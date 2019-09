Vrijeme je da umrem: Dunja Ilić poručila da će se ubiti

Ilićeva je bila „čista“ godinu dana, a onda se tokom četvrtka uveče uključila uživo putem svog Instagram naloga i poručila fanovima da će se ubiti! U jednom trenutku pokazala je i tablete koje je popila, a njeni pratioci su je molili da se unormali i prestane da pravi budalu od sebe,prenosi Avaz.

– Umirem, plašim se nepoznatog. Molim vas slušajte me, ne pričam ovo da bih bila u centru pažnje. Prestala sam da pijem alkohol prije godinu dana i da uzimam koku. Sad ću da umrem i boli me ku*ac, ako i ne umrem, i tad me boli ku*ac – započela je svoju ispovijest Dunja preko Instagrama.

– Zlostavljana sam od svoje pete godine. Kada sam išla sa ocem i sa njegovom tadašnjom djevojkom na jedno putovanje, ona je komentarisala kako je njegov odnos prema meni klasičan incest i boleština. Ja vjerujem i dan-danas da je moj otac imao neke emocije prema meni koje nisu u skladu sa očinskim. Umrijeću, ništa nemam da izgubim – rekla je Dunja i potom ispričala kako sumnja u to da su njeni roditelji zaista njeni, te da je ona usvojena.

– Rođena sam 1991, ali ne znam da li sam od mojih roditelja. Nisam luda, imam papire da nisam luda. Moja majka je abortirala pet puta, a moju sestru, koju je rodila 1989, neko je ukrao. Ja ću sad da umrem i nema šanse da preživim – ispričala je Dunja, pokazujući tablete za smirenje koje je popila, a onda se osvrnula i na svoj seksualni život.

– Bila sam sa 150 muškaraca, ali nikada nisam imala seks za pare. Nikada nisam ubila nekoga, ali sam znala za tri ubistva. Bila sam sa opasnim momcima koji su ubijali – rekla je Dunja i završila svoj lajv rečenicom:

– Ako preživim poslije ovoga, biće mnogo veliki blam – i isključila se sa Instagrama.

