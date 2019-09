Horoskop za Djevicu (22.08 – 22.09)

S jedne strane, posjeduje izuzetan dar za detalje, no s druge strane, isti se zna izroditi u to da zbog prevelikog poklanjanja pažnje sitnicama, ne vidi šumu od drveta, pa se poput pijanca nervozno vrti u začaranom krugu, dok mu bitne stvari izmiču iz ruku.

Svoj razvijen intelekt zna korisno upotrijebiti u životu, no zna ga i rasipati, neprestano prigovarajući za kojekakve nevažne sitnice i gubeći dragocjeno vrijeme. Ukoliko pak uspije iste osobine – analitičnost, intelekt, sposobnost zapažanja detalja, marljivost – konstruktivno usmjeriti k određenom cilju, i pri tom se ne zamarati suvišnim sitnicama, može postići izvanredan uspjeh i to do te mjere da zaista djeluje savršeno. To je i zbog toga jer je velik, velik radnik, a u duši perfekcionist

Ovi tihi ljudi imaju potrebu osjećati se korisnim i rado će biti na usluzi nekome ili nečemu. Zbog urođene diskrecije, opreza i suzdržljivosti, koja katkad preraste u stidljivost, više vole djelovati iz pozadine, a zbog smisla za detalje, znaju izabrati garderobu i uopće razne sitnice, pa tako stvaraju svoj otmjeni stil.

Poznate ličnosti rođene u znaku Djevice:

Goran Višnjić, Andy McDowell, Sophia Loren, Goethe, Peter Sellers, Greta Garbo, Mirko Filipović, Tolstoj, Agathe Christie, Slaven Bilić, Goran Ivanišević,piše Ehoroskop

Loading..

loading...

Facebook komentari