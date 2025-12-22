“Imam 32 godine, nemam muža ni djece”: Ovo čeka žene koje ne žele da se udaju

Sa 18 godina ne mora trpjeti ljubomornog dečka, a sa 60 “mrzovoljnog i dosadnog djeda”. Ljepota slobode, neki bi rekli.

Lena (32) je podijelila svoje iskustvo na društvenim mrežama: “Moja porodica me stalno bombarduje istim pitanjem – kada ću se udati i imati djecu? Sto puta sam im rekla: nikad. Sretna sam sama. Najvažnije je da imam svoj dom”.

Kaže da joj prihodi omogućavaju ne samo da udobno živi, ​​već i da štedi. Potpuna finansijska nezavisnost – nešto što, priznaje, nisu imale ni njena majka ni baka.

“Biti sama ima svoje prednosti“, piše Lena. „Nema beskrajnih kompromisa, nema potrebe da štitim muškarca od drugih žena, podnosim njegove krize ili kuham za dvoje svaki dan. Ne moram učiti stotine tehnika da bih nekoga godinama zadržala zainteresovanim”.

Dosada? Kaže da je ne poznaje. Sport, ples, prijatelji – njeni dani su ispunjeni. Kupuje sebi poklone kad god poželi, a dobija i cvijeće – jer ga sama sebi poklanja.

A djeca?

“Želim li ih? I zašto? Da ustanem u zoru svako jutro i vodim ih u školu? Da dajem novac za izlete i pritiske? Da sjede na beskrajnim roditeljskim sastancima?”

Roditelji je nazivaju sebičnom. Čak su joj predložili da razgovara sa psihologom. “Rekla sam im da sam konačno shvatila šta je sreća. I da ne bi trebali pokušavati da me uvjere u suprotno. Ponekad i dalje imam sumnje – možda sam zaista nezrela? Možda su u pravu. Ali iz nekog razloga vjerujem da bi i oni željeli takav život… kad bi samo imali priliku”, smatra Lana, piše Govorise.

Na kraju je postavila pitanje: “Jesam li u pravu? Koliko nas je takvih?”

Odgovori stigli brzo

Odgovori su stigli brzo – pedesetak žena, njenih vršnjakinja, odgovorilo je istom porukom: “Živim upravo ovako i potpuno sam sretna!”

Međutim, jedan komentar se istakao. Pedesetogodišnja žena, pozivajući se na vlastito iskustvo, napisala je: “Nešto je često van ravnoteže u tridesetima – provjerite hormone. Želja za životom bez partnera i bez djece nije prirodna. Tijelo kasnije reaguje drugačije. Oko 40. godine dolazi do prekretnice – tada biste bili spremni imati dijete s bilo kim, samo da imate…”

Autorica je na neki način prozvala Lanu i slične žene. “Imam mnogo prijateljica koje godinama odgađaju donošenje ključnih odluka – žive u iznajmljenoj kući, bez djece, uvjerene da ‘još ima vremena’. Muževi ih gnjave, ne trebaju im djeca, život je zabavan. Onda – odjednom – žele sve. Sada”,piše N1

Problem? Mladi više nisu zainteresovani za njih, njihovi vršnjaci su umorni, već imaju djecu iz prvih brakova i ne žele nove obaveze. Vjenčanja, zajedničko useljenje i novu rodbinu – još manje.

„Reći ‘Želim živjeti slobodno i nezavisno’ često zvuči isto kao ‘Želim se odmarati cijeli život’. Odmorite se – niko vas u tome ne sprječava“, zaključuje autorica komentara.

“Ali čovjek je čudno stvorenje. Cijeni odmor tek nakon iscrpljenosti. Poštuje sebe samo kada pomiče planine – ne kada ih samo zaobilazi”

Facebook komentari