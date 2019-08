“Moj razredni je nastavnik fizičkog, mnogo ga volim”

Advertisements

”Moj razredni je nastavnik fizičkog.

Ja ga mnogo volim i poštujem kao svog oca. Jednom ja dobijem mengu u školi. Boli me stomak kao nikada do tad. Bukvalno ne mogu da idem. Sjedim u hodniku na klupu previjam se kad on dolazi.

Sjeda pored mene… Jesi li dobro? Da ti nije slijepo crijevo? Da ti zovem roditelje? (moji roditelji su na poslu u drugi grad)

On krenuo da zove moje roditelje a ja sam mu rekla da nije slijepo crijevo sigurno. On je meni potom rekao: Ma otkud znaš? Ja rekoh: “Maaa.. Ovaj.. Dobila sam pa me zato boli.”

A on kaže: “Paa tako reci slobodno. Ajde vozim te kući.” Držao me je do auta. Uzgred je svratio do apoteke, kupio mi tablete, onda otišao do marketa i kupio mi slatkiše i 3 pakovanja uložaka kad sam došla poslije 2 dana u školu. On me je pozvao u kabinet i rekao: “Slobodno ti i sve djevojčice kad imate problema recite mi da se ne mučite”, piše “Novi“.

