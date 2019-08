Najbolji švedski rituali: Znate li šta Šveđani rade srijedom

Advertisements

Šveđani su neobične biljke. Marljivi su, ali izrazito cijene pauzu za kafu, skromni su, no njihove zastave stoje posvuda i na prvu loptu mogu djelovati hladno poput klime koja ih okružuje, ali kad ih upoznate, topli su kao sauna. Šveđani ne uživaju u ćaskanju i praznim riječima koje su mnogima potrebne da premoste neugodnu tišinu.

Kad nemaju što reći, Šveđani šute, a rijetki su oni koji pozdravljaju komšije na stubištu ili u prolazu. Ponekad ne odzdrave niti konobari, pa ni zaposlenici u trgovinama. Posebno starijim generacijama, komentiranje vremena s nepoznatim ljudima čini se kao besmislena, uzaludna aktivnost. Od imigranta, studenta na razmjeni ili turista možda ćete i čuti pozdrav, ali od pravih Šveđana rjeđe. No baš kad pomislite da su hladni i distancirani, iznenadit će vas topao zagrljaj umjesto pozdrava.

“Zafikarite” poslijepodne

Najbolja stvar kod fike jest to što nema pravila. Možete biti sami ili s prijateljima, kod kuće ili u kafiću, u vozu, na poslu, doista bilo gdje ili bilo kad. No objasniti nekome ko nije iz Švedske što je fika nije najlakša stvar na svijetu. Radi se o pauzi za kafu, ali to je mnogo više od kafe. Tu su i pužići s cimetom (kanelbullar), čokoladne loptice u kokosu (chokladboll) te poslastica s marcipanom (semlor) ili neki drugi kolač prema želji, ali fika ima dublje značenje od obične pauze za kafu s nečim slatkim.

Taj je ritual toliko upleten u njihovu tradiciju da Šveđani znaju provesti fike i fike objašnjavajući prijateljima iz drugih zemalja kako je to vrijeme za opuštanje, zbližavanje s prijateljima, bolje upoznavanje ili odmor od dnevnih obaveza. Fika je i resetiranje od naporna dana, navika koja tjera da zastanemo, sjednemo, osvijestimo trenutak i pod utjecajem šećera krenemo u nove radne pobjede. Nova vremena i trendovi zdrave prehranu dopuštaju da se slatko zamijeni slanim zalogajima pa nije “protuzakonito” naručiti tost s avokadom umjesto šećernih bombica. Da nema sreće bez fike, potvrđuje i podatak da je Švedska među 10 najsretnijih i najprijateljskijih zemalja. Glavni je grad fike Stockholm, koji ima stotine hipsterskih ili moderno uređenih kafića, a poželite li da vam domaćin pokaže značenje tog rituala u punom smislu riječi, možete ga i unajmiti.

Mala subota

Mala subota nije rezervirana samo za Šveđane; Norvežani, Danci, Finci i Bugari također prakticiraju tu naviku koju bi mnogi prepisali od “sjevernjaka”. U Švedskoj je lillördag ili mala subota dan kad su sluškinje imale slobodan dan jer su subotom radile, a u moderno vrijeme dan odmora zamijenio je dan opijanja, i to srijedom. Doduše, ne tako intenzivnog kao tokom vikenda, ali ipak dovoljnog da bi se razbila monotonija sedmice, napravila poneka glupost i stvorile nove rupe u pamćenju. Kod umjerenih Šveđana radi se o pokojoj čaši vina ili piva i druženju s prijateljima u kafićima koji srijedom uvečer nude popuste, piše “Punkufer“.

