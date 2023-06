Kako podnose prekid: Strijelac pakuje kofere, Jarac se utapa u radu!

Prema zajedničkim prijateljima i ljudima koje srećete ponašajte se korektno, ali dopustite sebi da činite samo ono što sada odgovara vama.

To znači da slobodno zanemarite odgovore na neka njihova (suvišna) pitanja ili da se ne zamarate brigom što će tko misliti, piše “Ehoroskop“.

Sada ste vi u centru pozornosti i imate pravo na sebe, svoj svijet i na svoju obnovu. Ako vas, premda u dobroj namjeri, svojom brigom vaši dragi ljudi zamaraju, otvoreno im to recite i znajte da nemate nikakvu obvezu prema nikome, te da se i s njima neko vrijeme ne morate viđati, ako vam je tako lakše.

Jedinu obvezu imate prema sebi, odnosno da sebe dovedete u red. S druge strane, ako vaša najbolja prijateljica (prijatelj) vama pomaže i ako to zaista osjetite, slobodno se družite s njom (njim), ali samo do onog trenutka dok vas to ne počne zamarati.

Možete im reći da trenutno čistite svoju dušu i da ne želite spominjanje nikakvih uspomena na prethodnu vezu. Idite dan po dan. Formula Dalea Carnegia da ako ste opterećeni brigama ili ako vam je težak period, da treba živjeti na jednodnevne rate, uvijek je funkcionirala pa će vjerojatno i kod vas.

Znači, živite od jutra do polaska na počinak. Organizirajte dan prema onom što biste vi zaista željeli, ali realno i sami sa sobom. Sjetite se onog što vas veseli i potrudite se to i ostvariti. Ostalo neka vas ne zanima. Uspijete li u tome, svakim danom bit ćete korak naprijed i bit će vam malo lakše. Drugo, imajte na pameti da nije sramota biti sam. Svijet je pun samaca, a pun je i onih koji su u vezama, a u duši su usamljeniji više nego mnogi samci. Evo sada i vi imate priliku isprobati samački status.

Izazov slobode

Razmislite također o pozitivnim stranama samoće i samačkog statusa. To ne znači da će on za vas biti trajan, ali zasad je tako i to prihvatite i s tim se pomirite. Uživajte u tome što se ne morate s nikim dogavarati, što slobodno možete provoditi sate i sate onako kako samo vi želite, što niste nikome ništa obavezni.

Ako vam se snaga pomalo vraća, okrenite život drukčije što se tiče navika. Promijenite uobičajenu rutu kojom šetate, smislite nove doručke, nove navike. Isprobajte svaki dan nešto novo pa makar to bila i sitnica. Također je važno da svaki dan barem na kratko prošetate i to po mogućnosti po suncu. Ako ga nema, nema veze, može i po vjetru, kiši. Zrak će vam razbistriti misli i pokrenuti vaš organizam na nove pothvate.

Udovoljite sebi u nekim svojim malim sebičnim željama – u hrani (ali ne pretjerujte s količnama), u piću, u nekom filmu ili odlasku na neko posebno mjesto pa i na kraće putovanje ako možete i želite. Pitat ćete – zar sami? Da, sami. To je za vas sada nešto novo, jer ste dosada išli udvoje, a sad su se pravila igre malo promijenila pa ćete isprobati nešto novo. Koga je briga što ste sami?

Istrajete li u svemu tome, uskoro bi se pred vama mogao otvoriti cijeli jedan novi svijet. A on je prepun novih ljudi. Koji će vas gledati sa sve većim zanimanjem, a uskoro bi moglo biti i obratno.

Ko se kako nosi s ovom situacijom s obzirom na astrološki znak?

Ovan

Ovnovi su po prirodi samostalni i individulaci pa će lakše organizirati svoj život na samački način nego netko drugi. Njima je zahtjevnije živjeti udvoje, nego sami.

Oni će jednostavno krenuti putem starih navika i vrlo brzo se prilagoditi, dok će u duši otpatiti sve svoje rane i kroz razne aktivnosti (najčešće sportske ili avanturističke) izliječiti svoje boljke dok sasvim ne stanu na svoje noge. A onda se se razmahati punim plućima.

Bik

Bikovi će patiti po tiho. Najviše će se gristi zbog razvrgnuća imovine, a upravo je to ono što je u ljubavi manje važno. Melanholično će prebirati po starim uspomenama, a najveća utjeha bit će im slatkiši.

Njihov režim odvikavanja od navika udvoje i navikavanja na samoću trebalo bi organizirati kroz dijetu i uživanje u nekim lakšim sportskim (npr. vodenim) aktivnostima.

Masaže će ih opustiti i odagnati brige. Mogu one vodene, za koje ne treba nitko drugi da ih masira.

Blizanci

Blizanci će sav čemer i jad ispričati prvoj osobi na koju naiđu. Mogli bi tako govoriti danima, ali sa svakom izgovorenom riječi njihova će patnja od njih odlaziti i oni će tako olakšavati dušu.

Zato obično potraže pomoć prijatelja, a ako nemaju nikog bliskog kom bi se povjerili, šetat će i prva osoba na koju nalete naslušat će se i najskrivenijih detalja ih njihove bivše veze. Nakon toga obično su čisti i spremni na nov početak.



