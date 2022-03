Horoskop otkriva: Koji znakovi su rođeni da budu milioneri, a koji da uvijek budu u dugovima

U astrologiji nekim horoskopskim znacima je suđeno da budu bogati bez obzira čime se bave jer su zvijezde tako odlučile umjesto njih, prenosi “Telegraf“.

Uspjeh je tu i možemo ga postići samo ako se dovoljno trudimo. Često se ne zadovoljavamo sa onim što imamo i mislimo kako uvijek možemo više, ali ne zavisi sve od nas. Potrebna nam je velika pomoć kako sreće tako i zvijezda, a one nisu svima podjednako naklonjene. U zavisnosti od vašeg horoskopskog znaka pogledajte na kom mjestu se nalazite u igri podjele bogatstva.

1. Jarac

Ovaj znak ne treba dodatnu pomoć jer je on sav orijentisan na cilj i ulaže sav trud kako bi došao do njega. U stanju je da se uhvati u koštac sa svime i da se svojim rogovima probija do cilja.

Ima dosta inata u sebi i ima kvalitete koji ih čine prirodnim preduzetnicima.

2. Škorpija

Rođeni su lideri i znaju da budu jako zahtjevni i uporni kada je uspjeh u pitanju.

Poniru u dubinu stvari kojima se bave i znaju šta je sve potrebno kako bi privukli bogatstvo.

3. Djevica

Nisu slijepo fokusarene na novac, ali kao i prethodni znaci imaju neke prirodne karakteristike koje ih vode ka bogatstvu.

Važno im je da ostanu moralni i čisti dok ne dostignu to bogatstvo.

4. Ribe

Kreativne Ribe trebaju samo da prate situacije, jer će njihova sposobnost da prihvate stvari onakvima kakve zaista jesu da ih uvijek vodi putem kojim trebaju da idu.

Koriste kreativnost kako bi odgovorile na izazove koji ih vode većim snovima i ličnom razvoju.

5. Bik

Njegovo ultimativno zadovoljstvo je komfor.

Veoma su praktični u ostvarivanju cilja koji podrazumijeva komforan način života ispunjen dobrom hranom i garderobom.

6. Ovan

On je pobjednik. Ima vatru u srcu koja utiče na to da ne prođu nezapaženo.

Ono što je za njih karakteristično je da neće nikada odustati na prvo “ne”.

7. Vodolija

Odlikuje ih jasnoća koju prethodni znaci nemaju. Imaju divlje ideje i imaju ciljeve koji su za njih veliki izazov. Mogu da budu pedantni kada to žele.

Pitajte ih samo gdje vide sebe za pet godina, a glavni problem im je to što nisu spremni na neku posebnu akciju kako bi ostvarili planirano.

8. Lav

Imaju vatru koju posjeduje i Ovan: oni su prirodne vođe, a problem je što im novac nije uvijek motivacija.

Vole pažnju i zadovoljavaju se i malom količinom divljenja.

9. Blizanci

Intelektualci koji vole dobro da se provode. Stalno razmijenjuju ideje sa drugima pa im ne nedostaje inspiracije.

Nisu uvijek orijentisani na dugoročne planove i to im nedostaje da se u potpunosti ostvare.

10. Vaga

One su toliko logički nastrojene i jasno znaju kako stvari treba da stoje. Ovo im je odlična osobina koja dolazi do izražaja u smišljanju ideja koje će im obezbjediti novac.

Ipak, njima novac nije motivacija. Ako idu ka bogatstvu, biraju etički ispravan put, a kada dobiju onda se postaraju da i njihov tim bude na dobitku.

11. Rak

Zanimaju ga materijalne stvari vezane za dom.

Prije ćete ih naći u mirnom porodičnom okruženju, a ako i dođu do bogatstva dolaze do njega na kreativan način kao Ribe, piše “YourTango”.

12. Strijelac

Iznenađujuće, ovaj vatreni znak nalazi se na kraju liste. To je zato što on ima svu potrebnu energiju, ali nije zainteresovan za finansijsko bogatstvo.

Motiviše ga nešto drugo. Želi da radi stvari koje mu prijaju i ništa drugo. Zato što nije dobar u delegiranju zaduženja, uglavnom sve postiže sam.

