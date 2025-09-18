Svaštara

Perete kosu svaki dan? Evo zašto biste to trebali prestati raditi

6.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Mnoge žene svakodnevno peru kosu, što stručnjaci ne preporučuju. Ova navika zapravo može učiniti više štete nego koristi pa biste je trebali prestati praktikovati.

 Pranje kose - Vecernji.hr

Emily Robertson iz kompanije Mira Showers navode da mnogi ljudi vjeruju da je svakodnevno pranje jedini način da kosa izgleda čisto.

“Šampon uklanja prirodna ulja s vlasišta, a kao odgovor na to, vlasište proizvodi više ulja, stvarajući ‘masni ciklus’ koji je teško prekinuti”, navela je.

Preporučuje da je perete dva – tri puta sedmično, a da između njih koristite šampon za suho pranje kose. Također biste trebali kupiti šampon bez sulfata.

“Prečesto pranje ili korištenje prejakih šampona može iritirati folikule i doprinijeti prorjeđivanju kose”, kazala je.

Podsjetila je i na to da biste trebali redovno mijenjati peškire. U suprotnom peškiri postaju leglo bakterija i gljivica, prenosi KLix.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh