Sedmični horoskop od 9. do 15. septembra 2019.: Bik voljen, uspjeh pred vratima Vodolije, Škorpija se odlično zabavlja

OVAN

LJUBAV: Vaš privatni život ovih dana će se vrteti oko vaših prijatelja. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje i potpuno ćete se predavati boravku u grupi. Vaša najdraža osoba mogla bi da vam to zamjeri i da se osjeti zanemareno.

KARIJERA: Iz visina vi ćete se tokom ove sedmice polako spuštati na zemlju. Biće sve manje sanjarenja, a sve više prizemljenog posla, ali ni taj vam neće biti neprijatan. Na radnom mjestu će vladati red, rad i disciplina.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema svima, pa i prema sebi.

BIK

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako da traje. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad u kojem možete da uživate. Od vas zavisi da li ćete se okrenuti ka svjetlu ili ka tami.

KARIJERA: Čini se kao da će svanuti, ali nikako da to dočekate. Već vas hvata nestrpljenje da pokažete šta sve znate. Još ove sedmice biće potrebno da nešto pripremite ili dovršite. Zato to učinite polako i sigurno. Kad su temelji dobri, kuća je čvrsta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite zavidne ljude i gunđala.

BLIZANCI

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću biće jaka gotovo cijele ove sedmice. Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, u dubini duše pospremićete neke svoje želje i nećete od njih odustati. Samo ih nećete pokazati. Imaćete poverenja u ono što dolazi.

KARIJERA: Kako sedmica bude prolazila, postajaće sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se činilo na početku. To će vas motivisati da radite još žešće i predanije. Ovakva prilika pojavljuje se rijetko, pa bi bila šteta ne iskoristiti je do kraja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte svoju energiju.

RAK

LJUBAV: Neki bi mogli da prolaze kroz iskušenje tajne ljubavne veze ili će svoju naklonost prema nekom kriti jer tako određuju društvena pravila ponašanja. U svakom slučaju, nećete se lako otvarati. Moralne dileme pratiće ovakvo stanje tokom cijele sedmice.

KARIJERA: Na poslu će vam i dalje ići dobro. Štaviše, pojačaćete kontakte i više ćete se angažovati oko saradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekuda da rade. Izazovi će biti svakodnevni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za one kojima je potrebna pomoć.

LAV

LJUBAV: Moguće je da ćete poći na kraći put ili izlet s voljenom osobom, a isti bi mogao da ostane u lijepom sjećanju. Drugi će dočekati rođake koji će ih povezati s osobom za koju će se iskreno zainteresovati. Svi će biti među ljudima i s osmehom.

KARIJERA: Tražit ćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni šta je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi. Izrazite se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na rekreaciju.

DJEVICA

LJUBAV: Saveti dobronamernih ljudi pomoći će vam da pregrmite ovo praznjikavo ljubavno razdoblje. Mnogi će posegnuti za nekom knjigom punom savjeta gdje će naći niz korisnih uputa za svoj privatni život. Primeniće ih tek kasnije kad budu sa nekim.

KARIJERA: Dosta poslova privode se svom kraju. Pripremate se za zatvaranje poslovnih faza. Istovremeno se otvaraju i nove mogućnosti. Na vama je da pažljivo razlučite šta vam zapravo odgovara. Ako treba ići u nešto novo, krenite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite diplomata u svakoj situaciji.

VAGA

LJUBAV: Idućih dana vi ćete podjednako uživati, bilo kao samac s prijateljima, bilo udvoje s voljenom osobom. Nećete osjećati pritisak da se po svaku cijenu morate zbližiti sa nekim. Bićete prilično indiferentni prema svima, ali s humorom.

KARIJERA: Pregled proteklog razdoblja u vama budi nadu u druge, ali ne budi vaše samopouzdanje. Ipak, ovih ćete dana imati prilike da više pokažete i dokažete svoje radne sposobnosti. Zato ne oklijevajte, nego zasucite rukave i radite. Imate snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne preforsirate.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Pred vama su dani intenzivnijeg društvenog života. Gotovo da neće biti značajnije zabave ili društvenog mjesta gdje se nećete zateći. U ovakvim okolnostima vrlo lako ćete naći nekog za svoju dušu ako ste još sami, ali vaše srce neće biti baš ispunjeno.

KARIJERA: Uslijedit će podrška drugih za ono što radite, ali uz nju će doći i potreba da odreagujete ili iskritikujete cijelu stvar. Nemojte to da činite. Proći ćete daleko bolje ako se suzdržite od komentara. Imajte to na pameti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Želite li da skupljate med, ne udarajte po košnici.

STRIJELAC

LJUBAV: Kad ste se već navikli da vam sve bude ravno, opet se budi ljubav. Malo ste iznenađeni novom situacijom, ali prilagodićete se. Svakome je draže da bude sa nekim nego sam. Ipak, ne prigovarajte čak ni onda kad osećate da biste morali.

KARIJERA: Idućih dana posao će vjerovatno pasti u drugi plan. Razmišljaćete o duhovnom svetu ili ćete u svoj dom željeti da uvedete neke novine. Na radnom mjestu ćete funkcionisati rutinski. Odradićete ono što morate, a bićete odsutni duhom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživaćete nešto nepoznato.

JARAC

LJUBAV: U idućim danima vi ćete najvjerovatnije biti sretni i zadovoljni. Nekima će se činiti kao da imaju krila. S voljenom osobom biće spremni da dijelite ama baš sve. Male brige biće zanemarljive. Oni koji su još sami neka izlaze što češće mogu.

KARIJERA: Privilegije kojim ste se nadali biće blizu, ali vi sami nećete biti u najboljoj formi da ih iskoristite. Više će to izgledati kao da vam se nešto nudi jer je to nečija dužnost ili jer su takva pravila. Zanemarite sve to i pokažite šta znate. Uspjet ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

VODOLIJA

LJUBAV: Vaš šarm i sposobnost prilagođavanja učiniće da vas mnogi požele u svom društvu. Neki će se pokazati koliko mogu da budu zabavni. Izlazaka neće nedostajati. Oni u vezama mnogo će se kretati među ljudima, a voljena osoba će ih slediti.

KARIJERA: Ako nešto treba mijenjati, mijenjajte. Učinite to na način koji je miran i postepen. Ako vas budu kritikovali, ne odgovarajte ne to, nego samo radite dalje. Važno je da imate jasan plan i da ga dosljedno slijedite. Uspjeh je pred vratima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sarađujte na diplomatski način.

RIBE

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati oko vas. Jednostavno će voljeti da budu u vašem društvu. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Niko vam doduše neće prigovoriti, ali ponekad budite samo vas dvoje.

KARIJERA: Prepreke koje vi vidite objektivno su manje nego što vam se čine. Prevazilazit ćete ih svojom maštom i sposobnošću prilagođavanja. Pokazaćete svoju kreativnu crtu. To šta će uz sve to ići i određeni napori je očekivano.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno snage za sva preduzimanja, piše “ehoroskop“.

