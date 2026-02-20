Kraj februara udara jako: 3 znaka će biti najviše pogođena, tvrde astro

Pomračenje Sunca u Vodoliji 17. februara označilo je potrebu za završetkom određenih ciklusa i neočekivanim promjenama, dok je ulazak Sunca u Ribe 18. februara otvario emotivniji i intuitivniji period.

Krajem sedmice, Venera u trigonu s Jupiterom donosi povoljne aspekte za ljubav, veze i društveni život.

Evo koji znaci će biti najteže pogođeni:

1. Bik:

Nakon pomračenja, karijera i društveni status dolaze u fokus.

Mogući su pritisci, neočekivane promjene i tenzije u važnim odnosima.

Ključ je fleksibilnost, izbjegavanje ishitrenih odluka i fokus na rješenja. Ako se prilagode situaciji, njihovi životi postaju stabilniji i povoljniji.

2. Vodolija:

Ovaj znak prolazi kroz veliko resetovanje s dugoročnim posljedicama. Potrebno je osloboditi se zastarjelih veza, navika ili prostora.

Iako mogu biti prisutni nemir, neodlučnost i napetost, prihvatanje promjena olakšava proces i vodi ka autentičnijoj i usklađenijoj fazi života.

3. Škorpija:

Promjene se tiču doma, porodice i ličnog života.

Pojavljivat će se situacije koje zahtijevaju smirenost, podršku i rješavanje starih problema.

Fleksibilnost i introspektivan pristup pomoći će u stabilizaciji života. Izbjegavanje naglih odluka vodi ka mirnijoj i stabilnijoj fazi, prenosi Novi.

