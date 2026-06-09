Horoskopski znakovi koji se raduju tuđoj nesreći…

Gotovo svatko je barem jednom osjetio malu dozu zadovoljstva kada netko tko se hvalio na kraju posrne ili kada se pokaže da smo cijelo vrijeme bili u pravu. Iako većina ljudi takve osjećaje nerado priznaje, astrologija sugerira da neki horoskopski znakovi teže od drugih skrivaju zadovoljstvo dok gledaju kako se drugi suočavaju s posljedicama svojih odluka.

Pritom nije nužno riječ o zlobi. Katkad se radi o osjećaju da je vlastita procjena bila točna, ponekad o natjecateljskom duhu, a često i o znatiželji koja ne može odoljeti dobroj priči. Upravo zato tri znaka imaju reputaciju onih koji s posebnom pozornošću prate tuđe uspone i padove.

Škorpion

Škorpioni rijetko otvoreno likuju, ali teško skrivaju zadovoljstvo kada se pokaže da su bili u pravu. Zbog snažne intuicije i sposobnosti da unaprijed naslute razvoj događaja često upozoravaju ljude oko sebe na moguće posljedice određenih odluka.

Ako ih netko ignorira, a njihova se predviđanja obistine, Škorpion neće propustiti priliku da na to podsjeti. Zadovoljstvo koje tada osjeća ne proizlazi nužno iz tuđe nesreće, nego iz potvrde vlastite procjene. U glavi mu se tada često vrti rečenica: “Rekao sam ti da će se upravo to dogoditi”.

Iako naizgled djeluje hladno, iza takvog stava često se krije frustracija jer smatra da su se problemi mogli izbjeći da su ga drugi na vrijeme poslušali.

Blizanci

Blizanci su znak koji voli informacije, priče i društvena zbivanja. Kada čuju za nečiji neočekivani neuspjeh ili životni preokret, imaju snažnu potrebu o tome razgovarati. Razlog nije želja da nekome naštete, nego njihovo zanimanje za tuđe priče i ono što stoji iza njih.

Vijest će u kratkom roku podijeliti s prijateljima i obitelji, analizirajući svaki detalj i pozadinu priče. Zbog toga se ponekad može činiti da u tuđim problemima uživaju više nego što bi trebalo.

Ipak, za razliku od nekih drugih znakova, Blizanci se na takvim temama ne zadržavaju dugo. Jedan dan mogu satima raspravljati o nečijem neuspjehu, a već sutradan na to potpuno zaboraviti. Njih zanima priča, a ne tuđa patnja.

Djevica

Djevice su iznimno analitične i sklone usporedbama, osobito kada je riječ o poslu, karijeri i osobnim postignućima. Neuspjeh osobe koju doživljavaju kao konkurenciju može im donijeti određeno zadovoljstvo, ali iz razloga drugačijih nego što se na prvu čini.

Za Djevicu je svaki tuđi neuspjeh prilika da nešto nauči. Dok drugi samo promatraju što se dogodilo, ona detaljno analizira uzroke, proučava pogreške i procjenjuje loše odluke kako bi zapamtila što treba izbjegavati.

Zbog pragmatičnog pristupa tuđe neuspjehe često promatra kao primjer iz kojeg može izvući pouku. Zato se ponekad čini da je tuđi problemi pretjerano zaokupljaju, iako iz njih prije svega pokušava izvući korisnu lekciju za sebe, piše index.

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