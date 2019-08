SVAĐA LUKASA I KARLEUŠE SE ZAHUKTALA, SADA SE LUKAS PONOVO OGLASIO: Javno u komentaru spomenuo VRANJEŠA, kad Jelena vidi šta je napisao POBJESNIT ĆE!

Advertisements

– Samo u banana državi Srbiji u medijima možete pročitati hvalospjeve o narko.dilerima i krimi.nalcima, te romantične tekstove o njima, pjevačicama koje im pjevaju na rođendanu i svadbama, šta su jeli i pili… Sve dok se najgori šljam u srpskim medijima promoviše u “biznismene, elitu i gospodu”, obrazovani mladi ljudi će bježati odavde glavom bez obzira – napisala je Karleuša.

Taj njen status naljutio je Acu Lukasa, koji je odmah poslao poruku Jeleni.

– Ne znam zašto se neke persone bune i pominju banana države, kada su baš one upravo najveći ljubitelji “banana”! Jeco, između ostalih i ja sam gost na rođendanu kod mog druga i vrlo uspješnog biznismena i trgovca naftom. Koliko ja znam nafta nije zabranjena za prodaju i trgovinu. A i za korištenje. Ili možda tvoj auto ide na zejtin – počeo je Lukas svoj odgovor.

Podsjetio je svoju kolegicu da je on nerijetko bio uz nju kada niko nije, da mrzi nepravdu ali da je sada pretjerala i prešla sve granice.

karleusa6

Foto: Instagram

– Kada se samo sjetim koliko si ti u životu imala kontakata i to veoma prisnih sa ljudima koje sada opisuješ i pokušavaš da staviš u grupu gdje ne pripadaju. Drži se ti ove banana države jer samo još ovdje mogu da trpe tvoje ispade i budalaštine koje sve češće, ničim izazvana, praviš. Da sam znao da će te to baš ovako pogoditi, rekao bih mom prijatelju da i tebe pozove na proslavu rođendana. Sada si pretjerala i prešla sve granice. Jed, sujeta i ljubomora su ono što ljude čini da budu loši a i smiješni – završio je Lukas.

A jutros je i Jelena objavila svoj brutalni odgovor:

A sada se Lukas ponovo oglasio i najnovijom porukom “udario ” Karleušu tamo gdje je najviše boli.

– IZVINI, IZVINI, IZVINI, RUSIJO…. Što je ova samozvana “genijalka”, sebe uporedila sa TOBOM! Oduvek si bila NEREALNA, i to nije ništa novo! Da hoću da krenem na tebe, ne bi mi trebala bicikla, jer takve primerke, kao što si ti, sredjujem u HODU! Tvoja nemoć, i tvoj bes se vidi u tvom odgovoru (doduše ne znam ko te je šta pitao, da bi odgovarala)! Elem, ja sam stao pre svega iza sebe, i svih ostalih ljudi, koje ničim izazvana vredjaš, a da ne znaš ni zašto! Pišeš u nekim “šiframa“, misleći da ćeš tako biti interesantna! Očigledno ti nešto fali! Ja tebe u svojoj objavi nisam vredjao, kao ti mene sada! Zašto misliš da su društvene mreže samo za tebe stvorene, i da samo ti imaš pravo da sereš po instagramu, i da sereš stalno po nekome! E VIDIŠ DODJE MOMENAT I ZA KONTRA SMER! Ponavljam, ja tebe nemam nameru da vredjam, ali ne dozvoljavam da iko sere po meni i po mojim prijateljima, isto kao što sam, a nije bilo tako davno, STAO U TVOJU ODBRANU, KADA SI, gospođo, SA MOZGOM OD 300 na sat, cvilela kao damjanov ZELENKO, jer je neko sa mozgom od 3 na sat, uspeo da doskoči tvom TURBO MOZGU, PA TI SE US*AO U ŽIVOT… Znaš već kako! DAKLE, pusti mene, I POČNI DA UPOTREBLJAVAŠ TAJ TVOJ GENIJALNI MOZAK TAKO, DA NE MORAŠ SVAKIH POLA GODINE DA PREŽIVLJAVAŠ TRAUME ZA KOJE SI SAMA KRIVA! I PRESTANI DA VREDJAŠ SVE OKOLO, JER SI ZAISTA SMEŠNA! A BIĆU I KONKRETAN: KADA SAM STAO IZA TEBE U TVOM SRANJU SA VRANJEŠOM, NI CECA NITI BILO KO MI NIJE REKAO NISTA LOŠE, ZATO ŠTO SAM TO URADIO! I JA BIH TO URADIO PONOVO! ALI ĆU TI REĆI I OVO: RUŽNO JE, BEDNO JE, i JADNO JE, VREDJATI DECU, NEČIJU DECU, TAKO RUŽNO I BEZOČNO, KAO ŠTO TI VREDJAŠ CECINU DECU! TREBA DA TE BUDE SRAMOTA! SAD SI SE OPET “razgoropadila” POŠTO MISLIS DA SI JAKA! PA DOBRO “ RUSIJO “ostani u tom ubedjenju, dodaj gas TOM TVOM GENIJALNOM MOZGU, (recimo sada neka radi 350 na sat), ali promeni smer kretanja! UŠLA SI U JEDNOSMERNU! zakucaćeš se u nešto što možda ide 20 na sat, pa ćeš da najebeš! A JA ĆU SVOJOM BICIKLOM DA NASTAVIM….. PA MOŽDA OBIDJEM I CELU RUSIJU….. BICIKLOM!

O KAKVIM KRIMINLCIMA TI PIŠEŠ I PRIČAŠ, kada ih niko u svom “LJUBAVNOM CV – ju”, NEMA VIŠE OD TEBE! Hoćeš da nabrajam… ?

