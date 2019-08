Djevojke joj zavide: Dragica ima 72 godine, a 300 trbušnjaka radi kao od šale!

Advertisements

Koliko snage i vitalnosti ima žena koja se i u poznijim godinama života intenzivno bavi sportom, da li mogu da joj stanu na crtu mlade djevojke u punoj snazi ispitao je “Exploziv” koji je u takmičenje sa bakom uveo mladu djevojku.

Dana nije posustala ni u jednom momentu, i ne samo to, na kraju je bukvalno dubila na glavi. Njena izazivačica je samo uz smijeh prokomentarisala:“ Ja ne vjerujem da ijednu vježbu više mogu da uradim”, piše “Prva“.

Inače, Dana već skoro pola vijeka trenira mnoge žene, istim tempom, samo što je razlika što su sad skoro sve one mlađe od nje. Ima i onih približnih godina, njih ona motiviše.

Kako sve to Dana radi, s kakvom voljom, koliko je do sad žena dovela do fit forme, saznajte u prilogu koji slijedi:

