Perete kosu svaki dan? Evo zašto biste to trebali prestati raditi

Emily Robertson iz kompanije Mira Showers navode da mnogi ljudi vjeruju da je svakodnevno pranje jedini način da kosa izgleda čisto.

“Šampon uklanja prirodna ulja s vlasišta, a kao odgovor na to, vlasište proizvodi više ulja, stvarajući ‘masni ciklus’ koji je teško prekinuti”, navela je.

Preporučuje da je perete dva – tri puta sedmično, a da između njih koristite šampon za suho pranje kose. Također biste trebali kupiti šampon bez sulfata.

“Prečesto pranje ili korištenje prejakih šampona može iritirati folikule i doprinijeti prorjeđivanju kose”, kazala je.

Podsjetila je i na to da biste trebali redovno mijenjati peškire. U suprotnom peškiri postaju leglo bakterija i gljivica, prenosi KLix.

