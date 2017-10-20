Koji su najčešći strahovi s kojima se muškarci suočavaju u vezi i braku

Od brojnih unutrašnjih borbi s kojima se muškarci suočavaju, određeni strahovi se posebno ističu, a često su tihi, potisnuti i rijetko izgovoreni, ali snažno utječu na njihov svakodnevni život.

Jedan od temeljnih muških strahova je strah od neuspjeha koji je povezan sa strahom od prosječnosti i beznačajnosti. Brojni pritisci stvaraju ogromne terete gdje muškarci svaki neuspjeh doživljavaju kao lični poraz i dokaz nevrijednosti.

Kako ističu stručnjaci, ovaj strah se intenzivira u 30-tim, kada život postaje “ozbiljniji”. Uz to, strah od siromaštva i finansijske nestabilnosti predstavlja veliki izvor stresa. Za mnoge muškarce, finansijska sigurnost je povezana s osjećajem identiteta i vlastite vrijednosti.

Finansijski stres ne utječe samo na psihu, već i na fizičko zdravlje, a šutnja o problemima zbog straha od osude, samo produbljuje osjećaj izolacije. Također, muškarci se boje priznati da su usamljeni, a potiskivanje emocija i strah od ismijavanja vodi do samoće i pogoršanja mentalnog zdravlja.

Također, najintimniji i najrazorniji je strah od seksualnog neuspjeha. Samopouzdanje muškarca često je neraskidivo vezano uz njegovu seksualnu moć. Kako tvrde stručnjaci, neuspjeh na ovom polju može biti ozbiljan psihološki izazov koji narušava samopouzdanje i emocionalnu stabilnost.

Takav problem izaziva osjećaj srama, poniženja i straha od napuštanja. Anksioznost zbog neuspjeha stvara začarani krug koji otežava intimnu vezu kao i samopoštovanje, prenosi Klix.

