Koliko često bismo zapravo trebali prati pidžamu

Iako je svakodnevno nosimo i povezujemo s opuštanjem, većina ljudi rijetko razmišlja o tome koliko se ovaj odjevni predmet zapravo zaprlja tokom noći. No, pidžama može biti pravo leglo mikroorganizama ako je ne mijenjamo dovoljno često.

Primrose Freestone, profesorica kliničke mikrobiologije na Univerzitetu u Leicesteru, u razgovoru za Daily Mail ponudila je jasne smjernice i konačno razriješila jednu od najčešćih dilema kada je riječ o higijeni spavanja, a to je koliko često treba prati pidžamu.

Preporuka je jednostavna: idealno je mijenjati pidžamu svaki dan. Ako se osoba tušira prije spavanja i ne znoji pretjerano, pidžama se može nositi do tri ili četiri puta, ali većina ljudi ipak se izlaže riziku razvoja neugodnih mirisa pa čak i infekcija, ponovljenim nošenjem iste pidžame.

“Što se više neko znoji, to pidžama smrdi više, a to može značiti da je trebate mijenjati svakodnevno”, navodi Freestone.

Dodaje kako ljudi trebaju pažljivije razmisliti o higijeni pidžama jer su u stalnom kontaktu s kožom, koja je prirodno prekrivena milionima mikroorganizama.

“Pidžame su u bliskom kontaktu s kožom ljudskog tijela, koja je prirodno prekrivena milionima bakterija, gljivica i virusa”, ističe.

Bez obzira na ritual prije spavanja, svako tokom noći proizvede otprilike pola litre znoja, koji završava u tkanini pidžame. Takvo toplo i vlažno okruženje savršeno je za razmnožavanje mikroorganizama, koji se hrane mrtvim stanicama kože, znojem i masnoćama te oslobađaju hemikalije odgovorne za neugodne mirise.

Situacija je još gora ako se u pidžami jede jer se čestice hrane mogu zadržati u tkanini i dodatno poticati razvoj bakterija. Liječnica Freestone upozorava da znoj nije jedini izvor neugodnih mirisa.

“Ako imate nadutost i ispuštate puno plinova, u pidžamu ćete izbacivati male količine stolice, koja će s vremenom početi neugodno mirisati. Većina ljudi ima nekoliko miligrama stolice u donjem vešu zbog ispuštanja plinova svaki dan. Pomnožite to s danima nošenja u pidžami i dobit ćete još jedan nivo mirisa koji treba uzeti u obzir”, objasnila je.

No problem nije samo neugodan miris. Prečesto nošenje iste pidžame može predstavljati zdravstveni rizik. Istraživači s Londonske škole higijene i tropske medicine upozoravaju da se putem pidžama i posteljine infekcije mogu prenositi s osobe na osobu, posebno one povezane s fekalnom tvari, poput norovirusa.

Stanice kože taložene u pidžami su neizbježne i također će djelovati kao hrana za sve prisutne grinje i gljivice kućne prašine.

Što se grinje više hrane, to više fekalnog materijala ostavljaju u krevetu, što može izazvati alergije, napade astme i iritacije kože. Gljivice se također mogu razmnožavati, a neke vrste povezane su i s ozbiljnim plućnim infekcijama kod osoba s oslabljenim imunitetom.

Kako biste izbjegli rizik od infekcija, potrebno je redovno mijenjati pidžame i pravilno ih prati. Niske temperature mogu ukloniti prljavštinu, ali ne i ubiti bakterije. Preporučuju se pranje na najmanje 60°C ili korištenje posebnih dezinfekcijskih sredstava za veš, prenosi Klix.

Facebook komentari