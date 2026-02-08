Ovo su najsebičniji horoskopski znakovi: S njima je sve “ja, ja, ja”

Postoje ljudi koji ne mogu ne staviti sebe na prvo mjesto. Neki to rade otvoreno, drugi prikriveno, ali svi dijele jednu osobinu – sve mora biti po njihovom.

U horoskopu, određeni znakovi poznati su po izraženom individualizmu, niskoj toleranciji na tuđe potrebe i gotovo nevjerojatnoj sposobnosti da sve okrenu oko sebe. I dok to ponekad može biti znak odlučnosti i samopouzdanja, češće postaje izvor frustracije za one oko njih. U nastavku donosimo tri znaka kojima se često pripisuje pretjerani egoizam – i to s razlogom.

Ovan

Ovnovi su poznati po tome da uvijek grabe prema naprijed, bez puno razmišljanja o tome tko ostaje iza. Njihova potreba da budu prvi i najbolji često rezultira ponašanjem koje djeluje sebično. Ne zato što ne mare, već zato što ih tuđe potrebe jednostavno ne zanimaju dok ne ostvare svoje ciljeve.

Lav

Lavovi vole svjetla reflektora. Vole biti voljeni, poštovani i obožavani. U toj želji za divljenjem, često stavljaju sebe u središte svega. Kada im se nešto ne sviđa ili im netko “ukrade scenu”, znaju postati vrlo egocentrični. U vezi, prijateljstvu ili poslu – Lav uvijek mora biti glavni lik.

Jarac

Naizgled racionalan i ozbiljan, Jarac često prikriva svoju sebičnost pod krinkom ambicije. Sve je podređeno njegovim ciljevima, a ljudi koji mu na tom putu ne mogu pomoći, vrlo brzo postaju nevažni. Jarci rijetko ulažu energiju u odnose koji im ne donose konkretne koristi, piše index.

