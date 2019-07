Horoskop otkriva kakva ste osoba u vezi: Lavice posebne, Djevice dobrice

Advertisements

Zvijezde otkrivaju puno toga o vama, pa i o tome kakvi ste u vezi. Tražite li previše od partnera ili mu dajete cijelu sebe? Otkrijte šta o tome kaže horoskop.

Ovan: Iskrena

Kod vas nema mazanja očiju, ono što vam je na pameti, to ćete i reći, a s vama nema ni zezancije, jer imate čvrste stavove od kojih ne odustajete baš lako. Vaša ličnost isijava iz vas, a pogotovo kada ste u vezi. Ponekad znate biti ćudljivi, a ponekad i jako ‘teški’ svom partneru , a jednom kad pronađete nekoga ko vas zaista razumije, partneru se prepuštate u potpunosti.

U svađanju ste jako eksplozivni pa se vaši partneri obično jako trude kako vas ne bi razljutili. Kad vas neko razljuti, ne ustručavate se da mu kažete sve što vam je na umu i nije vas briga za ‘štetu’ koju možete nanijeti grubim riječima.

Bik: Razumna

Vi ste jako praktična osoba, što se odražava i u vašim vezama. I dok se svi oko vas ‘lože’ na loše momke i zatim pola života provedu žaleći što su ikad imali išta s njima, vama se to ne može dogoditi. I to ne znači da ste dosadni, već vam se na da reskirate. Zašto biste trčali za nekim frajerom koji vam je možda uputio pogled s druge strane šanka, kada znate da se vam prijatelj Marko svakako pali na vas već duže vrijeme? Možda među vama baš i nema hemije, ali vi ste spremni da mu pružite šansu.



Blizanci: Pustolovna

Po prirodni ste opušteni, zbog čega ste i jako šarmantni suprotnom spolu. Možda upravo zato većina vaših veza započinje platonski. U vezi ste jako zabavne i s vama je svaki dan prava avantura. Odlazak u bioskop ili možda na skvoš, s vama je dosada nepoznat pojam i uvijek ćete pronaći neki način zabave.

Djelujete jako samouvjereno, iako sami sebe možda tako i ne doživljavate, a ono čime najčešće odbijate partnera je tračarenje drugih ljudi.

Rak: Pesimistične

S vama baš i nije uvijek najlakše, jer ponekad jednostavno ne možete prihvatiti da se nekome sviđate, čak i ako je to očigledno. Što se tiče vaših veza, kada ste s nekim ko vas potpuno razumije i sličan vam je, onda ste i najbolji, no ipak bi vam bilo bolje da izbjegavate svoje identične kopije, jer bi vas vaš obostrani pesimizam mogao dotući.

Kada vam se neko stvarno sviđa, onda se uz njega baš jako vežete i dajete se do kraja, a u krevetu ste – jednom rječju – fantastične! No, vaše nesigurnosti mogu vas koštati odlične veze, jer često vam zna izletjeti nešto što uopšte ne mislite.

Lav: Posebna

Ma vama se ovo uopšte ni ne čita, ali vas je, vjerovatno, jedna prijateljica označila pa ste ipak odlučile ‘baciti oko’. Vi ste zvijezda i toga ste svjesni, što vam svakodnevno potvrđuju i vaši brojni udvarači. Osvaja vas onaj koji se najviše potrudi. A jednom kada vas neko obori s nogu, vi ste najvjernija i najpažljivija djevojka od svih.

Djevica: Dobrica

Vi ste prava dobrica i uvijek se trudite biti dobri prema svima, pa tako i prema partneru. Suprotnom polu se sviđa to što ste odgovorni i razumni, no vi se ponekad brinete kako ste možda predosadni i niste dovoljno spontani. No, nemojte time razbijati glavu, jer da je to istina, vaš partner bi vas davno šutnuo.

Vaga: Nesvjesne svoje privlačnosti

Vage su potpuno slijepe i uvijek biraju partnere koji su nekoliko nivoa ispod vas. Probudite se i shvatite da ste jako privlačni suprotnom polu i da možete imati koga god poželite. Prestanite da se izvinjavate svom partneru za sve i malo se zauzmite za sebe. Zbog manjka samopouzdanja često se i povlačite u sebe, što tjera partnera daleko od vas.

Škorpija: Intenzivna

Zabavljati se sa Škorpijom je zabavno… ako ste mazohist! Naravno, šalimo se (ne baš u potpunosti), jer svako ko vas poznaje zna da ste vi jedna divna osoba s malo svojih ‘mušica’.

U vezi ste jako intenzivni, ali ste i toga svjesni, a svi vaši partneri potvrdit će kako ste u krevetu najbolji. Time se često i ponosite, jer vam je se*s jako važan dio veze.

Strijelac: Zabavna

Vi ste jako zabavni i obično ste najsmiješnija osoba u društvu, a prijatelji vam se često obraćaju i za savjete, jer ste uvijek spremni da saslušate i pomognete svima. Prešarmantni ste i to je vaša najprivlačnija osobina.

Skloni ste u ljudima da tražite ono najbolje, što ponekad može biti i loše za vas, ali kad vas neko zezne tri puta, tada već razmišljate o raskidu.

Jarac: Odgovorna

Vi ste bili mama svakom svom dečku, što je nekima odgovaralo, a neke je natjeralo da pobjegnu trčeći. No, vi sebi jednostavno ne možete pomoći i morate se brinuti o njemu kao o malom djetetu i davati mu svu svoju pažnju. To ponekad odaje utisak kao da želite da kontrolišete partnera, što ga može otjerati od vas.

Vodolija: Nezavisna

‘Hej, ljutiš li se na mene?’, poruka je koju verovatno dobijete jako često od svog partnera. No vama jednostavno treba malo vremena za samu sebe. No, to nikako ne znači da vam nije stalo, čak, vi ste izuzetno brižni, vjerni i prava ste podrška svom partneru u svemu, ali jednostavno nemate ni volje ni strpljenja za ‘bijednike’. Jednom kad vas neko razljuti, vi ga zauvijek izbrišete iz svog života.

Takođe, u krevetu ste prava zvijer.

Ribe: Emotivna

Drage, emotivne Ribe… Vi ste toliko saosjećanje i pune ljubavi za druge pa je posebno tužno što najčešće birate potpuno suprotne i loše partnere, koji vas nikako ne zaslužuju. Uz vas se svi osjećaju sretno, pa zašto onda ne biste i vi sami. Poslušajte svoje prijatelje i sve što imaju da vam kažu, jer oni se samo brinu o vama. Vaše emocije i kreativnos najbolje se ističu uz partnera, koji u potpunosti zna da cijeni iste stvari kao i vi, a pogotovo kada je u pitanju muzika, piše “Index“.

