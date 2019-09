7 NAJVEĆIH MISTERIJA O LJUDSKOM TIJELU ĆE VAS FASCINIRATI! Ni nauka ne može da ih OBJASNI

1. Zašto smo toliko slični šimpanzama?

Da obrijete šimpanzu i fotografišete njeno telo od vrata do struka, na prvi pogled zapravo ne biste primetili da to nije čovek, rekao je Kevin Hunt, direktor Laboratorija za ljudsko poreklo i primarnu evoluciju sa Univerziteta Indiana.

Muskulatura ljudi i majmuna izuzetno je slična, ali nekako su šimpanze za dva do tri puta jače od ljudi. Nije jasno

2. Zašto imamo dominantnu ruku?

Devet od 10 ljudi su dešnjaci. Misteriozna je sama činjenica što uopšte imamo dominantne ruke. Zašto postoji samo jedna ruka s vrhunskim motoričkim sposobnostima, umesto da obe ruke imaju istu dozu spretnosti? Jedna teorija tvrdi da je to rezultat kompleksnije povezanosti na jednoj strani mozga u koji je uključen u govor (što takođe zahteva fine motoričke sposobnosti).

Budući da je govorni centar obično u levoj hemisferi mozga, tako onda desna ruka završava dominantno kod većine ljudi. Međutim, ova teorija i “ne pije vodu” zbog činjenice da svi dešnjaci ne kontrolišu govor na levoj hemisferi, dok polovina levaka to radi.

3. Zbog čega su ženske grudi povećane?

Ženske se grudi pune mlekom kada moraju nahraniti novorođenčad. No, ženske grudi su povećane bez obzira na to imali li u njima mleka ili ne.

Naučnici se ne mogu složiti za što su, ili za koga su, grudi trajno povećane. Većina evolucijskih biologa smatra da grudi služe u privlačenju muškaraca da ih zavaraju da misle da će žena s većim grudima bolje nahraniti djecu (iako grudi zapravo sadrže masnoću, a ne mleko).

No i ta teorija je upitna jer u mnogim kulturama muškarcima velike grudi nisu privlačne.

4. Čemu služe dlake na intimnom području?

Zašto su genitalije prekrivene dlačicama do danas se ne zna. Neki stručnjaci smatraju da su one seksualni ukras, odnosno vizualni signal seksualne zrelosti i rezervoar feromona. Drugi pak misle da dlake ugodno održavaju naša strateško mesto ugodnim i sigurnijim, a ostali tvrde da one služe kao svojevrsni tepih, sprečavajući trenje tokom seksa. Bez obzira na razlog, danas ih se većina ljudi želi rešiti.

5. Puni smo mikroba

Na svaku ljudsku stanicu u telu “dođe” 10 mikroba, a oni zajedno čine čak i do nekoliko kilograma (od 1 do 3 posto) ukupne težine. Neki od njih čiste našu kožu, neki pomažu u probavi hrane, ali većina ovih mikroba doprinosi našim telesnim funkcijama na zasada, nepoznate načine. Zdravi ljudi čak u sebi imaju i neke štetne viruse za koje se ne može shvatiti čemu služe jer se ne aktiviraju.

6. Delovi tela koji ničemu ne služe ili bar tako mislimo

Umnjaci ili pomicanje ušiju samo su neki od beskorisnih evolucijskih ostataka koje ljudsko telo i dalje ima. Takođe, njihovo uklanjanje nije potrebno osim ako se stanje ne zakomplikuje, kao što je slučaj i sa slepim crevom. No, biolozi su nedavno počeli dovoditi u pitanje dugotrajnu pretpostavku o besmislu ovih “dodataka”.

Neki tvrde da oni možda pomažu u “treniranju” imunološkog sistema tokom fetalnog razvoja. Druga istraživanja pokazuju da je slepo crevo kao “sigurna kuća” za bakterije koje pomažu u probavi, držeći u tajnosti zalihe mikroba koji izlaze van u probavni trakt nakon što dobre bakterije prolivom izađu iz creva.

7. Misterija zvana mozak

Kako 100 trilijona neuronskih veza u našem mozgu radi zajedno kako bi stvorili osećaj da smo živi? Mnogi veliki mislioci smatraju da je svest najveća misterija ne samo ljudskog tela, već i najveća uopšte.

Neuronaučnik V.S. Ramachandran je rekao: “Svaki mozak sastoji se od atoma koji su bili skovani u srcima bezbrojnih dalekih zvezda pre nekoliko milijardi godina. Te su čestice lebdele eonima i svetlosnim godinama sve do gravitacije i slučajnost ih je sada ovdje spojila. Ti atomi sada čine konglomerat (vaš mozak) koji ne može samo razmišljati o samim zvezdama koje su ga rodile, već također može razmišljati o vlastitoj sposobnosti razmišljanja i propitivanju o vlastitim sposobnostima. Dolaskom ljudi, rečeno je, svemir je odjednom postao svestan sebe. To je najveća misterija od svega,piše Kurir

