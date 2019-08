Da se poslije ne kajete: Svaka bi žena tokom života trebala iskusiti 13 stvari

Advertisements

15 stvari koje ne trebaš odbiti prije nego ih isprobaš. 1. Izići sama sa sobom na spoj: Otići sama na večeru, u kino ili na wellness – ako to danas još netko smatra neugodnim ili jadnim, onda jako puno propušta. 2. Ići sama na odmor: Ne moraš sklapati nikakve kompromise te možeš raditi sve što želiš – što je u tome loše?

3. Biti solo duže vrijeme: Za mnoge je stvaranje veze i obitelji smisao života i primarni cilj. Međutim, to je uglavnom tako za one koji nikada nisu isprobali nešto drugo… 4. Imati otvorenu vezu …a izbor i alternativa nisu baš toliko mali. Ili smatraš da to nije nimalo seksi?

5. Dati priliku vezi na daljinu: Ako netko kategorički isključuje vezu na daljinu, očito ne vjeruje u pravu ljubav – koja povezuje dvoje ljudi na velikim udaljenostima. 6. Eksperimentiranje u krevetu: Razne igrice i igračke – tko nije isprobao, ne zna kako je…

7. Skakanje padobranom u tandemu: Prevladati vlastite strahove, adrenalin, letenje i ta sloboda nakon otvaranja padobrana dok svijet ispod postaje sve veći i veći – to je doista poseban doživljaj. 8. Kupati se gola u moru:Osjećati se poput ribe u vodi – barem približno…

9. Otvoreno pokazati „problematične zone“: Ako netko stalno sakriva svoje tobožnje nedostatke (ili viškove), nikad neće shvatiti da drugima to toliko ne smeta – i da je najveći problem zapravo u glavi. 10. Ići na posao bez šminke: Ponekad spavati sat vremena duže te izostaviti make-up – vjerojatno ćeš za to čak dobiti i komplimente!

11. Pojesti nešto neobično Puževi, čokoladna krema sa sirom, lubenica sa roštilja – najgore što se može dogoditi jest da ti nije ukusno. 12. Gledati film kojem znaš jedino naslov: Bez ikakvih previewa, bez sažetka radnje ili ocjena sa Interneta. neka te iznenadi! 13. Vikend bez mobitela Zvuči grubo, ali moguće je da ćeš se nakon toga osjećati kao novi čovjek – u pozitivnom smislu,piše Pult

