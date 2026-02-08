5 znakova koji će se obogatiti u februaru: Bikove Venera vodi ka gomili para, Jupiter Lavove katapultira put uspjeha

Zima je vrijeme novih finansijskih nada, a februar 2026. obećava poseban period za određene horoskopske znakove. Ovaj mesec, planetarni uticaji aktiviraće novčane tokove na više nivoa istovremeno, piše glossy.

Svakog mjeseca, položaj planeta i Meseca utiču na različite znakove. Kasna zima donosi nova otkrića i prilike za finansijski uspjeh.

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na srećnike, ali i da zapamtit, svako od nas može poboljšati svoju finansijsku situaciju.

Bik

Bik je glavni favorit mjeseca. Ovaj zemljani znak biće u centru finansijskih aktivnosti zahvaljujući kretanju Venere u finansijskom sektoru. Očekuju vas briljantne prilike, osvajanje poslova, uspešne investicije, otplata starih dugova, ponude za novi posao ili unaprijeđenje. Biće i bonusa, poklona, neočekivanih popusta i finansijskih iznenađenja. Ključ je verovati u sebe, ne plašiti se inicijative i pratiti potrošnju. Februar će vas naučiti kako da mudro upravljate bogatstvom i da ga uvećavate.

Lav

Februar aktivira zonu ambicije i kreativnih projekata Lava. Značajni prihodi očekuju one koji rade u umjetnosti, šou biznisu, obrazovanju, vlasnike preduzeća ili one na rukovodećim pozicijama. Aspekti prema Jupiteru podstiču razvoj ličnog brenda, privlačenje novih klijenata i obezbjeđivanje obećavajućih ugovora. Moguće su i novčane infuzije iz spoljnih izvora, pomoć uticajnih prijatelja, pokloni ili nasledstvo. Za Lavove je ovo mjesec briljantnosti i materijalnih nagrada za prošle napore.

Škorpija

Škorpije, naviknute da rade „u senci“ i rijetko dijele uspjehe, iznenada će dobiti značajnu finansijsku nagradu. Mesec i Mars formiraju energijske aspekte koji daju Škorpijama poslovnu oštroumnost i intuiciju kada su u pitanju investicije, krediti i partnerstva. U februaru će šanse za bonus, isplatu štednje, dobitak ili povraćaj novca na stare dugove značajno porasti. Obratite pažnju na ponude vezane za nekretnine, osiguranje ili velike finansijske projekte, to su one koje donose profit.

Vodolija

Za Vodoliju, februar donosi uzbudljive finansijske prilike. Zalasci Sunca u vašem znaku, u kombinaciji sa harmonijskim aspektima sa Merkurom, otvaraju nove puteve za zaradu kroz kreativnost, učenje i inovacije. Ovo je idealno vreme za traženje novog posla, pokretanje sopstvenog biznisa, monetizaciju hobija ili rad kao freelancer. Sve što je vezano za timske i nekonvencionalne projekte doneće više novca nego obično. Finansijski uspjeh posebno će favorizovati one koji se ne boje nekonvencionalnih rješenja i koji vredno uče.

Ribe

Februar za Ribe označava dugo očekivani proboj, sve što je ranije posijano počinje da donosi plodove. Prihodi mogu stizati neočekivano i iz više izvora: kreativni projekti, pomoć rodbine ili vrlo profitabilne porudžbine. Jupiter obasjava Kuću finansija, a Mjesec olakšava upravljanje novcem. Svako ulaganje u samoobrazovanje, kurseve i razvoj vještina je izuzetno povoljno i do proljeća će se lijepo isplatiti. Važno je da ne ostajete izolovani i da budete otvoreni prema svijetu, sreća će vas tada pronaći.

Facebook komentari