale da obratite više pažnje na nju. Također – mogućnost manje prehlade.

