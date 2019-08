Loading..

HOROSKOP DO KRAJA AUGUSTA: OVA TRI ZNAKA ČEKA SEDAM SPEKTAKULARNIH DANA

Posted by: Aura Redakcija in AKTUELNO, ASTROLOGIJA

Horoskop za sljedeću sedmicu obećava spektakularnih sedam dana za tri znaka – Djevicu, Jarca i Lava, a evo i šta su zvijezde pripremile za ostatak Zodijaka.

OVAN

LJUBAV: Činit će vam se da vam je ljubav sve dalje i dalje, umjesto obratno. To će vas živcirati i rastužiti. Trebate shvatiti da nije sve u vašim rukama, nego da i druga strana ima neka svoja prava. Nitko ne voli da ga se tlači, pa tako ni vaša ljubavna meta.

KARIJERA: Neki će se okrenuti nepoznatom i tajanstvenom. Drugi će gledati da što više pomognu onima koji uče ili koji tek počinju u poslu. Treći će tražiti mogućnost rada negdje sasvim daleko, ako može i na drugom kontinentu.

ZDRAVLJE&SAVJET: U konačnici, bolje prođu oni koji su iskreni.

BIK

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sada bolje biti realist nego idealist. Odolite iskušenju nadmudrivanja. Budite tolerantni i duhoviti koliko god možete. Ako vas partner isprovocira, ne uzimajte to previše k srcu. To je prolazno.

KARIJERA: Brzina kojom ćete djelovati na radnom mjestu bit će prevelika da vas mogu slijediti. To je posljedica toga što vi unaprijed vidite gdje treba intervenirati, pa nema gubljenja vremena. Ipak, nešto treba objasniti i saradnicima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dva para očiju vide više nego jedan.

BLIZANCI

LJUBAV: Čeka vas dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi. Činit će vam se da su svi pogledi upereni u vas. Rado ćete izlaziti i pokazivati se drugima. Oni u vezama bit će jako raspoloženi za nježnosti. Neki će zajedno putovati ili nastupati u javnosti.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove kroz sasvim neobičan put.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se bolje s ljudima.

RAK

LJUBAV: Povremeno ćete osjetiti mala nezadovoljstva ili prolazne prepreke za ljubav. Izdržite, a najviše zato jer ćete istrajanjem uvidjeti koliko zapravo imate snage i koliko volite. Sve će se s vremenom istopiti samo od sebe, a ostat će samo ono dobro.

KARIJERA: Kad se čini da svi gube iluzije, vi ste dovoljno ludi da ne podlegnete. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate,piše Aura

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se dobro zabaviti.

LAV

LJUBAV: Većinu tjedna provest ćete u zanimljivom društvu koje će vas zaista osvježiti. Brige i prepreke iz drugih područja života lako ćete nadilaziti zajedno kroz humor i šale. Oni koji su još sami bit će otvoreni za nove ljude koje će rado prihvaćati.

KARIJERA: Pokazat će se da su vaši potezi doveli do novih poslovnih mogućnosti. To će vam podići samopouzdanje, pa ćete raditi predanije i vući smjelije poteze. Neki će u poslovima s nekretninama prosperirati iznad očekivanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na kondiciji. Teretana je blizu.

DJEVICA

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno ćete imati povoljne prilike kad se o ljubavi radi. Otvarat će vam se mnoga vrata lakše nego inače, bit ćete pozivani na zanimljiva okupljanja i još zanimljivija mjesta. Ako ste sami, prihvatite pozive i krenite među ljude.

KARIJERA: Nova energija koju intenzivno osjećate potaknut će vas i na nova poslovna poduzimanja. Bit ćete spretni, konstruktivni, otvoreni, žedni izazova. Lako ćete se povezati s drugima, a posebno s onima koji ne rade u istom mjestu gdje i vi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

VAGA

LJUBAV: Prvih par dana ovog tjedna još ćete trebati izdržati poneku frustraciju, a onda vas to više neće dirati. Postat ćete jači i imuniji, te ćete lakše ulaziti u partnerstva. Neka vaša ljubavna očekivanja dijelom bi mogla biti ispunjena.

KARIJERA: Nećete zapostaviti niti jednu sitnicu. Vaša preciznost bit će pohvaljena. Ovih dana imat ćete priliku pokzati koliko ste originalni. Invencije će probuditi ne samo vas, nego i vaše kolege. Razmišljat ćete o novom stilu poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite društveniji.

ŠKORPION

LJUBAV: Komunikativnost i otvorenost bit će vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a njaviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je možda blizu, ali vi ste daleko.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za novosti u svojoj profesiji. Neki će se povezati s ljudima koji su na pragu zanimljivih otkrića koja mijenjaju stvari. Bit će to vaša motivacijska faza kojoj ćete teško odoljeti. Upijajte informacije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Više boravite na zraku.

STRIJELAC

LJUBAV: Dobar razvoj ljubavnih događaja koji niste očekivali ohrabrit će vas da organizirate odlazak na neko zanimljivo mjesto za sebe i voljenu osobu. Bit će to užitak kako za vas, tako i za drugu stranu. Oni koji su još sami na putu sreću ljubav.

KARIJERA: Vaši nadređeni ovih bi dana mogli odigrati važnu ulogu u vašem napredovanju. Vjerojatno će odlučivati o nečem što će imati utjecaja baš na vas. Moguće je da ćete i vi sami dobiti priliku za napredovanje. Potrudite se i budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite sitnice i prigovaranja.

JARAC

LJUBAV: Ako ste još sami, bit ćete podzetni i aktivni u traženju svoje srodne duše. Neće vam biti teško otići na kraj svijeta da nađete ono što tražite. Oni koji već jesu u vezama iznenađivat će voljenu osobu sa prijedlozima punim aktivnosti i dinamike.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, postajat će sve jasnije da vi imate sposobnosti i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći kako ste baš vi osoba koju treba angažirati. Ali taj angažman neće doći glatko jer će trebati surađivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični.

VODENJAK

LJUBAV: Činit će vam se kao da nije pravo vrijeme za ljubav. Bit ćete u pravu, ali i ovi dani mogu donijeti nešto od razvoja ako definirate svoja ljubavna očekivanja. Zato se usredotočite na sebe i provedite malu unutrašnju inventuru. Preispitajte se malo dublje.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, sve ćete više željeti predah ili čak poći na godišnji odmor. Oni koji to ne mogu, vjerojatno će se morati angažirati oko nekih zaostalih poslova za koje su već odavna mislili da su gotovi. To će ih pomalo naživcirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

RIBE

LJUBAV: Vjerojatno ćete pomalo otupjeti za ljubav ili za zahtjeve druge strane. Ona vas neće najbolje razumjeti, ali ne pokušavajte objašnjavati kako se osjećate. Najviše zato jer je ovo ipak prolazna faza. Budite mirni i nađite načina da se prilagodite.

KARIJERA: Pred vama je dobra prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horionote, a nešto ćete i zaraditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Malo usporite sa sportom, piše eHoroskop.

Advertisements

loading...

Facebook komentari