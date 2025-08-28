6 rečenica koje muškarci koriste kad više nisu zaljubljeni

Ako se ponavljaju, one mogu da budu znak da njegova ljubav i privrženost blijede.

Evo fraza na koje je korisno obratiti pažnju dok ste u ljubavnom odnosu.

1. “Zauzet sam.”

Kad je muškarac stvarno zaljubljen, ne može da se odvoji od partnerke – stalno želi da razgovara, provodi vrijeme zajedno i pokazuje pažnju. Ako odjednom sve češće ponavlja da je zauzet i ima manje vremena, to može značiti da gubi interes ili da se već udaljava.

2. “Dogovorićemo se drugi put.”

Ponekad je normalno odložiti dogovor zbog nepredviđenih obaveza, ali ako to postane uobičajena praksa, znakovi su jasni. Učestalo “pomjeranje” planova može ukazivati na to da mu je pažnju okupiralo nešto drugo ili neko drugi, pa odnos gubi važnost u njegovom rasporedu.

3. “Romantika ti ionako nije bitna, zar ne?”

Mnogi muškarci uživaju u romantičnim gestovima kad su zaljubljeni – osjećaju se kao da su u ulozi viteza koji želi da osvoji svoju partnerku. Ako je u početku bio vrlo pažljiv i romantičan, a sada to nestaje i opravdava se ovakvim rečenicama, vjerovatno se povlači iz veze.

4. Zlobne šale

Neki muškarci priznaju da koriste podrugljive komentare ili zlobne šale kako bi partnerku podstakli da sama raskine vezu, izbjegavajući tako osjećaj krivice. Takvo ponašanje lako preraste u dugotrajnu i toksičnu dinamiku koja šteti i partneru i partnerki i iz koje se teško izlazi.

5. “Znam da je danas trebalo da izađemo, ali baš želim da gledam utakmicu s društvom.”

Prioriteti puno govore o osjećanjima. Ako partner iznenada počne da daje prednost prijateljima, čak i u trenucima kada bi trebalo da posveti vrijeme vezi, to jasno pokazuje promjenu fokusa. Kad partnerka prestane da bude prioritet, to je ozbiljan znak da njegova osjećanja postaju sve slabija.

6. “Treba mi prostora.”

Svima nam je povremeno potrebno vrijeme za sebe i to je zdravo u svakoj vezi. Međutim, ako muškarac stalno insistira na tome da mu je često potreban prostor i udaljava se, to može biti znak upozorenja da više nije zaljubljen. U takvim situacijama važno je dati mu prostor, ali i pitati šta se zaista događa, prenosi b.92.

