“Kada čovjek pređe 50-tu ima 2 opcije, važno je koju će izabrati”

Advertisements

Kada je reč o muškarcima starijim od pedeset godina, moramo da kažemo da se skoro svi dele u dve kategorije: elegantne muškarce ili ogavne starce. Ovaj prvi ima šarm, sofisticiranost i plemenitost, dok ovaj drugi ima probleme. Ogavni deda, je tipičan primer da mudrost ne dolazi s godinama.

Tom tipu ljudi, umesto mudrosti dolazi neka grozna, očajna drskost. Elegantni muškarac je obično osetljiv, pomalo nespretan i koristan. Ima u njemu nešto što podseća na umornog lava – nervoza, frustriranost…. Za njega je bitno da ne izgubi ugled, ali i izgled.Vešt je u komunikaciji sa ženama. Za to vreme neki tamo drugi čovek, njegovih godina, pretvara se u ogavnog dedu koji je pošteđen svih pravila. Pije bez mere, nepristojan je prema ženama, ubija se hranom i pićem, kao i načinom života. Ako vas nego gazi u gradskom prevozu, usput vas udari laktom u grudi – budite sigurni da je to deda.

Ako neko preskoči red i ne izvini se, to je deda. Ako osoba koja bi mogla otac da vam bude, dobaci vam neku gadost – budite sigurni da je to 100% deda! Dok elegantni muškarac traži način da priđe ženi na lep i kulturan način, deda će vam prići sa sigurnošću dvadesetogodišnjeg profesionalnog fudbalera.Deda koji se sastoji iz 80% stomaka, 1% ćelave glave i 19% samoispitivanja, nikad nije stidljiv jer on je uvek spreman da te lupi po dupetu u spa centru, da ti ispriča nepristojan vic ili otvoreno ponudi seks. Ako takvog čoveka odbijete on će postati otvoreno bezobrazan.

On obožava da boravi na društvenim mrežama, jer upravo na njima može da zasipa žene odvratnim komentarima, sve dok ispija pivo i jede brzu hranu za kompjuterom. Zbog svega ovoga, sve žene ovog sveta vas mole: muškarci, ostarite lepo – tako da dame izgube glavu, a ne dobro raspoloženje,piše Pult

Advertisements

loading...

Facebook komentari