Rak

Rakovima je posebno teško jer su obiteljski tipovi. Njih treba odmah maknuti od svega alkoholnog jer tu znaju danima i noćima utapati tugu. Iskrena podrška prijatelja njima će značiti, ali bez suvišnih analiza i pitanja.

Najbolje je da otputuju ne neko vodeno mjesto gdje nikad nisu bili ili da se potpuno posevete radu dok ne padnu od umora. Ako baš nemaju posla neka danima čiste i bojaju kuću sve dok ih jad ne prođe.



Lav

Lavovi će sami sebe gušiti jer će teško priznati poraz kako drugima, tako i sebi. Nakupljat će jad u sebi, a glumit će sjaj izvana.

Treba ih potjerati na sport, akciju, posao. Ne pitati ništa, jer im njihov ponos ne dopušta da govore o porazima.

Kako se budu aktivirali, tako će se svakim danom njihova tuga sve više topiti. Neki sve rješavaju i silnim tulumarenjem, ali ono mora biti daleko od zajedničkih mjesta gdje su nekad izlazili s bivšim (bivšom).

Djevica

Za Djevice je najbolje da se posvete općem dobru ili nekom humanitarnom radu gdje će učiniti mnogo koristi. Drugima će pomoći, a onda i sebi.

Najteže će im biti što se trebaju suzdržati od suvišnih analiza prošlosti, jer njima neće ništa postići.

Mogu otići u neku volontersku udrugu i ponuditi svoje usluge. Tako će se osjećati korisno, a malo po malo izliječit će i svoje rane.

Vaga

Što reći za Vage koje svoje živote žive kroz druge? Njih prije svega treba utješiti, jer su to ljudi koji svoju bolju polovicu vole više nego sebe. Utoliko im možda rastanak i pada najteže. No svaka Vaga sigurno ima dovoljno bogatu osobnost da mora postojati još nešto što voli pa je potrebno otkriti što je to i tome se posvetiti.

Umjetnost, lijepe stvari, lijepa mjesta, dragi ljudi, fina putovanja ili zanimljiva literatura. Ako ništa drugo obiđite muzeje, galerije, knjižare i ispunite svoju dušu nekim konstruktivnim sadržajem, dok se ne budete osjećali dovoljno jaki da možete razgovarati i o drugim temama. Nauživajte se umjetnosti i ljepote.



Škorpion

Škorpion treba odoljeti izazovu osvete, a pogotovo ako je rastanak bio ružan. Okretanje ka duhovnom svijetu, post, dublja introspekcija i istraživanje podsvjesnog za njih će biti sasvim dovoljan izazov da se razviju u smjeru još boljeg poznavanja ljudske prirode i psihologije.

Neki će zaborav potražiti u drastičnom rezu i sasvim promijeniti svoje živote navike ili izgled, no i to pali. Barem kod njih. Vrlo brzo se obnavljaju kad pobijede svoje crne misli. Onda idu dalje još jači.

Strijelac

Za Strijelce se zna – spakirat će kofere i otići što dalje od mjesta gdje je dane provodio s bivšom (bivšim). Njima ništa lakše nego otići, a kad odu, oni se ne znaju vratiti. Ipak u duši će moliti da zaborave, a to će najlakše postići proučavajući daleke kulture i nove sadržaje.

Ako ne mogu fizički otputovati, potpuno će se unijeti u proučavanje filozofije, religije ili sličnih tema. I to će ih dvooljno odmaknuti da izdrže dok ne ojačaju.

Jarac

Kod Jarca uvijek pali jedna te ista formula – rad, rad i samo rad. Svom snagom prionut će poslu, a ako ga nemaju, oni će ga majstorski izmisliti, samo da ne misle na propalu ljubav.

I u tome su začudo vrlo uspješni, a nerijetko se iz takvih djelovanja rađaju i izvrsni poslovni rezultati. Kad uspiju, tek će onda pogledati sebi u dušu i vidjeti jesu li spremni za nov privatni početak ili, ako nisu, radit će dalje.

Vodenjak

Vodenjaci će tajnu svog oporavka podijeliti s dragim im prijateljima. Neki će tulumariti, neki se samo povjeravati, a bit će i onih koji će samo šutjeti, ali boraviti u većim društvima – zapravo sami.

I tu će se opet osjećati kao dio grupe.

Bitno je samo da nađu one grupe ljudi koje nemaju puno veze s bivšom ljubavi pa se tako mnogi učlane u neka neformalna društva, a neka od njih mogu biti i humanitarnog karaktera.

Ribe

Ribe će cviliti onako kako samo one znaju. Za njih je najveći problem njihov strah pa će potražiti zaštitinika. Najčešće je to neki stari prijatelj ili poznanik.

No trebaju odoliti iskušenju da istu osobu ne iskoriste, ne izmanipuliraju i ne smuljaju, a sve kako bi sebi dale na značaju.

Iskren razgovor ili podrška mnogo će biti učinkovitiji nego kojekave priče i tračevi. A i same će onda lakše preboljeti staru ljubav.

I šta kad na kraju sve to prođe?

To će biti onog dana kad ćete se osjećati dovoljno ojačani i spremni da s mirom možete sagledati prošlost i svoju bivšu vezu. Kad dođe taj dan vjerojatno ćete se nasmiješiti sami sebi i svemu onom što je iza vas.

A znat ćete da nije bilo lako, ali da ste sad još zreliji i pametniji za neki novi početak. Sad je sve otvoreno. I to vas veseli.

